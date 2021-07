d589fdc9a0

Derechos Humanos Nacional Verónica Vilches, dirigenta de Modatima: "Hablar del agua es ser terrorista" La representante denunció el incendio que afectó a un vehículo de su familia, hecho que se suma a amenazas de muerte en su contra por demandar la restitución del cauce del río en la comuna de Petorca. Diario Universidad de Chile Miércoles 14 de julio 2021 12:59 hrs.

Ya entrada la noche en la comuna de Petorca, a la salida de su casa Verónica Vilches fue advertida que el automóvil de su madre comenzaba a humear. La propia mujer relata que el fuego comenzó desde el lado izquierdo del vehículo y que no hubo tiempo para hacer nada y finalmente fue consumido por las llamas. “El día 9 de julio, aproximadamente a las 20:30 de la tarde, traje el auto de mi mamá para lavarlo al día siguiente. Me traje el auto y lo dejé estacionado en la esquina de la casa. Me llaman que el auto se estaba humeando y así rápido se empieza a quemar del lado izquierdo y de ahí agarró y agarró”, detalla la dirigenta de Modatima en Petorca. Vilches explica que nadie testifica sobre lo ocurrido porque en la zona se ha sembrado el miedo entre la gente. Y quienes luchan por el agua son tildados de terroristas. “No hay testigos porque los testigos siempre protegen a los terratenientes, para ellos están, pero para nosotros no, porque tienen miedo. La lucha del agua acá se la tomado otro sentido. Hablar del agua es ser terrorista, eco terrorista, soy un narco, soy de todo”, precisa. La mujer que ha sido objeto de amenazas de muerte con rayados en el muro de la Asociación de Agua Potable Rural en febrero y en junio recién pasado, sostiene que seguirá con la demanda porque les devuelvan el agua a los pobladores de Petorca. “La lucha sigue igual y el miedo me lo quitaron ellos, se lo llevaron. Pero lo que no me pueden llevar es el sueño de que algún día el río va a volver”. Luego del incendio del vehículo de sus padres, Vilches ha recibido muestras de apoyo de organizaciones sociales, sindicales y no gubernamentales, así como de dirigentes políticos y parlamentarios, la mayoría de ellas mujeres. También se registró la jornada de este martes la visita del senador por la zona Juan Ignacio Latorre, quien reclamó por la desprotección que viven los dirigentes de organismos de defensa del medio ambiente, algo que podría haberse resuelto con la firma por parte del Gobierno chileno del Acuerdo de Escazú. “En Chile, ya que Piñera no quiso firmar Escazú, no hay defensa de las personas que defienden el medio ambiente, no hay protección a los defensores ambientales y tenemos que generar desde la institucionalidad protección ambiental”, comentó el legislador. Latorre agregó que “estos hechos se tienen que investigar. Hemos oficiado a la Fiscalía Regional y a la PDI que se investigue el caso y además, se ofrezca protección especial” a Vilches.

