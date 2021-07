Dra. María Soledad Martínez y cambios al plan Paso a Paso: “Hubiese sido prudente esperar un poco más”

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la doctora María Soledad Martínez, académica de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile se refirió a los cambios que comienzan a regir a partir de este jueves a los criterios del plan Paso a Paso y de sus eventuales efectos en el control de la pandemia. Consultada al respecto por el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, la experta en salud pública afirmó que “hubiese sido más prudente esperar un poco más para tener un mayor nivel de vacunación”. En esa línea enfatizó que “es importante decir que de la población total del país, alrededor de la mitad está vacunada con todas sus dosis, pero el resto no”. En ese sentido, la académica de nuestra casa de estudios reconoce que “hay una fatiga pandémica grande, la gente está muy complicada con ese tema y claro que quiere volver lo más pronto posible a su vida normal“. Respecto de cómo congeniar esas dos realidades, la necesidad de control de la pandemia y otorgar mayores libertades a la población, la doctora Martínez sostuvo que es un tema complicado “porque algunos gobiernos como Uruguay lo estaban haciendo bien, pero vino una ola y se complicó todo”. En ese sentido, la académica puso de ejemplo el trabajo de países como Nueva Zelanda y Australia “que en el fondo han hecho esta estrategia de Covid Cero, entonces, cerraron tempranamente sus fronteras, con una trazabilidad muy estricta y con eso han logrado abrir ciudades enteras”, afirmó. Sobre el acceso a la información y la entrega de datos sobre la pandemia, la doctora María Soledad Martínez afirmó que “hay que balancear la necesidad de tener acceso a la información y la confidencialidad de los datos y ese balance no es tan fácil”. Por lo mismo recalca que “creo que es importante que el gobierno tenga esa información y ojalá nosotros podamos tener información lo más desagregada posible“. Un aspecto que preocupa respecto de los cambios al plan Paso a Paso es la apertura de ciertas actividades que actualmente se encuentran paralizadas y que se llevan a cabo en espacios cerrados. Al respecto, la académica de nuestra universidad afirmó que “tenemos cada vez más evidencia de que el virus se transmite principalmente por vía aérea, entonces, hoy el estándar que tendríamos que tener sería de medición de la ventilación, esto no tiene que ver con un aforo específico de personas, sino que con el espacio más el sistema de ventilación que se tenga”. “En el fondo, lo que hay que buscar es que la gente entienda el mecanismo para que ellos se puedan proteger y para eso es necesario que el gobierno instale estándares de ventilación y así poder tener aforos que eviten la acumulación de CO2. Es importante también para las escuelas que ojalá todas cuenten con medidores de CO2, porque abrir una ventana o la puerta no asegura que el lugar esté bien ventilado”, recalcó. La doctora Martínez insistió en que se debe mejorar la comunicación de riesgo y explicar ciertas medidas que resultan confusas o incoherentes para la población como el supuesto cierre de fronteras y la apertura de recintos como los centros comerciales. En esa línea la académica sostuvo que “esas cosas hay que explicarlas y con harta información para que la gente apoye esas medidas y no se genere un rechazo porque las ve incoherentes o injustas”. Finalmente, la académica de la Universidad de Chile señaló que con la flexibilización de las medidas de restricción con el esquema de vacunación completa ayudará a incentivar la vacunación durante algunos días, una situación muy similar a lo apreciado cuando se anunció la implementación del pase de movilidad. “Este enfoque tiene varios problemas, es muy individual, no es comunitario y como la vacuna no protege 100% contra el contagio, igual tendrás gente contagiada y eso preocupa por la gente que todavía no se puede vacunar como los menores de 12 años”, sentenció.

