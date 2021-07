6719e36359

Nacional Política Trepando árboles y desayunando con la prensa: los hitos y apreciaciones que efectuaron los candidatos durante el sufragio Durante esta mañana, los seis candidatos inscritos en las primarias presidenciales de Apruebo Dignidad y Chile Vamos, acudieron a sus locales de votación respectivos, realizando un llamado transversal a la participación ciudadana. Maria Luisa Cisternas Domingo 18 de julio 2021 15:58 hrs.

A esta hora, los candidatos en la carrera presidencial inscritos en las primarias de Chile Vamos y Apruebo Dignidad ya han hecho efectivo su votos, algunos realizando hitos mediáticos de manera previa al sufragio, como fue el caso de Joaquín Lavín, quien participó de un desayuno junto a su familia, además de Gabriel Boric, que escaló el emblemático árbol que aparecía en su franja electoral. De manera transversal, todos los candidatos convocaron a la ciudadanía a ejercer su voto. El alcalde de la comuna de Recoleta, Daniel Jadue, efectuó su voto alrededor de las 10:30 de esta mañana, en la escuela Víctor Cuccuini, en compañía de la alcaldesa de Santiago, Iraci Hassler y la diputada Camila Vallejos, entre otras integrantes de su equipo electoral. En la instancia, el edil hizo un llamado a la población a que ejerza su derecho a sufragio, por la oportunidad transformadora que representan estas primarias. “Hoy día será un día maravilloso, tenemos la fortuna además del sol que nos va a acompañar durante toda la jornada y por lo tanto, llamar a todo el mundo a levantarse, hoy es un día hermoso y vamos a hacer que termine con mucha más belleza todavía”, añadió. Asimismo, Jadue, aseguró estar tranquilo y confiado con los resultados que arrojará esta jornada. En el extremo sur del país, el candidato del Frente Amplio, Gabriel Boric, trepó el árbol icónico que aparecía en su franja electoral, previo a emitir sufragio en su local de votación en Punta Arenas. Reunido con los medios de comunicación, el diputado del distrito 28, se refirió a su contendiente en Apruebo Dignidad, Daniel Jadue, aseverando que después de las 8 de la noche, seguirán unidos para cambiar Chile. “No tengo ninguna duda de eso. En partidos que son difíciles siempre hay fricciones y roces, pero después de que suena el pitazo final nos encontramos juntos para seguir construyendo, ahí no tengo ninguna duda”, comentó. Acompañado por sus padres, Boric hizo hincapié en los ejes de su programa de gobierno, entre los cuales considera establecer y robustecer la educación y la salud pública. En ese sentido, reiteró que con los derechos no se deben hacer negocios. Consultado por posibles articulaciones con el Partido Socialista, en caso de resultar ganador en las primarias de hoy, el candidato aseguró que su prioridad era convocar al pueblo de Chile que se ha sentido abandonado. “Esto no puede ser solamente una rejunta de partidos, tenemos que aprender de aciertos y fracasos. Pero insisto, nuestra prioridad es convocar al pueblo y ahí vamos a poner todos nuestros esfuerzos”, afirmó. Finalmente, sobre una potencial candidatura senatorial para la región de Magallanes, en el caso de no ganar los comicios, Boric aseguró que no ha mantenido conversaciones al respecto, dado que se encuentra absolutamente abocado a su candidatura presidencial. Chile Vamos El candidato de Renovación Nacional, Mario Desbordes, al llegar a su local de votación ubicado en Colina, fue tajante al declarar que será el ganador en el resultado de las primarias y que, en ese sentido, las encuestas “van a equivocarse de nuevo”. “Hemos mantenido una campaña de respeto, transversal y la gente lo valora. Necesitamos mostrar que las instituciones pueden lograr la legitimidad que en un momento han perdido. ¿Expectativas? Ganar”, declaró. El candidato aseveró, que si bien no está inventando nada nuevo de raíz, si está conectando con las derechas modernas, estableciendo contacto permanente, por ejemplo, con el partido Popular de España. Otra perspectiva es la que arrojó el candidato independiente, Sebastián Sichel, consultado por sus expectativas mientras asistía a sufragar en el Colegio Compañía de María Apoquindo. En la instancia le ex ministro señaló que la política requiere menos corbata y más terreno. “Cuando partimos como independientes, nos decían no, no tiene estructura de partido, después que es poca gente, y hoy día todos los datos indican que podemos ganar, pero ojalá de la forma que yo me imagino la política del futuro: transversalidad, sin polarización, esta campaña ha sido así, hay mucho independiente, eso le falta a la política”, afirmó. En esa línea hizo un llamado a votar en la medida que la democracia es de todos los chilenos “la ganamos y nos costó”, arguyó el candidato. Más temprano, el exalcalde de la comuna de Las Condes, Joaquín Lavín, se apersonó en el Colegio San Francisco del Alba, luego de haber realizado un desayuno junto a su familia y a trabajadores de los medios de comunicación. En un llamado a la ciudadanía, el candidato de la UDI, aseguró que Chile requiere a un presidente con experiencia. “Chile necesita un gobierno transversal, una persona capaz de sanar al país”. Asimismo, Lavín afirmó que dentro del pacto Chile Vamos existe el compromiso de apoyar a quien resulte ganador en esta pasada y consultado ante una eventual segunda vuelta, el candidato volvió a apuntar al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue. “Siempre he pensado que el verdadero adversario va a ser Daniel Jaduel (PC) y el Chile que ha pintado es muy distinto al Chile que yo quiero”, declaró. A eso de las 12:35, el militante de Evópoli, Ignacio Briones fue el último candidato en ejercer su voto. En la instancia, el exministro de la segunda administración Piñera, afirmó encontrarse tranquilo con los resultados. “Este momento de Chile, en que hay mucha desconfianza ,tenemos que ser muy respetuosos con la ciudadanía y no para no vender pomadas y soluciones mágicas”, arguyó el candidato. De igual manera, Briones hizo un llamado al electorado a acercarse a los locales de votación y ejercer su derecho a sufragio por la opción que crean más adecuadas, en la medida que este domingo es una fecha histórica para el país. “Nuestros hijos nos van a preguntas qué hicimos nosotros en este momento de Chile”.

