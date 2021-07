846803b3de

3da6a47567

Educación Nacional Presidente Colegio de Profesores por acusación contra ministro de Educación: “Hay argumentos más que suficientes” Carlos Díaz destacó que la acusación constitucional contra el ministro Raúl Figueroa, se basa en errores de su gestión y a la insistencia con el retorno presencial a clases poniendo en riesgo a las comunidades educativas. Raúl Martínez Martes 20 de julio 2021 11:57 hrs. Me Gusta Compartir

Existen argumentos “más que suficientes” para llevar adelante la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Raúl Figueroa, sostiene el presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, cuando se le consulta por el documento que presentó durante la mañana un grupo de parlamentarios de oposición en la Cámara de Diputados. Apuntado por el propio Figueroa de no querer el diálogo y de ensuciar el debate, el líder del gremio docente subraya que siempre como Magisterio han buscado poner en la mesa los problemas del sector sin que hayan sido escuchados. “La vez que hemos sido convocado nosotros hemos asistido”, comenta Díaz, quien recordó una reunión en el Palacio de La Moneda, “pero la verdad después nunca más ha habido puntos de encuentros ni reuniones ni nada. No es efectivo que él esté llamando o convocando como señala”, subraya el dirigente gremial. Por eso a su juicio hay respaldo de sobra para la acción constitucional contra Figueroa y que se fundan en varios aspectos, incluyendo el manejo del MINEDUC que permanentemente insiste con el retorno presencial a clases, lo que a juicio de Díaz pone en riesgo a las comunidades educativas. “Intentar abrir las escuelas, volver a la presencialidad a como dé lugar, pero sin considerar que estén las condiciones efectivamente para garantizar que esto se haga con la protección que corresponde y con el cumplimiento de los protocolos en todas las escuelas”, es uno de los argumentos que esgrime Díaz para la acusación contra el titular de Educación. A eso suma el incumplimiento de la Ley de Retiro donde profesores hace cuatro años esperan el pago de sus bonos para salir del sistema educativo, situación que se repite en el caso de los asistentes de la educación, a lo que el dirigente agrega “argumentos de tipo pedagógico”. “Tienen que ver fundamentalmente con que el ministerio no se ha hecho cargo durante todo este tiempo de pandemia, más de un año y medio prácticamente, de entregar la conectividad a los estudiantes para que puedan acceder a las clases telemáticas, una cuestión central y fundamental”, precisa. El presidente del Colegio de Profesores comentó además que “el ministerio se ha limitado a entregar como propuesta lo que él llama la priorización que es acortar el currículum, priorizando aquellas materias o elementos que le parezcan los más importantes, pero tampoco ha entregado aportes importantes o sustanciales desde lo pedagógico para enfrentar este momento”. Diputado Esteban Velásquez: “Esta acusación tiene todos los méritos” Uno de los diputados firmantes del documento con que se inicia el proceso de acusación constitucional al ministro de Educación, Raúl Figueroa, es el diputado del Federación Regionalista Verde Social Esteban Velásquez, quien afirma que “nos hemos hecho una convicción que esta acusación tiene todos los méritos hoy día que incluso hoy día han faltado capítulos que agregar”. El parlamentario puntualiza que el ser ministro de Estado no sólo implica cumplir con el marco legal y la Constitución, sino que el dejar hacer u omitir también implica una falta. En ese sentido, Velásquez recordó lo ocurrido con Yasna Provoste cuando era ministra de Educación durante el primer gobierno de Michelle Bachelet y fue acusada constitucionalmente por no supervigilar los actos administrativos de sus funcionarios y fue destituida del cargo por notable abandono de deberes. En esa perspectiva, el diputado por la Región de Antofagasta afirma que la presentada contra Figueroa “tiene méritos de sobra, yo diría 10 mil veces más de lo que ocurrió con Yasna Provoste en su momento”. “Solo dos ejemplos: disminuyó tanto los recursos y flexibilizó el uso de otros como la Ley SEP (Subvención Escolar Preferencial) y por lo tanto permite que las autoridades comunales hagan uso desmedido de esos recursos en temas que no corresponde. La Ley SEP es muy clara y precisa y delimita claramente en qué se deben usar esos recursos que es particularmente en los alumnos vulnerables”, agregó Velásquez. El legislador del FRSV recordó la reducción de los recursos para las aulas hospitalarias en diversas ciudades del país, lo que llevó a que muchos niños que están internados en centros médicos y hospitales por razones de salud, debieran salir del sistema escolar, mientras que muchos docentes dejaron de realizar las clases. Por otra parte, las críticas del parlamentario apuntan a que “el ministro Figueroa hoy día no ha establecido ninguna política pública y no hay pronunciamiento del ministro de Educación respecto a que se continúa traspasando la educación municipal a los servicios locales de educación y no medir las consecuencias negativas que está teniendo en las comunas del país”. Ministro Figueroa evita una autocrítica Consultado durante esta jornada por su trabajo al frente del Mineduc y de una eventual autocrítica a su gestión, Raúl Figueroa sólo se limitó a señalar que la acusación constitucional sólo retrasa las funciones del ministerio y del Parlamento en materia educacional. “Los diputados tienen las atribuciones para presentar este tipo de acusaciones. Ahora, ciertamente significan hoy día, en un momento en que todo el país debe estar destinando su tiempo, su energía, su esfuerzo, su trabajo, su compromiso a cómo resguardar el bienestar de los niños y jóvenes en el sistema educativo, esta acusación implica desviar precisamente ese tiempo, esos recursos, esa dedicación, ese compromiso. La acusación va a obligar a que el Congreso se dedique a conocer de ese libelo. Nosotros seguiremos mientras tanto trabajando”, argumentó el titular del Mineduc.

Existen argumentos “más que suficientes” para llevar adelante la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Raúl Figueroa, sostiene el presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, cuando se le consulta por el documento que presentó durante la mañana un grupo de parlamentarios de oposición en la Cámara de Diputados. Apuntado por el propio Figueroa de no querer el diálogo y de ensuciar el debate, el líder del gremio docente subraya que siempre como Magisterio han buscado poner en la mesa los problemas del sector sin que hayan sido escuchados. “La vez que hemos sido convocado nosotros hemos asistido”, comenta Díaz, quien recordó una reunión en el Palacio de La Moneda, “pero la verdad después nunca más ha habido puntos de encuentros ni reuniones ni nada. No es efectivo que él esté llamando o convocando como señala”, subraya el dirigente gremial. Por eso a su juicio hay respaldo de sobra para la acción constitucional contra Figueroa y que se fundan en varios aspectos, incluyendo el manejo del MINEDUC que permanentemente insiste con el retorno presencial a clases, lo que a juicio de Díaz pone en riesgo a las comunidades educativas. “Intentar abrir las escuelas, volver a la presencialidad a como dé lugar, pero sin considerar que estén las condiciones efectivamente para garantizar que esto se haga con la protección que corresponde y con el cumplimiento de los protocolos en todas las escuelas”, es uno de los argumentos que esgrime Díaz para la acusación contra el titular de Educación. A eso suma el incumplimiento de la Ley de Retiro donde profesores hace cuatro años esperan el pago de sus bonos para salir del sistema educativo, situación que se repite en el caso de los asistentes de la educación, a lo que el dirigente agrega “argumentos de tipo pedagógico”. “Tienen que ver fundamentalmente con que el ministerio no se ha hecho cargo durante todo este tiempo de pandemia, más de un año y medio prácticamente, de entregar la conectividad a los estudiantes para que puedan acceder a las clases telemáticas, una cuestión central y fundamental”, precisa. El presidente del Colegio de Profesores comentó además que “el ministerio se ha limitado a entregar como propuesta lo que él llama la priorización que es acortar el currículum, priorizando aquellas materias o elementos que le parezcan los más importantes, pero tampoco ha entregado aportes importantes o sustanciales desde lo pedagógico para enfrentar este momento”. Diputado Esteban Velásquez: “Esta acusación tiene todos los méritos” Uno de los diputados firmantes del documento con que se inicia el proceso de acusación constitucional al ministro de Educación, Raúl Figueroa, es el diputado del Federación Regionalista Verde Social Esteban Velásquez, quien afirma que “nos hemos hecho una convicción que esta acusación tiene todos los méritos hoy día que incluso hoy día han faltado capítulos que agregar”. El parlamentario puntualiza que el ser ministro de Estado no sólo implica cumplir con el marco legal y la Constitución, sino que el dejar hacer u omitir también implica una falta. En ese sentido, Velásquez recordó lo ocurrido con Yasna Provoste cuando era ministra de Educación durante el primer gobierno de Michelle Bachelet y fue acusada constitucionalmente por no supervigilar los actos administrativos de sus funcionarios y fue destituida del cargo por notable abandono de deberes. En esa perspectiva, el diputado por la Región de Antofagasta afirma que la presentada contra Figueroa “tiene méritos de sobra, yo diría 10 mil veces más de lo que ocurrió con Yasna Provoste en su momento”. “Solo dos ejemplos: disminuyó tanto los recursos y flexibilizó el uso de otros como la Ley SEP (Subvención Escolar Preferencial) y por lo tanto permite que las autoridades comunales hagan uso desmedido de esos recursos en temas que no corresponde. La Ley SEP es muy clara y precisa y delimita claramente en qué se deben usar esos recursos que es particularmente en los alumnos vulnerables”, agregó Velásquez. El legislador del FRSV recordó la reducción de los recursos para las aulas hospitalarias en diversas ciudades del país, lo que llevó a que muchos niños que están internados en centros médicos y hospitales por razones de salud, debieran salir del sistema escolar, mientras que muchos docentes dejaron de realizar las clases. Por otra parte, las críticas del parlamentario apuntan a que “el ministro Figueroa hoy día no ha establecido ninguna política pública y no hay pronunciamiento del ministro de Educación respecto a que se continúa traspasando la educación municipal a los servicios locales de educación y no medir las consecuencias negativas que está teniendo en las comunas del país”. Ministro Figueroa evita una autocrítica Consultado durante esta jornada por su trabajo al frente del Mineduc y de una eventual autocrítica a su gestión, Raúl Figueroa sólo se limitó a señalar que la acusación constitucional sólo retrasa las funciones del ministerio y del Parlamento en materia educacional. “Los diputados tienen las atribuciones para presentar este tipo de acusaciones. Ahora, ciertamente significan hoy día, en un momento en que todo el país debe estar destinando su tiempo, su energía, su esfuerzo, su trabajo, su compromiso a cómo resguardar el bienestar de los niños y jóvenes en el sistema educativo, esta acusación implica desviar precisamente ese tiempo, esos recursos, esa dedicación, ese compromiso. La acusación va a obligar a que el Congreso se dedique a conocer de ese libelo. Nosotros seguiremos mientras tanto trabajando”, argumentó el titular del Mineduc.