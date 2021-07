Evo Morales: “La CIA contrató la inteligencia argentina para el golpe de Estado”

El ex jefe de Estado boliviano acusó al ex presidente de Argentina Mauricio Macri y al Gobierno de Jair Bolsonaro de estar detrás de la maniobra para sacarlo del poder. También apuntó a la agencia de inteligencia norteamericana y a la Unión Europea.

El ex presidente de Bolivia, Evo Morales, se refirió a la imputación del ex mandatario argentino, Mauricio Macri, que la Justicia le hizo por contrabando de armas a Bolivia, en el contexto del golpe de Estado en contra de quien fuera el primer presidente indígena de su país. Según la denuncia presentada por el Ejecutivo argentino el hecho delictivo “consistió en el envío irregular de armamento y municiones a Bolivia, a través de una adulteración en las cantidades y destinaciones declarados en las distintas instancias de control y, en particular, ante el servicio aduanero”. El material represivo puesto a disposición del Gobierno de facto boliviano habría consistido en, por lo menos 40.000 cartuchos AT 12/70; 18 gases lacrimógenos en spray MK-9; 5 gases lacrimógenos en spray MK-4; 50 granadas de gas CN; 10 granadas de gas CS y 52 granadas de gas HC. Al respecto, en entrevista con el medio argentino Página 12, Morales sostuvo que Macri debe ser juzgado y, de ser necesario, también deberá enfrentar a la Justicia boliviana. “Dejamos en manos de la justicia boliviana todos los elementos y pruebas que existen, de actos ilegales e inconstitucionales. Entonces, si procede en la norma deberá ser procesado en Bolivia o donde sea pero no para defender a Evo ni la democracia en Bolivia sino la democracia en América Latina. Debe ser juzgado para que nunca más haya ese tipo de golpe de Estado: presidentes de gobiernos de derecha sometidos al imperio dando golpes a un hermano país como Bolivia. Si nos basamos en las normas bolivianas, los que permitieron el ingreso de ese armamento tienen 30 años de cárcel”. Además, el líder indígena sostuvo que la CIA contrató a la inteligencia argentina para perpetrar el Golpe de Estado del 10 de noviembre del 2019. “La CIA contrató la inteligencia argentina para el golpe de Estado. La CIA sigue operando en nuestra región. Los movimientos sociales deben generar su propia inteligencia para hacer el seguimiento de lo que hace Estados Unidos. La DEA y la CIA viven en permanente pugna. Ambos cumplen un rol de hacer inteligencia y lo hacen a través de algunas ONGs y fundaciones. Es la quinta instancia de espionaje, como la USAID. Con eso hacen inteligencia, entonces esto nos debe crear mayor conciencia de que es necesario que gobiernos progresistas, movimientos sociales deben hacer otra forma de hacer inteligencia sobre cómo actúan los medios y redes sociales para dominar. Lamentablemente el capitalismo contamina la televisión y la radio, con mentiras, groserías y hasta con pornografía para luego decir que es la libertad de expresión. La otra batalla está en los medios de comunicación”. Morales también acusó al Gobierno de Jair Bolsonaro de estar detrás de la maniobra para sacarlo del poder, y no solo se quedó allí, sino que también apuntó a la Unión Europea. “Días antes del golpe, hubo reuniones preparatorias. El embajador de Brasil participó del golpe. Estoy seguro de que en cualquier momento va a estallar cómo aportó Brasil al golpe de Estado. El embajador de la Unión Europea también intervino. No puedo creer: Europa participando del golpe de Estado. Claro, ellos no aceptan que los llamados “indios” podamos garantizar la liberación del pueblo”, sostuvo el ex mandatario. Respecto de los mandatarios que habrían participado del Golpe, como Mauricio Macri, Jair Bolsonaro y Lenin Moreno de Ecuador, Morales los tildó de “agentes del imperio”. “Son agentes del imperio, agentes de las transnacionales con una mentalidad tan mezquina que no piensa en su patria ni en el pueblo humilde. La Patria Grande necesita patriotas y no antipatrias ni vendepatrias. Los pueblos necesitan revolucionarios, no conservadores, menos reformistas”.

