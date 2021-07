Efecto protector de las vacunas lleva a contagios y casos activos a su cifra más baja en siete meses

A su nivel más bajo desde mediados de diciembre del año pasado llegaron los contagios y los casos activos confirmados de COVID-19 a nivel nacional. Así lo ratifica en su más reciente informe el Centro de Diagnóstico e Investigación de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Valparaíso (CDIEI-UV), que además da cuenta de que la tasa de positividad de los exámenes de PCR ya casi alcanza el 3%, que es el umbral considerado óptimo para dicho indicador. Para el director del CDIEI-UV, el médico infectólogo Rodrigo Cruz, la situación actual de la pandemia se debe principalmente al alto número de personas vacunadas que exhibe nuestro país, el cuarto en el mundo con el mayor porcentaje de habitantes inoculados contra el SARS-CoV-2. “Esta realidad confirma lo que desde un comienzo se planteó: que las vacunas en general son eficaces, que tienen un efecto protector y que una vez que nos aproximáramos al 80% de la población vacunada con dos dosis los contagios y los casos activos confirmados comenzarían a caer de manera sostenida y significativa. Esto pasa hoy en Chile, en prácticamente todas las regiones y, también, en aquellos países que presentan una proporción similar de personas inoculadas contra el Covid-19”, afirmó el doctor Cruz. En esa misma línea, el especialista argumentó que la vacunación masiva también ha permitido enfrentar de mejor manera la aparición de nuevas variantes del virus. “Sabemos, además, porque así lo han ido confirmando diversos estudios, que las vacunas son efectivas contra todas las variantes detectadas hasta ahora -entre ellas la Delta y la Épsilon- y que, dado a que su respuesta varía frente a ellas, lo mejor es disponer y aplicar las distintas plataformas de vacunas disponibles, como lo hemos hecho a nivel nacional. Ahora bien, lo que a mi juicio correspondería hacer próximamente es abrir los grupos objetivos de vacunación a los menores de 12 años, una vez que los estudios clínicos demuestren que son seguras para ellos, con el objetivo de asegurar el efecto protector masivo en la población”, acotó Cruz. No obstante, el médico infectólogo de la Universidad de Valparaíso reiteró que esto no implica que la pandemia esté controlada ni menos superada. Por ello, llamó a no descuidarse y a continuar respetando las medidas de prevención esenciales. “Lo que también tenemos claro es que este virus no va a desaparecer tan luego y por ello tendremos que aprender a convivir con él. Eso implica seguir utilizando mascarilla, lavarse las manos y evitar las aglomeraciones. Lo mas seguro es que tendremos que enfrentar nuevos brotes, pero mientras nos sigamos vacunando y cuidando, los contagios debieran mantenerse estables y bajos”, aseguró Rodrigo Cruz.

