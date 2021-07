Convención Constitucional: Comisión de Reglamento debió ser suspendida ante la falta de un integrante y debate sobre paridad de género

Este lunes la Convención Constitucional retomó sus funciones. Esta vez fueron las comisiones aprobadas la semana pasada las que tuvieron que sesionar: Ética, Presupuesto y Ética. Sin embargo, esta última comisión no pudo sesionar, dos motivos impidieron su desarrollo: no hubo acuerdo respecto de la paridad de género, y faltó un integrante para completar los 31 constituyentes que requiere la instancia. Luego del fracaso de la primera sesión de la instancia, Marcela Cubillos, constituyente por el pacto Vamos por Chile, informó que, ante el traspié, este martes se reanudará el trabajo de la Comisión. “Teníamos la primera sesión de la Comisión de Reglamento pero se tuvo que suspender porque las normas que se aprobaron hablaban de 31 integrantes, por lo tanto, queda abierta la convocatoria para que se sume el integrante número 31 así que, a la espera de eso, reanudaremos este martes para que podamos elegir a los dos coordinadores que van a dirigir el trabajo de la Comisión”. Sin embargo el número de integrantes no fue el único impedimento, ya que se debían elegir a los dos coordinadores de la instancia y la interpretación de la norma de paridad no fue igual para todos. Para algunos, los coordinadores debían ser un hombre y una mujer, como lo expuso el propio secretario provisorio de la instancia, Julián Saona, señalamiento que fue apoyado por Constanza Hube (UDI), Agustín Squella, Guillermo Namor (Independientes No Neutrales), Fernando Atria (FA) y Ruggero Cozzi (RN), entre otros. Pero para otra parte de los convencionales, la norma de paridad no impide que dos mujeres sean las coordinadoras, como lo señaló la constituyente comunista, Bárbara Sepúlveda. “Cuando se propuso la norma de la paridad se estableció que, a lo menos, debía existir una mujer en la coordinación de la Comisión. Al menos una mujer significa, por supuesto, que pueden existir dos mujeres coordinando la Comisión de Reglamento, y este es el sentido, además, que la paridad establece en términos internacionales, son estándares internacionales fijados que han evolucionado desde los noventa fijando el cómo las mujeres acceden a los espacios de poder, especialmente a los de deliberación política. En este caso una norma como la paridad, que busca beneficiar, emparejar la cancha a un género que ha sido históricamente excluido de los espacios de deliberación, no puede interpretarse en su contra, es decir, no puede interpretarse como el que solo habrá una mujer y, en ese sentido, obligatoriamente deberíamos elegir a un hombre”. Ante este escenario, la Comisión debió suspenderse. La inscripción de candidatos para ocupar el puesto número 31 de la instancia termina este martes al mediodía, para poder reanudar la sesión este mismo día a las 16:00 horas.

