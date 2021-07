Heraldo Muñoz: El gobierno del Presidente Piñera no tiene mucho piso para andar exigiendo respeto por los DDHH en otros países

A propósito de las masivas manifestaciones que se han registrado a partir de este 11 de julio en Cuba, el gobierno chileno, por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores, exigió a la administración de Miguel Díaz-Canel que respetara el derecho de protesta, arguyendo que “no hay justificación para impulsar medidas represivas que intenten acallar a los ciudadanos”. En la misiva, la Cancillería llamó a las autoridades cubanas a “no pretender eliminar las legítimas expresiones ciudadanas y a permitir que éstas puedan manifestarse en libertad y sin amedrentamiento de ninguna naturaleza”. Asimismo, Andrés Allamand, ministro de la cartera, señaló que con los últimos acontecimientos que han tenido lugar en Cuba, el gobierno de Chile reitera su convicción de que la libertad de expresión y la manifestación pacífica constituyen derechos humanos que deben ser siempre respetados y resguardados”. Si bien las circunstancias por las que atraviesa Cuba han merecido la reacción de gran parte de la comunidad internacional, las declaraciones del gobierno de Chile han llamado poderosamente la atención, considerando el nivel de represión con el que los agentes del Estado sofocaron las manifestaciones sociales en el marco del estallido social. Declaraciones que fueron cuestionadas por el presidente del PPD y excanciller durante el segundo período de Michelle Bachelet, Heraldo Muñoz, quien, en conversación con nuestro medio, recordó los miles de casos de vulneraciones a los derechos humanos perpetrados en las protestas en Chile. “Yo creo que el gobierno del Presidente Piñera no tiene mucho piso para andar exigiendo respeto por los derechos humanos en otros países, porque uno piensa en la frase ¿Cómo andamos por casa? y particularmente porque ha habido informes categóricos de organismos internacionales de DDHH, como el de la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que han establecido que en Chile hubo violaciones graves a los derechos humanos y no solo ese organismo, sino que también, ONGs dedicadas a los derechos humanos que son bastante respetadas”, señaló. En ese sentido, Muñoz advirtió que se debe ser muy cuidadoso al exigir demandas de este tono, cuando se tiene “en casa”, situaciones tan delicadas como las que ha tenido Chile a partir del 2019. En ese sentido, la ex autoridad consideró más relevante el que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llamara a Cuba a cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos, en cuanto tiene la legitimidad y la autoridad. En lo relativo al fenómeno social que está experimentando la isla, el exministro de Relaciones Exteriores, admitió estar sorprendido por las inéditas movilizaciones, muy diferentes a las de los 90, en la medida que no se han suscitado solo en La Habana, sino que también en otras ciudades y pueblos relativamente pequeños. Entre sus causas, Heraldo Muñoz, lo atribuyó a la falta de legitimidad de Díaz-Canel y a la ausencia de Raúl Castro, pese a que ha comenzado a aparecer en algunas reuniones para efectos de reaccionar a la protestas. “Es bien distinto una Cuba con Fidel Castro que sin Fidel Castro y con Diaz-Canel, que no tiene la misma legitimidad histórica“, agregó. “En primer lugar, la pandemia, que en el caso de Cuba ha afectado fuertemente el turismo, que es una actividad económica clave de la isla. En segundo lugar, la zafra de azúcar que ha estado por debajo de los niveles esperados. Tercero, el hecho que, hoy día hay redes sociales en Cuba, si bien han sido manejadas e interrumpidas como consecuencia de estas movilizaciones, eso ha significado que la gente obtiene información por otras vías, que la oficial del gobierno. Creo que es un factor diferenciador respecto a las manifestaciones de los inicios del 90, y finalmente el bloqueo económico norteamericano, que siempre ha sido un costo muy importante para Cuba y que siempre dificulta, incluso en términos humanitarios, conseguir ciertos productos y servicios”, explicó. En el plano local, el presidente del PPD abordó la falta de legitimidad que mantiene la administración Piñera en materia de derechos humanos, no solo en la dimensión nacional, sino también en el ámbito de Relaciones Exteriores, particularmente en su rechazo a acuerdos trascendentales para el medio ambiente y la estrategia frente al cambio climático, como lo es Escazú, que originalmente el mismo mandatario promocionó y prometió firmar, además de otros pactos que se relacionan con el derecho a migración. “El Pacto Mundial sobre Migración en nada afecta en la soberanía del país para elaborar su propia política migratoria, tampoco el caso de Escazú puede limitar la soberanía del país o el eventual peligro, como se argumentó en su momento, que Chile pudiese ser llevado nuevamente a la Corte Interamericana de Justicia de La Haya. Aquí no ha habido nada más que voluntad de firmarlo, porque no hay un compromiso con el desarrollo sustentable, no hay un compromiso con una economía verde, no hay un compromiso con la justicia ambiental”, criticó. En ese sentido, Muñoz, espera que estas deudas que mantiene el Estado de Chile, se puedan remediar con un gobierno progresista en el futuro, que firme en esos pactos internacionales. El termómetro de Latinoamérica y el Caribe El conflicto de Cuba ha suscitado la opinión de otras naciones con circunstancias discutibles y poca credibilidad en materia de defensa de la protesta y derechos humanos, al igual que Chile. La canciller de Colombia, Martha Lucía Ramírez, también exigió al gobierno de Díaz- Canel que dé garantías a los manifestantes. Una declaración que también han salido a refutar algunas figuras políticas colombianas no oficialistas. Y es que al igual que Chile y Colombia, existen muchos países en América Latina y el Caribe donde se registran manifestaciones, represión y limitaciones a la libertad de prensa, observó Heraldo Muñoz. “En El Salvador, en Guatemala, incluso en México, hay iniciativas gubernamentales de la restricción de la libertad de prensa y eso es extremadamente preocupante. Para qué hablar de Nicaragua, donde el régimen de Ortega ha encarcelado a sus principales eventuales competidores en la carrera presidencial, una vergüenza. En Venezuela ya sabemos lo que ocurre y en el caso de Brasil, me preocupa enormemente porque es un gobierno que ha tenido actitudes contrarias a las minorías, particularmente indígenas y ha buscado respaldar la impunidad de la policía en diversos asesinatos”, lamentó. La pandemia sería sin duda, un factor que vino a golpear fuerte a una región que ya experimentaba una situación compleja por los desafíos estructurales que Latinoamérica y el Caribe arrastran desde hace mucho tiempo, afirmó el excanciller. Un diagnóstico en el que reconoce una institucionalidad débil, frente a la multiplicidad de demandas que exige la sociedad. “Tenemos un cuadro en América Latina donde vemos un deterioro de la democracia, de las instituciones más corrupción y el surgimiento de las nuevas demandas de la sociedad, que hoy es mucho más diversa y que van encima de las demandas tradicionales de mayor igualdad, de una región que es una de las más desiguales del mundo, en términos de ingresos y en distintos otros aspectos, de equidad de género, territorial, entre otros aspectos”, concluyó.

