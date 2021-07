d589fdc9a0

Internacional Próxima semana se anunciará oficialmente a futuro presidente del Perú Vocero de la Jurado Nacional de Elecciones adelantó que luego de la revisión de las actas se deben esperar tres días para evaluar alguna apelación. Representantes de Keiko Fujimori ya adelantaron que presentarán al menos 15 impugnaciones. Diario Universidad de Chile Miércoles 14 de julio 2021 9:36 hrs.

El próximo 19 o 20 de julio se espera conocer definitivamente el resultado de la elección de segunda vuelta para la presidencia de la República del Perú en la que se impuso por un estrecho margen de votos el candidato de izquierda, Pedro Castillo. Este martes terminaron de ser informadas las actas de los 60 Jurados Electorales Especiales del país, los que deben estar publicados por los tres días siguientes a la espera de alguna impugnación presentada por las fuerzas que respaldan a los candidatos. El vocero de la Jurado Nacional de Elecciones, Luis Alberto Sánchez, explicó que “una vez que los jurados emiten las actas, las publican y estas deben permanecer publicadas en sus respectivos paneles o en los medios que vayan a ser publicados por un espacio de tres días hábiles para que puedan quedar consentidas”. Desde Fuerza Popular de Keiko Fujimori, anunciaron el martes por la noche que apelarán al menos a las actas dadas a conocer por al menos 15 JEE, lo que podría retrasar la proclamación final estimada para la próxima semana. Julio César Castiglioni, miembro del equipo legal de Fuerza Popular, informó al periódico El Comercio, señaló que realizarán las apelaciones en esos casos y se desestimó hacerla en otras porque “nos favorecían”. “Si hay otra que nos perjudica, apelaremos esto, en consecuencia, tiene que ir al Jurado Nacional de Elecciones”, puntualizó. Asimismo, señaló que “no es problema nuestro si el proceso de proclamación se retrasa o no, es problema de quienes no quisieron dar facilidades para que se aclare el tema del fraude”, dando por seguro que la elección no contó con las garantías para la candidata de derecha.

