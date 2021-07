Escuela en pandemia: el sistema de voluntariado universitario que podría implementarse en las facultades de educación del país

El Consejo de Decanos de Facultades de Educación del CRUCH (CONFAUCE), liderado por su Presidente y decano en la Universidad Católica de Temuco, Juan Mansilla, convocó este jueves 15 de julio por la tarde una sesión extraordinaria para coordinar el trabajo en la Mesa Política y Social que impulsa la Mesa del Senado y la Comisión de Educación, y que busca generar una propuesta integral que enfrente el desafío del sistema educativo chileno en pandemia. A la reunión fue invitada la Presidenta del Senado, Yasna Provoste, quien hizo presente la importancia de asumir un sistema realista para los próximos meses que apunte a remediar los daños causados hasta ahora. A su vez, hizo un llamado a los académicos a ser parte activa de la incitativa: “Es fundamental avanzar en medidas integrales, para hacer viable y real alguna presencialidad y para fortalecer y hacer realmente viable la educación a distancia”. “La pandemia ha vuelto a colocar en el debate público la relevancia de la educación como un pilar, probablemente el más fundamental en la construcción de una sociedad más integral, más igualitaria y más justa. Ha puesto en el tapete también las grandes brechas que existen en nuestro país y que pasaron inadvertidas por demasiado tiempo, bajo la idea de un crecimiento que distó mucho de ser un desarrollo integral. En nuestra opinión, el debate en este último tiempo se ha equivocado en el foco. Ha sido un debate que no es suficiente para abordar el fondo del problema. Y por ello, como Mesa del Senado y Comisión de Educación convocamos al país a construir una propuesta para hacer educación en pandemia”, comenzó señalando Provoste, abordando las principales dificultades de las comunidades, tanto para tener acceso a conectividad, como a equipos adecuados que permitan hacer escuela a distancia. “La conversación en la que debemos avanzar es otra -añadió la legisladora-, mientras persista la pandemia, el regreso pleno a la presencialidad será imposible. No existe infraestructura ni condiciones sanitarias para ello. En el mejor de los casos lograremos implementar un sistema híbrido de educación durante un largo tiempo. Es decir, una nueva forma de hacer educación en pandemia con una dimensión presencial y otra a distancia, digital o telemática, o con metodologías y mecanismos complementarios de apoyo. En la medida en que no se asuma esta nueva realidad, que nos acompañará por bastante tiempo más, la insistencia sin miramientos en el retorno presencial no corregirá el problema de fondo”. Provoste agregó que “he solicitado a los decanos de educación que estudien una iniciativa para generar un voluntariado con los estudiantes de los últimos años de las distintas carreras de educaciones de nuestras universidades del CRUCH de todo Chile, para reforzar el proceso educativo en los hogares. Hay un aporte relevante que se puede hacer para remediar en algo el impacto que sufrido las niñas, niños y adolescente en este periodo y evitar que siga aumentando la brecha y el estado debe colaborar en iniciativas de este tipo. Creemos que los jóvenes que estudian para ser docentes y sus planteles pueden ser un ejemplo de un nuevo Chile, que se construye desde la solidaridad y la colaboración y no desde la competencia”. Esta semana la Mesa Política y Social, que convocó a más de 250 representantes de distintas áreas vinculadas a la educación, realizó los primeros diagnósticos que se han hecho entre los diferentes grupos de trabajo que se instalaron con el objetivo de entregar una propuesta integral para enfrentar el desafío de la educación en la pandemia. Entre los participantes, se encuentran: Centro de madres, padres y apoderados; estudiantes; profesores; asistentes de la educación; fundaciones; centros de estudios; universidades; expertos; gremios de la educación y de la salud; trabajadores; alcaldes; entre otros; y se han reunido en 3 jornadas y en 7 grupos: Educación Parvularia; Sistema Escolar; Inclusión y Educación Especial; Educación Técnico Profesional del Sistema Escolar; Dimensión Socioemocional; Transporte y Conectividad; y Dimensión Sanitaria. Continuarán su trabajo lunes y martes de la próxima semana, a la espera de ir concluyendo el proceso a fines del mes de julio. Cabe recordar que todos estos encuentros son públicos y abiertos a la ciudadanía, transmitidos a través de las plataformas digitales de TV Senado.

