Nacional Convencional Ramona Reyes por tuits de Teresa Marinovic: “Promueve el odio racial” La representante de la Región de Los Ríos acusó a su par de derecha quien publicó en sus redes sociales que la machi Francisca Linconao “no pierde oportunidad de hacer show” por hablar en mapudungún durante las sesiones de la Convención Constituyente. Reyes pide que se la sancione en la comisión de Ética. Diario Universidad de Chile Miércoles 21 de julio 2021 9:12 hrs. Me Gusta Compartir

Como un rol que cumple al servicio de las grandes fortunas del país calificó la convencional constituyente Ramona Reyes el actuar de su par de derecha Teresa Marinovic, quien desde el inicio del trabajo de la instancia ha buscado generar polémica y desinformando sobre las funciones de la entidad, subrayó la representante por la Región de Los Ríos. En conversación con los periodistas Juanita Rojas y Raúl Martínez en la primera edición de Radianálisis, Reyes acusó a Marinovic luego que ayer publicara en sus redes sociales que la machi Francisca Linconao “no pierde oportunidad de hacer show” al intervenir durante las sesiones en su lengua materna, el mapudungún. Para la convencional, Marinovic, que es cercana al Partido Republicano de José Antonio Kast, busca generar un ambiente de odio racial que debe ser sancionado de manera ejemplar por la Convención. “Ayer en mi intervención lo que pedí a la mesa (…) que este hecho pueda ser informado a la comisión de Ética y que ojalá tenga una gran sanción, una censura importante. Yo aspiro a la expulsión de alguien que promueve el odio, que promueve la falta de respeto y que ofende no solamente a una autoridad tradicional que está ejerciendo un derecho, que desinforma y que promueve el odio, el odio racial y eso es muy grave”, comentó la constituyente. La representante recordó que desde un comienzo Marinovic buscó generar polémica y tuvo un encuentro el domingo de la instalación de los constituyentes con la ahora presidenta de la Convención, Elisa Loncon y la propia machi Francisca Linconao. “Después siguió con sus provocaciones, desinformando lo que está pasando, tratando de decir que lo que pasa en la Convención es un puro desorden. Ayer fue y es lo que me hizo reaccionar, tuvo que ver con esto de tratar que la machi Francisca Linconao por haber ejercido su derecho lingüístico por ser una representante del pueblo mapuche”, explicó Reyes, quien subrayó que los “pueblos originarios están reconocidos por ley en Chile y que uno de los derechos que tienen los pueblos originarios y los Estados es de proteger la preservación de las culturas, la protección del idioma, el hablar en cada uno de sus idiomas”. Por eso estimó que “cuando tenemos en Chile por primera vez la posibilidad de entender que el país tiene que avanzar hacia una cultura plurinacional, intercultural, una cultura de respeto, tener a una mujer, a un personaje de este tipo en la Convención es francamente preocupante”. “Esto no es inocente, no es que tengamos a esta señora un poco loca hablando y tirando cosas. No, esto es una planificación porque ella representa a la derecha extrema en Chile”, indicó Reyes. La constituyente comentó que Marinovic “está cumpliendo un rol. El llamado a todos es empezar a entender a que por primera vez existe un órgano compuesto por 155 hombres y mujeres de todo Chile, de todos los colores hasta esta señora de ultraderecha. Pero el llamado es a que debemos tener normas básicas de convivencia, normas básicas de respeto al otro, que no solamente te tienen que representar a ti, a tu familia, a los principios que tienes”. Por último, la convencional no descartó presentar una queja ante el partido que ofreció el cupo a Marinovic, Renovación Nacional, para buscar también al menos una declaración respecto de sus actuaciones en la entidad que redactará la nueva Constitución Política del país.

