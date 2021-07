6719e36359

Nacional Política Enarbolando banderas de victoria: Comandos de Boric y Sichel festejan triunfo en las primarias presidenciales Con 99,95% de las mesas escrutadas, los candidatos de Apruebo Dignidad y Chile Vamos, cerraron la jornada con un 60,53% y 49,1% de respaldo, respectivamente. Los candidatos derrotados anunciaron que se sumarán a las campañas de Boric y Sichel de cara a la elección del próximo mes de noviembre. Maria Luisa Cisternas Domingo 18 de julio 2021 22:31 hrs.

Antes de conocer el 99,21% de las mesas escrutadas, y la evaluación de los porcentajes que se han develado a estas horas de la jornada, los comandos de Gabriel Boric y Sebastián Sichel no esperaron para aglutinarse a enarbolar banderas de victoria, por los resultados que arrojó la voluntad popular en las primarias presidenciales de Apruebo Dignidad y Chile Vamos. Ambos serán quienes enfrentaran los próximos comicios del 21 de noviembre, contra el resto de los candidatos en la carrera presidencial. El conteo general registró con el 99,95% de las mesas escrutadas en el caso de Apruebo Dignidad, la imposición de Gabriel Boric con un robusto 60,53% de las preferencias (1.051.545 votos) dejando rezagado al alcalde de la comuna de Recoleta, Daniel Jadue, que obtuvo un 39,47% de los votos. En el caso de Chile Vamos, Sebastián Sichel se consolidó con un sólido 49,1% (657.395 votos ) seguido de Joaquín Lavín con un 31,3%, luego Mario Desbordes con un 9,81% y finalmente Ignacio Briones con un 9,78% de las preferencias. Chile Vamos La celebración comenzó un poco más temprano en el comando del candidato independiente, y contó con la participación de los ahora, excandidatos del pacto Chile Vamos, Joaquín Lavín, Mario Desbordes e Ignacio Briones. “Ahora Chile Vamos es uno solo, somos una coalición que se prepara para ganar la elección presidencial porque sentimos que el proyecto que representamos para Chile, de justicia y libertad es el mejor proyecto de los chilenos y vamos a ganar en noviembre y vamos a ganar en diciembre porque sabemos que Chile se parece a lo que nosotros soñamos, a lo que nosotros queremos, que es un mejor proyecto para el futuro de Chile”, declaró el ahora único candidato de Chile Vamos. El exalcalde de la comuna de Las Condes, Joaquín Lavín, por su parte, se manifestó satisfecho por el resultado y aseguró haber hecho todo lo que estaba a su capacidad para realizar una buena campaña. “Decirle que haremos todo lo posible para que él sea el próximo presidente de Chile. Creo que Chile Vamos obtuvo como pacto un gran resultado y así es la democracia, uno puede ganar, uno puede perder, lo importante es dejar todo en la cancha y eso es lo que yo he hecho”, afirmó. El candidato de Renovación Nacional, Mario Desbordes, afirmó disponer de su proyecto de derecha social cristiana republicana y popular para efectos del triunfo de Sichel en noviembre. “A trabajar para que Sebastián gane en noviembre y por supuesto, si hay segunda vuelta en diciembre. Ponemos a disposición de Sebastián este proyecto, este trabajo, esta derecha social que hemos hecho junto al PRI, un número importante de gente de Renovación Nacional y de independientes vamos a estar en el tercer lugar, con una votación entiendo por sobre los cien mil votos, lo que se proyecta en la primaria, lo que por supuesto es importante en la elección de noviembre, vamos a poner este trabajo porque va a continuar”, manifestó. Misma postura es la que adoptó el candidato de Evópoli, Ignacio Briones quien señaló que “estamos a disposición de Chile con nuestras ideas y propuestas y felicito a Sebastián Sichel, al comando”. Apruebo Dignidad A un costado de la sede de Revolución Democrática, el comando del Frente Amplio reunía a figuras políticas tales como la ex candidata a la presidencia y ahora constituyente Beatriz Sánchez. Hasta allí llegó un emocionado Gabriel Boric, a hablar en nombre de quienes han luchado por tener una vida digna pese a que el modelo se las ha negado permanentemente. “No le tengan miedo a la juventud para cambiar a este país, porque también tenemos la experiencia de quienes lucharon antes de nosotros. Aprendemos de sus errores, de sus aciertos y con la conciencia histórica de que somos herederos de una posta muchísimo más larga que nuestras experiencias vitales, podemos decir hoy día con mucha esperanza, tal como hemos repetido en las plazas de nuestro país, en los territorios, en las regiones, que si Chile fue la cuna del neoliberalismo, también será tu tumba”, declaró el candidato del Frente Amplio. Junto con señalar en la gran responsabilidad que siente en sus hombros al instaurar este proceso colectivo, el candidato aprovechó de agradecer a Daniel Jadue, aseverando que seguirán trabajando juntos en esta lucha de cara a las presidenciales y por las reivindicaciones democráticas que el país necesita. Un poco más temprano, el alcalde de la comuna de Recoleta reunido con su comando, felicitó a Gabriel Boric y declaró ponerse a disposición de su candidatura, al tiempo que agradeció a los partidos y organizaciones que colaboraron en su campaña presidencial, particularmente al Partido Comunista por esta oportunidad. Asimismo, Daniel Jadue realizó una autocrítica de cara a sus adherentes, relativa a las disputas que surgen dentro de su propio sector. “Esto tiene que ser el principal aprendizaje que saquemos hoy día, porque se supone que las organizaciones políticas son, entrecomillas, una especie de vanguardia del pueblo organizado y sin embargo, en esta campaña, que ha sido una experiencia maravillosa de la cual nos sentimos todas y todos tremendamente orgullosos, todas las organizaciones llegamos tarde y asumimos esta unidad solo por la presión que nos pusieron las y los independientes. Y con esto quiero ser super autocrítico, porque si algún día esperamos que nuestra izquierda gobierne Chile de verdad, vamos a tener que cambiar de manera radical nuestro comportamiento entre nosotros, porque qué es lo que hoy nos llevó a este resultado, no es que la Concertación ni la derecha haya votado en nuestra primaria, son nuestras propias debilidades, porque hasta hace seis meses los y las que estábamos aquí, nos tratábamos como adversarios”, precisó Jadue. En esa línea, realizando una proyección para la próximas fechas, y en atención a lo que el pueblo de Chile necesita, el edil y ahora ex carta presidencial del PC instó a su conglomerado a superar esas diferencias y mantener la articulación. “Esta unidad llego tarde y si no fuera por los independientes de esta campaña, no hubiera existido. Por lo tanto, lo que les quiero plantear, es que para los desafíos futuros, incluidos la batalla presidencial de noviembre donde de verdad espero que Gabriel Boric sea el Presidente de Chile, en vez de pelear entre nosotros y tratarnos de todos los epítetos que no voy a nombrar ahora, espero que los dejemos de lado y empecemos a construir la unidad del pueblo, porque el pueblo no tiene por qué perdonarnos que nuestra falta de unidad y claridad política tenga al pueblo esperando los cambios que este país necesita”, aseveró.

