Félix González y proyecto que elimina el plástico en campañas: “Esperamos tener la primera elección sin palomas en noviembre”

“La crisis climática no es algo que se haya suspendido. Está presente y eso nos exige dar pasos más rápidos en la eliminación de los gases de efecto invernadero y en la protección del ecosistema”. Con esas palabras, Félix González, presidente del Partido Ecologista Verde y diputado por la provincia de Concepción, se refirió al proyecto de ley que busca eliminar el uso de plástico en las campañas políticas, iniciativa que fue aprobada en general y de manera unánime por la comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados. En conversación con los periodistas Juanita Rojas y Raúl Martínez, en el programa Radioanálisis, el parlamentario señaló que el Partido Ecologista Verde ya eliminó el plástico de sus propagandas y que la idea es que, en las elecciones de noviembre, ningún conglomerado utilice este material. “Lo importante es ser consecuentes. Ahora lo que queremos es que todas las listas estén impedidas por ley de usar plásticos en campañas políticas, porque hay mucho plástico, mucha basura que termina en los ríos, en el mar, en los vertederos”, dijo el diputado ecologista. “Este proyecto va a tener un efecto brutal, porque en la última elección hubo 18 mil candidaturas. Entonces, si uno multiplica por 50 ó 100 carteles, la cifra es de millones y, cuando se termina la campaña, eso termina siendo basura, independiente de que se reutilice (…). Esperamos tener la primera elección sin palomas en noviembre”, apuntó. El parlamentario también indicó que “la presencia de plásticos en el medio ambiente es un problema muy serio” y que a esta altura, “cada vez que comemos mariscos, estamos comiendo plásticos que además son derivados del petróleo que también quedan en el ambiente”. Por ello, manifestó que es necesario generar reformas mucho más radicales respecto de la protección del medio ambiente y criticó el lobby que realizan empresas como la Compañía de Cervecerías Unidas (CCU) con el propósito de frenar estas medidas. Para el diputado Félix González es importante que el Parlamento, en general, asuma el desafío de proteger el medio ambiente y lamentó las posturas que han sido flexibles con las grandes empresas: “Cuando se trata de ponerle restricciones a las pymes, a los locatarios de los delivery, ahí no tienen problema. Pero cuando se trata de tocar a los grandes intereses económicos nos quedamos solos”, dijo. “Esperamos poder contar con una bancada ecologista y tener un mejor Parlamento que represente mejor a la gente y que eliminemos los plásticos de todo”, señaló respecto del recambio que vivirá el Congreso con las elecciones de fin de año. Durante la conversación, el parlamentario también se refirió al caso de Claudia Valenzuela, quien debió dejar su cargo como jefa de gabinete de Kris Naranjo, Gobernadora de la Región de Coquimbo. La polémica se dio luego de que la misma Naranjo le solicitara la renuncia a Valenzuela, argumentando pérdida de confianza: “La gobernadora considera que ya no me tiene confianza debido a que mi figura política como ex candidata a constituyente del Partido Ecologista Verde ha sido difundida y mediatizada por la prensa y por mi, en mis redes sociales, lo que perjudicaría, según ella, su rol como independiente”, explicó Valenzuela en sus redes sociales. Al respecto, el diputado Félix González indicó que la solicitud de renuncia era innecesaria y que “el gobierno regional no es un botín” para repartir. Así, indicó que Naranjo debe armar su equipo con “libertad y con gente de la región”. “No hay ninguna negociación de ese tipo ni la va a haber”, expresó el parlamentario, quien además indicó que Valenzuela será candidata a diputada.



“Los partidos políticos se fueron transformando en agencias de empleo y lo que nosotros no queremos ser en Coquimbo es ser la agencia de empleo del gobierno regional”, comentó sobre este caso.

