Nueva ley de etiquetado de alimentos sin gluten: un avance mas no una solución para los celíacos

La normativa, que se espera sea promulgada en las próximas semanas por el Ejecutivo, prescribe además una campaña de educación en los establecimientos educacionales. Aunque es un primer paso muy importante para quienes padecen celiaquía, no se hace cargo de un problema fundamental: la falta de detección, un asunto netamente de salud que no ha encontrado eco en las autoridades.

El 6 de julio y de manera unánime, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó a ley la normativa que transparenta la presencia de gluten en los alimentos. Así, se podrá encontrar en la cara frontal de los envases una etiqueta que señale “libre de gluten”, junto al símbolo de una espiga tachada para todos aquellos productos que contengan menos de de la línea de corte de partículas de gluten por millón. En la normativa, que aun no ha sido promulgada, además se señala que los comercios -excepto las micros y pequeñas empresas- que vendan alimentos envasados secos y etiquetados como libres de gluten, deberán asegurar que éstos estén dispuestos en góndolas exclusivas. A la vez, se dispone que una vez entrada en vigencia la ley, las licitaciones de servicios de alimentación a establecimientos de educación parvularia, básica y media, administrados por Junaeb, y también en la educación superior y técnicos profesionales asociados a Becas de Alimentación para la Educación Superior (BAES) deben contemplar servicios de alimentación para estudiantes celiacos o que tengan enfermedades por intolerancias y alergias alimentarias. La misma exigencia se aplicará en los recintos de salud pública, penitenciarios, casinos y cafeterías de organismos del Estado. En entrevista con nuestro medio, el diputado Ricardo Celis (PPD), promotor de esta iniciativa legal explicó que el origen del proyecto se dio tras una reunión con la organización Celiacos Araucanía quienes le expusieron las dificultades y enormes costos que significa el tener esta enfermedad. Por ello y luego de casi tres años de tramitación, la aprobación de esta ley es muy significativa. El parlamentario señaló además que un punto fundamental es la campaña educativa que trae consigo la nueva legislación. “Hay un elemento valioso y es que en los currículums debe incorporarse la enseñanza del significado de la enfermedad alimentaria, ya que la enfermedad celíaca no tiene medicamentos y el único tratamiento es no comer gluten, entonces, debe enseñarse a los niños para que ellos tengan prevención y conozcan de la enfermedad y tengan los cuidados necesarios”. Otro tema que afecta severamente a quienes tienen enfermedad celíaca es que el precio de los alimentos sin gluten es muy elevado, en comparación con aquellos que sí tienen. En ese sentido, el diputado Celis señaló que dado que en Chile no es posible hacer control de precios, esto podría ayudar a que las organizaciones de personas con celiaquía y otras enfermedades alimentarias para que puedan promover la responsabilidad social de las grandes cadenas de supermercados a través de las leyes de modificaciones tributarias. “Creo que por ahí se puede avanzar para disminuir el precio, porque es injusto. Por eso es un gran avance que en Junaeb y las becas BAES deban ofertar alimentación sin gluten: ello aporta en los presupuestos familiares”, indicó. Desde la organización a la que hizo alusión el legislador, Celíacos Araucanía, su presidenta Camila Betanzos se refirió a la importancia práctica que conlleva el tener una normativa específica respecto del etiquetado de los alimentos sin o bajos en gluten. “El etiquetado de alimentos es super importante porque si no sabes qué estás consumiendo hay una consecuencia importante en la vida de los celíacos. El único fármaco a consumir es el alimento libre de gluten, entonces, para comprar es necesario estar revisando listados de alimentos en internet y eso es complejo en zonas alejadas, como por ejemplo La Araucanía. Es mucho más práctico que simplemente la información esté en el envase como en todos los otros productos”. Betanzos manifestó también que, según su parecer, ésta es la parte más importante de la ley, ya que la información es vital para poder diferenciar a quienes son celiacos de otras enfermedades. “Hoy en día en Chile preguntas qué es ser celiaco y la gente lo confunde con el azúcar, con el almidón de papas, pero no hay certeza de lo que significa ser celiaco o qué es el gluten, por eso, empezar a educar a las personas desde la primera infancia es súper bueno y, a la vez, se puede evitar el bullying a los niños que comen diferente. Se trata de educar para el futuro”, agregó la dirigenta social. El problema del diagnóstico La enfermedad celiaca es una condición inflamatoria crónica, autoinmune y con fuerte componente genético, se puede desarrollar a cualquier edad y su manifestación se da a través de una sintomatología digestiva y/o extra digestiva. Tiene un gran impacto en la calidad de vida y alto costo económico para quienes la padecen. Según los datos entregados por el Ministerio de Salud y obtenidos en la última Encuesta Nacional de Salud (ENS), al año 2010 aproximadamente un 1% de la población general estaba diagnosticada con enfermedad celíaca y, de acuerdo con la proyección de población del Instituto Nacional de Estadísticas al 2021, ese número se aproxima a las 197 mil personas a nivel nacional. Cecilia Sepúlveda, presidenta del Colegio de Nutricionistas, reconoció el avance de esta legislación, pero hizo hincapié en la necesidad de también realizar ajustes a nivel de salud pública para así enfrentar integralmente esta enfermedad que afecta al menos al 1% de nuestra población. “Significa un avance porque como país no tenemos nada implementado para los celiacos, salvo un artículo en el reglamento sanitario de los alimentos donde indica que los alimentos libres de gluten son aquellos que tienen menos de 3ppm (partículas de gluten por millón), pero no hay nada más”. “No hay un Auge para enfermedad celíaca, si los pacientes con esa enfermedad quieren acceder a nutricionistas tampoco pueden porque el bono Fonasa tiene que ver con mal nutrición por exceso o síndrome metabólico y quienes podrían tener acceso son solo los niños más pequeños. En el caso de Junaeb, los niños celiacos que cuentan con un certificado, acceden a una canasta de alimentos sin gluten, pero eso es todo, por lo tanto, esta ley es un avance”, señaló la nutricionista en entrevista con Diario y Radio Universidad de Chile. Aunque en general los especialistas concuerdan en que esta normativa implica un avance, hacen hincapié en la necesidad de facilitar los accesos al diagnóstico. La profesora Magdalena Araya, Médica Pediatra gastroenteróloga y académica del INTA de la Universidad de Chile, señaló que la ley efectivamente facilitará la mantención del tratamiento, pero para que haya un enfrentamiento correcto de la enfermedad es urgente ampliar la capacidad de detección de la misma. “La enfermedad celiaca en Chile tiene un doble problema: es cara y la tasa de diagnóstico es mala porque no hay ninguna facilidad para que se puedan hacer los diagnósticos ya que requiere dos tipos de exámenes, uno de sangre y una endoscopía y eso no está cubierto por ningún sistema y en atención primaria de salud no hay ninguna forma de acceder fácil a eso. En ese sentido, la Ley no ayuda y en las gestiones que hemos hecho para que el Ministerio haga algo y mejore el diagnóstico no hemos tenido respuesta”. “(La ley) es un muy buen primer paso, porque no había nada, pero no va solucionar todos los problemas. Esto requiere realmente de mucho más preocupación, motivación e intención de hacer cambios en lo que se refiere al manejo de los productos celíacos o libres de gluten. En el país existe un ruido muy grande y se debe a que se puso de moda comer sin gluten porque la gente cree que va a adelgazar porque no come gluten. Tiene todo el derecho a hacerlo, pero ésa es una opción de alimentación, no un tratamiento. Esas personas tienen una exigencia a los productos libres de gluten muy diferente a la de los celíacos”, concluyó la también Presidenta de la Corporación de Apoyo al Celiaco (Coacel). Finalmente otro punto que inquieta a las expertas es la falta de claridad en cuanto a la fiscalización de la Ley ya que los recursos tanto financieros como humanos son escasos, especialmente debido a la aun presente pandemia de COVID-19 que ha copado las agendas en todos los servicios públicos. La ley que transparenta la presencia de gluten en los alimentos entrará en vigencia noventa días después de promulgada, hecho que se espera suceda durante las primeras semanas de agosto.

