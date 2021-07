d82e54190b

Entrevista Nacional Política Pedro Browne: Ni Larroulet, ni Chadwick, ni Allamand nos han dicho "estamos contigo", ni pública ni privadamente En una entrevista desarrollada en radioanálisis, el jefe de campaña de Sichel, aseguró que La Moneda no ha estado detrás de la candidatura del independiente, en la medida que los ministros no son precisamente, cercanos a Sebastián. Maria Luisa Cisternas Miércoles 21 de julio 2021 16:06 hrs.

En conversación con el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, en la primera edición de Radioanálisis, el coordinador de campaña de Sebastián Sichel, Pedro Browne, abordó los resultados de las primarias presidenciales realizadas este domingo, junto a la evaluación que sostiene sobre el triunfo del candidato independiente en el pacto de Chile Vamos, por sobre las cartas de la UDI, Renovación Nacional y Evópoli. En un análisis preliminar, Browne atribuyó a los resultados de las primarias de Chile Vamos, a un cambio en las expectativas de la ciudadanía, por motivos que van más allá del rango etario de los candidatos, o su participaron en política, y que apremian a una posición de derecha centrada en las personas. “Hoy día hay un voto, en general, en el que la gente ya no está votando tan en bloque, de manera monolítica, más bien, viendo quién va a ser la persona que puede conducir el país y que le va a resolver de mejor manera sus problemáticas del día de hoy y eso lo supo encarnar muy bien Sebastián Sichel con propuestas súper claras y con una candidatura cercana”, afirmó. Browne atribuyó los 658 mil 885 votos del candidato independiente a la recepción de la ciudadanía referida a una campaña de terreno, en la medida que Sichel recorrió diversas comunas para efectos de hacer llegar sus propuestas. “La gente además se sorprendió de verlo harto en terreno, porque cuando uno ve las giras de los candidatos presidenciales, ve que hacen una pauta en una plaza rapidito, y de ahí se va a estas reuniones encapsuladas, pero otra cosa es tener un candidato en la calle, desplazándose por Chile, y no solo en las capitales regionales, sino que visitando más de 250 comunas fuera de la Región Metropolitana”, observó. En lo relativo a la sorpresa que significó la imposición de Sichel y Boric por sobre los candidatos aparentemente más competitivos de ambas primarias, el jefe de campaña lo interpretó como el fin de una lógica de polarización, en cuanto ya no le hace sentido al país. “En ambos casos eran buenos candidatos, porque conectan con la ciudadanía, pero además hay otra cosa. En ambos casos y con mucha fuerza en el caso de Sebastián Sichel, ellos plantearon su candidatura por algo, porque tenían un proyecto de país que creen que es mejor para los chilenos, para iniciar esta etapa que probablemente va a cambiar los próximos 30 años de Chile, a diferencia de las candidaturas tradicionales de Joaquín Lavín, que eran contra alguien (…) La gente no está hoy día en esa lógica. Yo creo que la gente no le gusta el ‘contra algo’, le gusta el ‘por algo’, esa causa que me mueve para ir a votar”, afirmó. En esa línea agregó que esa postura de los candidatos de la UDI y del PC solo provoca atrincheramiento, en la medida que “el miedo no es convocante, la esperanza es la que convoca”. En lo relativo a las perspectivas que atribuyen a la candidatura de Sebastián Sichel a una representación de los poderes fácticos, a La Moneda y a una prolongación de la estrategia neoliberal y hegemónica, Browne afirmó que esas declaraciones surgen previo a la primaria como un intento desesperado de las otras fuerzas del oficialismo para hacer frente a un candidato que no pertenecía al establishment de la derecha y que es adoptada en el discurso de la oposición. “Para mí parece majadería, porque ¿quiénes son los fácticos? Los poderes fácticos hoy día son los partidos políticos, partidos tradicionales, que creen que dentro de sus cuatro paredes, de sus cúpulas, pueden determinar quién va a ser el Presidente de Chile. Entonces si hay alguien que va a ser fáctico, es la candidatura de Yasna Provoste, de Paula Narváez, ahí si que hay una decisión que es cupular, que alguien decide que ellos son los candidatos, que son incapaces de poner esa decisión en la ciudadanía“, criticó. A lo anterior agregó que el indagar desde dónde nace la candidatura de Sebastián Sichel, es un tema sin mucho asidero, en la medida que a estas alturas y posterior a las primarias, el independiente ha sido validado con la mayoría de los votos del pacto. En esa línea Pedro Browne abordó los cuestionamientos en torno a las figuras que han estado prestando apoyo al candidato Sichel, aseverando que, desde el principio, han reconocido la adhesión de personalidades del espectro político desde el diputado Barros de la UDI, Sofía Cid, de RN, ex Demócratas Cristianos como Mariana Aylwin, empresarios como Juan José Santa Cruz y una gran cantidad de ciudadanos independientes y emprendedores. Asimismo, descartó la vinculación con los grupos Luksic y Angelini. “Primero decían que nos apoyaba Larroulet, después como que se olvidó eso porque era tan evidente que él estaba con Joaquín Lavín, si son íntimos amigos, han sido amigos toda la vida, son como hermanos. Entonces casi rayaba la tontera el que ‘no, que a usted lo apoya Larroulet, a usted lo apoya Chadwick, que a usted lo apoya Allamand’, y a nosotros, ni Larroulet, ni Chadwick, ni Allamand nos han dicho ‘estamos contigo’, ni publica ni privadamente, entonces si el resto de las otras candidaturas nos quieren encontrar apoyo, bienvenidos, nosotros los recibimos a todos y hoy día, evidentemente somos la candidatura de lLa Moneda, si ganamos la primaria de Chile Vamos, pero La Moneda no ha estado con nosotros, porque los ministros precisamente, no son cercanos a Sebastián Sichel“, arguyó. Libertad y Justicia La promoción por una sociedad libre, en la que el Estado establezca reglas, ponga fin a las injusticias, que tienda una mano a los problemas de la ciudadanía con la finalidad de concretar las aspiraciones de emprendimiento y desarrollo, sin que nadie diga cómo y mucho menos el Estado, es el espíritu de la campaña que representa Sebastián, afirmó Browne. “La pandemia nos mostró que existe una clase trabajadora que se saca la cresta todos los días, y que ha podido mejorar su calidad de vida poco a poco, pero que si le cortamos las alas y no pueden seguir desarrollándose por unos meses, devela una inestabilidad brutal, Esa libertad inmediatamente se restringe y por eso creemos que debemos avanzar a un Estado que realmente dé la mano a las personas para empezar a igualar una cancha”, explicó. Para generar esas condiciones, Browne afirmó que no sólo es necesario considerar los ingresos económicos, sino también el entorno en el que viven los sectores más vulnerables de la población, ahí donde el narco coapta el territorio, condicionando las posibilidades de desarrollo. “Debemos atacar con una fuerza total y sin ningún tipo de dobles discursos a los narcos“, declaró. También hizo hincapié en el alcance y el tamaño del Estado, desde el punto de vista que puede achicarse para efectos de reducir la concentración de ministerios y desarticularse para efectos de la regionalización del país. “Se habla mucho de descentralizar y cuando hablamos de eso, estamos diciendo que desde el centro vamos a tomar ciertas medidas. Lo que hay que hacer es regionalizar y para dar señales en vías de eso y de dar autonomía. Lo que se ha hecho es atomizar, entonces generamos y generamos regiones, pero no sé si les estamos dando real autonomía, simplemente generamos más territorios y desde el punto de vista de la candidatura, eso ha significado que hoy día cada región pesa menos frente a la Región Metropolitana (…) Hoy día el problema de centralismo de Concepción respecto de Chillán, es el problema de centralismo de Chillán frente a San Carlos, entonces no resolvimos el problema porque no le hacemos transferencias a cada territorio, no le entregamos más autonomía al municipio de San Carlos, de Chillán, de manera que tengan más capacidad de desarrollar su zona”, explicó.

