Ministro Paris en interpelación: “Si no tomamos en consideración algunas opiniones es porque nuestros expertos nos dicen que no son convenientes”

Casi cuatro horas duró la interpelación de la Cámara de Diputados al ministro de Salud, Enrique Paris, por el manejo que el Gobierno ha tenido de la pandemia. Pasadas las 15:30 horas, el diputado de Revolución Democrática, Miguel Crispi, comenzó a formularle las preguntas el secretario de Estado en un diálogo que, por momentos, se volvió bastante tenso. Acompañado de los subsecretarios Alberto Dougnac y Paula Daza, Enrique Paris se refirió a las medidas que su ministerio ha tomado con el personal de salud, evidentemente cansado luego de un año y medio de pandemia. Al respecto la autoridad señaló que se ha juntado con los distintos gremios para conversar la situación, y afirmó que se ha llegado a acuerdos para vacaciones y bonos que beneficien a la llamada “primera línea” de la pandemia. Además, y ante las preguntas de Crispi, Paris detalló la realidad respecto de salud mental que tienen hoy los funcionarios de salud. “Nosotros sabemos que le 47% de nuestros funcionarios tienen síntomas ansiosos, 25% tienen problemas de salud mental en aspecto de orientación, 13% por otras consultas de salud mental, 7% de trastornos del ánimo y, desgraciadamente, también tenemos un 5% de funcionarios con ideación suicida y un 2% de funcionarios que han perdido su pareja y tienen un duelo profundo por el covid”, informó la autoridad. Durante la instancia, el diputado Crispi también emplazó a Paris por no escuchar -según el parlamentario- a los especialistas para controlar de mejor manera la pandemia. “Cuando el Gobierno anunció el pase de movilidad, el Consejo Asesor fue el que le dijo que no era el momento, desde la Mesa Social señalaron que nunca se les consultó, que se enteraron por la prensa. Lo mismo ocurrió con las cuarentenas al anunciar el ingreso o salida de las mismas, los criterios para determinar uno u otro caso eran muy distintos y se insistió en avanzar o retroceder por comunas cuando la recomendación de los expertos era dividir en zonas territoriales más amplias, esto en la misma semana cuando usted llamaba a los niños a ir a Fantasilandia (…) también pasó con la reapertura de las fronteras, que permitió el ingreso masivo de la variante brasileña, donde todos le señalaban al Gobierno de que no era la mejor idea”. Ante esto, el secretario de Estado señaló que sí se escuchan a los especialistas, sin embargo, no todas las recomendaciones se llevan a la práctica porque los expertos que trabajan con el Gobierno no las estiman pertinentes. “Nosotros escuchamos a la ciencia y, es por eso, que yo me he reunido con las sociedades médicas (…) nos reunimos permanentemente, escuchamos y pedimos las opiniones de las sociedades científicas: la Sociedad Chilena de Infectología, la Sociedad Chilena de Epidemiología, la Sociedad Chilena de Nefrología. Si nosotros no tomamos en consideración algunas opiniones es porque la evaluación de nuestros expertos nos dicen que no son convenientes”. El congresista también le preguntó el porqué las autoridades no consideraron la propuesta del Colegio Médico sobre un “cortocircuito” para bajar drásticamente los contagios, ante lo cual Paris sostuvo que no era conveniente tomando en cuenta, además, que la estrategia del Ministerio sí funciona. “Si nosotros no tomamos en consideración algunas opiniones es porque la evaluación de nuestros expertos nos dicen que no son convenientes. Si nosotros hubiésemos tomado en cuenta el cortocircuito del cual tanto se habló, ni siquiera habría luz eléctrica aquí. Y creo que obviamente nuestra estrategia sí funcionó, tenemos 902 casos hoy, una caída enorme en la cantidad de camas UTI y una vacunación que ha sido exitosísima” El titular de Salud también contestó al cuestionamiento sobre el cierre de fronteras, afirmando que estas, efectivamente, se encuentran cerradas, claro que no para todos, sino para extranjeros, es decir, chilenos y residentes sí pueden ingresar al país. De todas maneras, Enrique Paris anunció que, este jueves, se anunciará un reforzamiento de los controles fronterizos. Luego de más de dos horas de interrogatorio, cuando Crispi cuestionaba as Paris por la falta de transparencia en la toma de decisiones respecto de la pandemia, el diputado acusó al ministro de evadir las preguntas y desviarse de lo medular. “No voy a seguir con esta interpelación, no tengo ninguna respuesta. La prensa tenía razón, porque aquí cada uno viene y dice lo que dice”, sentenció un ofuscado Miguel Crispi dando término a la interpelación. Una vez finalizada la instancia, el propio diputado reafirmó sus dichos. “Lamentablemente, las respuestas no llegaron y los compromisos tampoco”, sostuvo. “No se cumplió el objetivo”, sentenció Crispi. Poco se puede sacar en limpio de una interpelación donde el ministro Paris no responde lo que se le pregunta y no hay compromisos concretos en temas como apertura de fronteras, programa de salud mental para los trabajadores de la Salud o cambio de estrategia… pic.twitter.com/VD54nwyE5t — Miguel Crispi (@MiguelCrispiS) July 20, 2021

