Análisis Nacional Política Nataly Campusano: "Hay harta caricatura sobre que nuestro programa no representa los intereses del pueblo" La Encargada Nacional Territorial de Gabriel Boric, se refirió a los resultados de las primarias, a la cuestionable representación de Sebastián Sichel en Chile Vamos y sobre las coincidencias programáticas por las cuales ve posible un diálogo con la Lista del Pueblo Maria Luisa Cisternas Lunes 19 de julio 2021 21:04 hrs.

Con los resultados en la mano de las primarias presidenciales entre los pactos Apruebo Dignidad y Chile Vamos realizadas este domingo 18 de julio, el comando de Gabriel Boric realiza las primeras apreciaciones de la votación registrada en preferencia al diputado de Magallanes. Con optimismo, sin duda, pero también con la plena conciencia de la responsabilidad que hoy recae sobre sus hombros, tal y como lo expresó el candidato en su discurso, el equipo de campaña de Boric se proyecta en la carrera presidencial de aquí los comicios de noviembre. Los resultados que coronaron a Gabriel Boric y a Sebastián Sichel en Chile Vamos como los ganadores de ambos pactos, vienen a modificar el panorama político en cuanto no se corresponden con las mediciones que venían arrojando las encuestas de opinión, en la medida que eran encabezadas principalmente por Daniel Jadue y Joaquín Lavín, respectivamente. No obstante, son los candidatos más jóvenes los que continúan en carrera y los que deberán tener en consideración al resto de las figuras políticas que se avizoran en la carrera presidencial. En lo relativo a la evaluación de los resultados del domingo, conversamos con la Encargada Nacional Territorial de Gabriel Boric y Consejera Regional de Valparaíso, Nataly Campusano, quien interpreta las preferencias de los resultados de las primarias, como el fruto de una campaña de izquierda bien ejecutada, participativa y esperanzadora. “Creo que hubo una muy buena disposición frente al pacto Apruebo Dignidad y eso ayuda que para noviembre este pacto pueda contribuir a que el candidato Gabriel Boric este muy bien posicionado. Creo que eso es el primero hito que hace que sea interesante Apruebo Dignidad y eso ayuda a que sea interesante la candidatura de Gabriel”, explicó Campusano. A renglón seguido agrega: “Yo creo que Gabriel y todo el trabajo colectivo que se realizó fue mucho más abierto, creo que fue mayormente participativo y también creo que en este caso la gente independiente adhirió a la candidatura de Gabriel porque -y no digo que la candidatura de Jadue no- pudo expresar de mejor manera el ánimo de esperanza de este nuevo Chile y eso tiene que ver con factores que se trabajaron dentro del comando”. Nataly Campusano plantea que la articulación de comandos en todo el país donde se obtuvieron opiniones a través de encuentros programáticos, también jugó un rol relevante. Por otro lado, la jefa del programa de Gabriel Boric, Javiera Martínez, a modo de interpretar esta gran adhesión, explicó que los ejes programáticos relativos a feminismo, a medioambiente y a descentralización que cruzan todas las medidas y políticas públicas que propone el candidato, fueron influyentes en el respaldo popular. “Nosotros apuntamos a tres perspectivas claras que fueron expresándose en las distintas manifestaciones de la campaña, tanto en la franja, en los debates, en las entrevistas, incluso en las actividades que veníamos haciendo con distintas organizaciones y esas eran la perspectiva feminista, la perspectiva de transición ecológica justa y la perspectiva de descentralización”, indicó Javiera Martínez. Abordar desde estas perspectivas permitió que “por ejemplo en vivienda no solo hablábamos de los temas más clásicos, sino que también cómo la vivienda podían significar ciudades más seguras para prevenir violencia contra la mujer o cómo la industria de la vivienda puede contribuir a superar la crisis climática, lo mismo en obras públicas, en educación, siempre teníamos esas tres miradas para plantear las políticas públicas, yo creo que esas tres miradas fueron súper importantes para poder diferenciarnos y para poder atraer a más personas”. En lo relativo al trabajo mancomunado de Apruebo Dignidad en conjunto a Daniel Jadue y el Partido Comunista de aquí a los próximos comicios, Nataly Campusano aseveró que la disposición es a seguir construyendo en conjunto, a modo de convocar a las mayorías y ganar en noviembre. Respecto a los inconvenientes, e incluso “palabras de más” que hubo previo a las primarias, la encargada territorial aseguró que son absolutamente superables. Unidad Constituyente Luego del domingo, parte del escrutinio público se ha dirigido a Unidad Constituyente, conglomerado que ha comenzado a apurar la definición en torno a una sola candidatura de cara a noviembre. Apremiando reuniones, la centro izquierda analiza una salida democrática para concretar la carta presidencial, entre las pretensiones de la PS, Paula Narváez, del PR, Carlos Maldonado y entre una eventual postulación de la presidenta del Senado, Yasna Provoste (DC). Sobre este tema, las integrantes del comando de Boric aseguraron que la candidatura del Frente Amplio seguirá con pie firme, trabajando para aumentar la elección que se expresó el domingo, independientemente de lo que defina el resto de las fuerzas políticas. “Yo quiero indicar que hoy lo tangible que tenemos es que el día domingo tuvimos una elección donde Apruebo Dignidad fue mayoría frente a Chile Vamos por harta diferencia y el ganador fue Gabriel Boric y ese hecho lo tiene todo Chile y también lo tiene la Democracia Cristiana y los distintos espacios del escenario político, y por tanto yo creo que ellos son los responsables a definir qué es lo que van a realizar. Nuestros ejes programáticos, nuestra visión de sociedad está plasmada en nuestro programa, está plasmada también en los dichos de nuestro candidato a presidente y todo aquel que se sienta cercano y que tenga similitudes con nosotros, va a ser bienvenido”, afirmó Nataly Campusano. Las puertas están abiertas a la Lista del Pueblo La encargada nacional territorial de Gabriel Boric, consultada por la posible opción presidencial que evalúa la Lista del Pueblo, y que mantiene entre sus alternativas al alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, aseveró que la disposición del Frente Amplio es al diálogo, en la medida que existen coincidencias y condiciones programáticas sólidas entre ambas fuerzas para llegar a acuerdos. Esto, independientemente del legítimo derecho de la Lista del Pueblo, a llevar un candidato a La Moneda. “A nosotros nos dijeron que no íbamos a juntar las firmas, parte de la Lista del Pueblo, no sé si la totalidad, nos dijeron que no íbamos a ganar este domingo y los resultados hablan por sí solos, y esto no es con ánimo de arrogancia, más bien de reflexión de que nosotros podemos acercarnos, y estamos yendo a dialogar con todo aquel que quiera dialogar, donde tengamos puntos en común. Siento que tenemos muchos puntos en común en materia de sociedad con la Lista del Pueblo, yo no creo que sea la totalidad de ellos los que tengan una contradicción con la candidatura de Gabriel, por lo que la idea es convocarlos a trabajar y a construir, si nos consideran, y creo que también están en su legítimo derecho en pensar tener otra alternativa, o lo que ellos consideren”, expresó Campusano. Respecto a la animadversión que han manifestado parte de los adherentes de la Lista del Pueblo hacia Gabriel Boric, Campusano, hizo hincapié en que la candidatura del parlamentario representa las consignas del pueblo, en la medida que aborda transformaciones concretas para efectos de la superación del modelo neoliberal. “Creo que hay harta caricatura que algunos instalan sobre que nuestro programa, nuestro trabajo, que no representa los intereses del pueblo. Creo que nuestro programa y también nuestra visión de sociedad si representa los intereses del pueblo, sobre todo cuando vemos temas tan relevantes en relación al agua, sin duda al feminismo, a una economía que tenga de centro el medio ambiente, que son completamente contradictorias al modelo neoliberal y creo que muchos de ellos, que son contrarios a la candidatura de Gabriel Boric, también buscan lo mismo”, estimó Campusano. Chile Vamos Finalmente, pese a la positiva evaluación que el candidato de Chile Vamos, Sebastián Sichel, realizó sobre los resultados de las primarias presidenciales, la perspectiva del comando del Frente Amplio es otra. La baja participación que obtuvo la primaria de derecha, en relación a la de Apruebo Dignidad, es evidencia que la sociedad busca cambiar la lógica del modelo que prevalece en Chile, expresó Nataly Campusano. “Yo creo que las candidaturas de Chile Vamos expresaban lo mismo que la gente, de alguna u otra manera, quería cambiar. La gran mayoría de esas candidaturas expresaban la lógica del rechazo, es decir, la continuidad de lo que hoy día tenemos, por eso creo que pasa la baja participación que tuvo frente a Apruebo Dignidad”. Muy en la línea de las declaraciones que Gabriel Boric expresó sobre Sebastián Sichel, en cuanto el candidato era “la continuación del gobierno de Piñera“, la Encargada Nacional Territorial aseveró que se debe mantener la atención puesta en la forma en que Sichel disfraza intereses de orden derechista bajo la apariencia de una representación independiente. “Claramente Sichel tuvo apoyo de parte de la UDI, parte de RN, que son partidos que llevan un rol relevante con el gran empresariado, que precisamente son los que obtienen los grandes beneficios frente a este modelo neoliberal. Por tanto, creo que Sichel gana por una apuesta, también de la derecha dura, porque más allá de que pueda indicar que es independiente, pareciera ser conveniente desconocer esta larga trayectoria de a quién representa. Creo que hay que analizar a fondo lo que pasa en Chile Vamos y sobre todo el cómo se puede camuflar en el discurso de Sichel, los intereses que verdaderamente representa”, enfatizó la dirigenta.

