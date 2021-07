fee3bc00ae

Senador Latorre por aprobación de proyecto de matrimonio igualitario: "Es un avance civilizatorio" El parlamentario de Revolución Democrática aseveró que este resultado es un avance a una sociedad moderna y pluralista, que reconoce justamente la diversidad de familia. Además, criticó la decisión del Gobierno de vetar el proyecto de Garantías y Derechos de la Niñez aprobado recientemente en el Parlamento y adelantó acerca del debate sobre el proyecto de indulto para los presos políticos del estallido social. Maria Luisa Cisternas Jueves 22 de julio 2021 11:06 hrs.

En conversación con los periodistas Juanita Rojas y Raúl Martínez, durante la primera edición de Radioanálisis, el senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, calificó como un “avance civilizatorio” la aprobación en particular del proyecto ley de matrimonio igualitario, que en específico, modifica el Código Civil con el propósito de permitir el matrimonio de parejas del mismo sexo y regular los derechos y obligaciones. El proyecto de ley fue presentado el 2017, en la última etapa del gobierno de Michelle Bachelet y permaneció estancado en la Comisión de Constitución hasta que el gobierno, de acuerdo a las declaraciones que realizó el presidente Sebastián Piñera en su cuenta pública, le puso urgencia a la iniciativa. El hemiciclo que sesionó por cuatro horas durante este miércoles, finalmente aprobó el proyecto en particular con 28 votos a favor, 14 en contra y 0 abstenciones. El senador frenteamplista que votó a favor de la ley, consideró este resultado como histórico y en vías de una sociedad moderna y democrática. “Yo creo que claramente esto es una avance civilizatorio, en pleno siglo XXI tiene que ver con el fortalecimiento de un Estado laico, de una sociedad democrática, pluralista, diversa, que reconoce justamente el diversidad de familia en nuestra sociedad. Esta es una discusión tradicional, histórica, la institución del matrimonio es muy antigua, parte de una tradición ciertamente y de un modelo de familia que muchas veces se instala como la única posible, la única visible o reconocida jurídicamente. Acá estamos dando un paso para que personas adultas, hombres gay, mujeres lesbianas, homosexuales decidan contraer voluntariamente matrimonio civil y por lo tanto eso implica una modificación a la ley de matrimonio, porque hoy solo se reconoce en el Código Civil, el matrimonio entre heterosexuales”. declaró. En lo relativo al reconocimiento de diversidad de familias, Latorre explicó que existe más de una iniciativa en el Parlamento que está tramitando respecto a la adopción homoparental, en la Comisión de Constitución del Senado y en la Comisión de Infancia que justamente preside el senador de Revolución Democrática. “Esto es un paso a algo que ya se había hablado que es el acuerdo de unión civil, pero ahora es matrimonio y cuando hablamos de la institución, habla también de entrar a regular otros aspectos, porque el matrimonio también es un contrato, tiene aspectos con derechos, deberes, temas de propiedad, derechos filiales, de hacer una familia y por lo tanto se abre la discusión también sobre adopción”, detalló. En esa línea, Latorre señaló que el proyecto de derechos filiativos, es una iniciativa particularmente impulsada por mujeres lesbianas, que buscan que el Estado las reconozca como madres y familias homoparentales. No obstante para avanzar en esta materia, hay ciertos aspectos de la ley de adopción que hay que modernizar, con la finalidad de que el estándar que se exija sea, en atención al interés superior de los NNA, y en igualdad de condiciones según la orientación sexual de los adultos. “Hay reflexiones que debemos hacer” Pese a que el senador dice entender que esta ley se relaciona con un cambio cultural a un concepto de matrimonio muy antiguo, aseveró que esto no implica que se pueda incurrir en manifestaciones de intolerancia, faltas de respeto y vulneraciones de derechos de personas homosexuales. “Hay un sector más conservador de la sociedad que no es nuevo acá en Chile y en otras partes del mundo, que se oponen a estas agendas, y por lo menos en mi opinión, hay una confusión de conceptos respecto a lo religioso, que es legítimo en una sociedad democrática y pluralista. Yo mismo soy católico, soy creyente, pero a mí me gusta la fórmula que propone Adela Cortina, una especialista en ética aplicada, donde dice que hay éticas de mínimos y éticos de máximos, y las éticas de mínimos tienen que ver con estas normas exigibles a todas las ciudadanas y ciudadanos por el hecho de ser tal en una sociedad democrática, pluralista y en un Estado laico, mientras que las éticas de máximo son creencias personales y no se pueden imponer al resto de la sociedad, no se pueden exigir, más bien forman parte de las propuestas de lo que significa una vida buena o los horizontes de felicidad, etc. Ahí las concepciones de familia tradicional o de lo que es el sacramento del matrimonio religioso, no es algo exigible o no tiene por qué trasladarse al matrimonio civil”, señaló. Asimismo, el senador espera a que, en cuanto el proyecto pase a la Cámara, se le realicen algunas modificaciones referidas a la normativa a lo que es la ley de identidad de género, para efectos de personas en transición, además del ingreso de consideraciones que tienen múltiples organizaciones de diversidad sexual que están detrás de este proyecto. Veto de ley de garantías y derechos de la niñez En otra materia muy en la línea de los derechos humanos, Latorre acusó de hipocresía al gobierno por vetar la ley de Garantías y Derechos de la niñez, en cuanto el eslogan de campaña de Sebastián Piñera rezaba “los niños primero”. “Me parece lamentable, es parte de la hipocresía de este gobierno y lo quiero decir con todas sus letras (…) La propia Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, que es un órgano autónomo de DDHH que hay en Chile, estuvo esperando en el Congreso que se pudiera sacar con celeridad el proyecto de Garantías, sobre todo cuando se hizo una reforma al Sename, ella dijo que si esa reforma no iba de la mano de este proyecto de Garantías, la reforma al Sename quedaba cojo”, lamentó. También criticó que la derecha haya llevado al TC algunos artículos del proyecto, en la medida que esta disposición atenta contra la autonomía progresiva de los NNA, que es una concepción moderna que se desprende de la Convención Internacional de Derechos de los NNA y que Chile ratificó en los 90. “Tiene que ver con una concepción moderna psicosocial de los niños, es decir, que no son objetos de protección ni propiedad de los adultos. Hay un deber los adultos de cuidado y acompañamiento, pero a medida que los niños, niñas y adolescentes se van desarrollando van adquiriendo esta autonomía y ese concepto que tiene una serie de bajadas prácticas en un montón de aspectos educativos”, agregó. Ley de Indulto Consultado por el avance de la ley de Indulto de los presos y presas de la revuelta popular, el senador de Revolución Democrática señaló que la iniciativa se encuentra en tramitación en la Comisión de Constitución del Senado y que el presidente de la Comisión, el senador Pedro Araya lo puso en tabla la semana pasada. Latorre recordó que el proyecto pasó por la Comisión de Seguridad, y DDHH y ahora es evaluado en sus aspectos jurídicos y penales, para efectos, por ejemplo, de hacer la distinción entre indulto y amnistía. Una vez que se vote la idea general de legislar, pasará a votación particular, explicó Latorre. “Es un proyecto que busca una salida política a un conflicto social y político relacionado con el Estallido Social, que derivó en el proceso constituyente que estamos viviendo hoy día. La Convención Constitucional lo ha pedido en una declaración que le pide al Senado tramitar esto con celeridad, como parte de una salida política que firmaron más de dos tercios de la Convención”, mencionó el parlamentario, haciendo hincapié en la importancia del proyecto.

