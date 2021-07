Alejandra Sepúlveda: “El ejemplo del Fondo E demuestra que las AFP no son el camino”

Históricamente considerado como el menos riesgoso, el Fondo E de las Administradoras de Pensiones registró una pérdida de más de 10% en el primer semestre de este año, y solo en enero demostró una cifra positiva de crecimiento. Esta caída no solo afecta los saldos de ahorro, sino que incluso podría llevar a algunas personas a que deban recibir pensiones financiadas por el Pilar Solidario. Por eso, este jueves en la primera edición de Radionálisis, la diputada Alejandra Sepúlveda (FRVS) analizó lo que está ocurriendo para quienes tienen sus ahorros en tal fondo y planteó la urgente necesidad de dar soluciones a quienes estén por jubilar. “Es muy importante plantear que este fondo es la alternativa que entrega mayor certeza y, al revisar las plataformas que entregan recomendaciones, fundamentalmente la de la Superintendencia, el sentido es que quienes estén más próximos a jubilar, especialmente las mujeres, deberían estar en los fondos más conservadores. Esa es una recomendación del mismo Estado y hoy vemos que debido al alza en la tasa de interés y la incertidumbre en el mercado por los procesos políticos se produce esta baja en el fondo que en los últimos 12 meses ha llegado a más del 10%”. Ante la caída en el fondo, el superintendente de pensiones Osvaldo Macías recomendó que de ser posible la gente retrase su jubilación y espere la recuperación y de no ser posible, entonces solicitar la asesoría de expertos antes de tomar la decisión definitiva. En ese sentido, la parlamentaria adelantó que la próxima semana la comisión de Trabajo invitó al superintendente y el ministro de Hacienda para analizar el momento por el que atraviesan los fondos de pensiones. “Lo más importante es cómo creamos certidumbre para las personas que van a jubilar y lo que hace este modelo de capitalización individual es solo depender de los mercados y entrega solo incertezas a la hora de jubilar. Este sistema de AFP ha demostrado su fracaso con la situación actual del Fondo E y no resiste más”, comentó la diputada. Consultada sobre cuáles serían las soluciones más rápidas para ayudar a quienes están más afectados por la caída en el fondo E, la legisladora manifestó en la conversación con los periodistas Juanita Rojas y Claudio Medrano que es ese precisamente uno de los temas a tratar con el superintendente, el ministro de Hacienda y el de Trabajo en la sesión de la instancia parlamentaria de la próxima semana. “Lo primero que uno piensa es usar el pilar solidario, porque es la única herramienta más flexible y rápida. Veremos si existe voluntad política para ello, pero lo que esto demuestra es que el sistema de capitalización individual no sirve para las pensiones, pues la jubilación no se puede sustentar en la incertidumbre de los mercados”, subrayó. En materia de la reforma de pensiones que sigue pendiente en la discusión en el Congreso, la diputada del distrito 16 se refirió a los seis puntos adicionales de cotización que se han planteado como mayor aporte para mejorar las jubilaciones. “El 6% adicional no puede ir sino a reparto que garantice una pensión básica universal. El ejemplo de lo que están pasando ahora las personas en el Fondo E que les toca jubilar es algo de lo que debemos aprender, porque la única forma de disminuir la incertidumbre es el sistema de reparto”. En cuanto a la demora en este debate de la reforma previsional y los argumentos de quienes defienden la mantención del sistema de AFP, la diputada explicó que principalmente ello refiere al sistema económico chileno, pues estos fondos son los que se usan para prestar capital a los principales grupos económicos en Chile. “La pregunta que hemos planteado es esa: ¿este fondo está creado para pensiones o para sustentar el modelo económico? La respuesta es que está hecho para el modelo económico chileno, no para las pensiones. El ejemplo del Fondo E demuestra que las AFP no son el camino, porque permanentemente dependeremos de lo que pasa con el dólar, con el petróleo, de si hay sucesos como una pandemia o una guerra etcétera. Esa incertidumbre es algo que no debemos traspasar a las personas que van a jubilar”. La parlamentaría también indicó que otro problema es que la tasa de reemplazo en ese fondo es extremadamente baja y llega hasta el 12% para las jubilaciones, por ello es que ha sido tan importante el pilar solidario en orden a mejorar esas exiguas pensiones. Volviendo al tema de la reforma previsional, la parlamentaria señaló que debido a lo lentitud del avance de la misma en el Congreso, lo más conveniente sería que pronto se aprobara que los seis puntos adicionales pasen directamente a reparto, pues así habría una mejora inmediata a las actuales jubilaciones. “Otro punto es el ajuste en la tabla de mortalidad para llegar a los 85 años e incorporar un seguro de longevidad, pero el Gobierno no ha tenido voluntad para hacer esa definición. Frente a lo que está pasando ahora con el Fondo A espero que el Gobierno entienda que ese 6% debe ir a un sistema de reparto de forma urgente”, concluyó la legisladora.

