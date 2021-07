Helena Cordero en el Día de la Mujer Afrodescendiente: “La empatía es como un músculo que hay que ejercitar”

Cada 25 de julio se conmemora el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente, también conocido como Día de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora. La fecha pretende ser una oportunidad para reivindicar los derechos y la dignidad de la mujer en general. Para analizar este segundo año en que Chike se suma a esta celebración internacional, nuestro medio conversó con la psicóloga Helena Cordero, integrante del laboratorio comunitario para mujeres negras y/o afrodescendientes, Negrocéntricas, quien se manifestó satisfecha por el reconocimiento de este día en Chile pues permite analizar muchos temas en torno a la negritud, pero específicamente, en relación a las mujeres. “Es importante recordar que el racismo es una estructura, entonces, para que pueda haber un cambio profundo debe venir desde la estructura. Eso no quiere decir que nuestras vidas puedan resistir a la precarización histórica, no tanto así a las manifestaciones de racismo porque éstas no dependen de nuestras comunidades ni son nuestras, sino que pertenecen a quienes las ejercen o perpetúan”. “En Chile, por ejemplo, habría sido un gran avance que el pueblo tribal afrodescendiente chileno hubiese formado parte del proceso constituyente”, agregó. Consultada sobre cómo se puede avanzar desde la perspectiva ciudadana hasta poner término a las discriminaciones racistas, la representante de Negrocentricas señala la necesidad de que las personas sepan historizar pues el tema del racismo, la segregación, de la exclusión e invisibilización tiene una historia y ella permite entender mejor quiénes imponen estas conductas y con qué fines. “Cuando hablo de estructuras me refiero a una estructura macro a nivel organizacional, pero a la vez, es la estructura interna de nuestro pensamiento. Como psicóloga puedo ver y detectar que el sistema que nos opera es nuestra psique, nuestra mente, nuestras emociones y pensamientos, entonces, en la medida que hacemos frente (al racismo) tanto desde lo macro en nuestras relaciones de convivencia y, a la vez, desde lo interno, creo que podemos lograr un cambio significativo”. En cuanto al bullado cambio de nombre de una golosina anunciado por la empresa productora y que se había dado luego de una evaluación sobre conceptos que pudieran considerarse inapropiados, “a la luz de la mayor conciencia sobre las marcas y su lenguaje visual respecto del uso de estereotipos o representaciones culturales”, según lo señalara en un comunicado la misma compañía internacional, Helena Cordero manifestó que ello además de ser una estrategia de marketing, tiene una repercusión sobre la comunidad afrodescendiente que intenta ser positiva. “Pareciera que hay una resistencia al cambio que se entiende, pero hay que preguntarse si tal cambio es para la comodidad de algunos, porque en ese caso se puede entender como privilegio. Practicar la empatía es como un músculo que hay que ejercitar, entonces, si una decisión como ésta no afecta a un grupo y sí se puede beneficiar a una comunidad que históricamente ha sido perjudicada, entonces, vamos adelante”. Consultada sobre si el nuevo nombre de la galleta realmente implica un aporte a la comunidad afrodescendiente, Cordero señaló que dado que esa comunidad es heterogénea no es posible entregar una respuesta que la representa, ya que que eso implicaría homogeneizar y, por lo tanto, violentar a los diferentes miembros de ella pues se anulan las peculiaridades de las personas. “Habrá que historizar nuevamente, el acceso a esto que no es un alimento, sino una golosina cuyo nombre en sí no dice nada, pero que puede tener muchos significados y en este territorio se sesgó la asociación de la palabra con el comercial en donde sale una mujer, por cierto, haciendo black face que es una acto racista, pues en Chile históricamente se ha dicho que no hay corporalidades negras. El comercial fijó esta asociación racista al nombre de la galleta y, es ese sentido, encuentro muy positivo que se haya erradicado. Debemos entender que las clasificaciones de nuestras corporalidades en los territorios se dio a partir de la colonización, entonces lo que es raza, género y clase son los pilares bajo los que se distribuyeron los recursos. Por eso, la estructura racista que tiene siglos, se activa con estos pequeños botoncitos y demuestra lo que tenemos dentro, por ello hay que cuestionarse por qué molesta o no el cambio de nombre y cuánto poder de opinión tenemos realmente sobre esto”. En materia de migración, Cordero señaló que las políticas públicas chilenas en esa área siempre han evidenciado una tendencia de segregación racista. “Aunque en América Latina hubo un proceso de independencia, eso no significa necesariamente que el Estado deja de ser colonial, por lo tanto, existe un proceso muy selectivo respecto de las categorías y eso obviamente hace que los procesos migratorios sean más fáciles para algunas personas y difíciles e incluso imposibles, para otras. Ello parte desde el acceso mismo a la información, con la barrera del idioma”. “El sistema te categoriza y limita cómo se va a vivir: si una mujer es negra, migrante y a eso le sumas que es madre y soltera, todos esos conceptos agudizan las opresiones. Por ello es que las mujeres nos organizamos en todos los territorios para lograr que esto se viva de manera distinta mientras llega el momento del cambio en la estructura”, concluyó la profesional de nacionalidad mexicana y residente en Chile desde hace más de diez años. Este lunes 26 de julio, frente a la Municipalidad de Santiago, se llevará a cabo un evento de conmemoración por el día de la mujer afrodescendiente en el que se entregará orientación para postular a beneficios estatales, información sobre el proceso de regularización migratoria y además durante toda la semana pasada realizaron diversas actividades online que incluyeron conversatorios y charlas que pueden encontrarse en el canal de youtube Semana 25J. Foto principal @Helena Cordero

Cada 25 de julio se conmemora el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente, también conocido como Día de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora. La fecha pretende ser una oportunidad para reivindicar los derechos y la dignidad de la mujer en general. Para analizar este segundo año en que Chike se suma a esta celebración internacional, nuestro medio conversó con la psicóloga Helena Cordero, integrante del laboratorio comunitario para mujeres negras y/o afrodescendientes, Negrocéntricas, quien se manifestó satisfecha por el reconocimiento de este día en Chile pues permite analizar muchos temas en torno a la negritud, pero específicamente, en relación a las mujeres. “Es importante recordar que el racismo es una estructura, entonces, para que pueda haber un cambio profundo debe venir desde la estructura. Eso no quiere decir que nuestras vidas puedan resistir a la precarización histórica, no tanto así a las manifestaciones de racismo porque éstas no dependen de nuestras comunidades ni son nuestras, sino que pertenecen a quienes las ejercen o perpetúan”. “En Chile, por ejemplo, habría sido un gran avance que el pueblo tribal afrodescendiente chileno hubiese formado parte del proceso constituyente”, agregó. Consultada sobre cómo se puede avanzar desde la perspectiva ciudadana hasta poner término a las discriminaciones racistas, la representante de Negrocentricas señala la necesidad de que las personas sepan historizar pues el tema del racismo, la segregación, de la exclusión e invisibilización tiene una historia y ella permite entender mejor quiénes imponen estas conductas y con qué fines. “Cuando hablo de estructuras me refiero a una estructura macro a nivel organizacional, pero a la vez, es la estructura interna de nuestro pensamiento. Como psicóloga puedo ver y detectar que el sistema que nos opera es nuestra psique, nuestra mente, nuestras emociones y pensamientos, entonces, en la medida que hacemos frente (al racismo) tanto desde lo macro en nuestras relaciones de convivencia y, a la vez, desde lo interno, creo que podemos lograr un cambio significativo”. En cuanto al bullado cambio de nombre de una golosina anunciado por la empresa productora y que se había dado luego de una evaluación sobre conceptos que pudieran considerarse inapropiados, “a la luz de la mayor conciencia sobre las marcas y su lenguaje visual respecto del uso de estereotipos o representaciones culturales”, según lo señalara en un comunicado la misma compañía internacional, Helena Cordero manifestó que ello además de ser una estrategia de marketing, tiene una repercusión sobre la comunidad afrodescendiente que intenta ser positiva. “Pareciera que hay una resistencia al cambio que se entiende, pero hay que preguntarse si tal cambio es para la comodidad de algunos, porque en ese caso se puede entender como privilegio. Practicar la empatía es como un músculo que hay que ejercitar, entonces, si una decisión como ésta no afecta a un grupo y sí se puede beneficiar a una comunidad que históricamente ha sido perjudicada, entonces, vamos adelante”. Consultada sobre si el nuevo nombre de la galleta realmente implica un aporte a la comunidad afrodescendiente, Cordero señaló que dado que esa comunidad es heterogénea no es posible entregar una respuesta que la representa, ya que que eso implicaría homogeneizar y, por lo tanto, violentar a los diferentes miembros de ella pues se anulan las peculiaridades de las personas. “Habrá que historizar nuevamente, el acceso a esto que no es un alimento, sino una golosina cuyo nombre en sí no dice nada, pero que puede tener muchos significados y en este territorio se sesgó la asociación de la palabra con el comercial en donde sale una mujer, por cierto, haciendo black face que es una acto racista, pues en Chile históricamente se ha dicho que no hay corporalidades negras. El comercial fijó esta asociación racista al nombre de la galleta y, es ese sentido, encuentro muy positivo que se haya erradicado. Debemos entender que las clasificaciones de nuestras corporalidades en los territorios se dio a partir de la colonización, entonces lo que es raza, género y clase son los pilares bajo los que se distribuyeron los recursos. Por eso, la estructura racista que tiene siglos, se activa con estos pequeños botoncitos y demuestra lo que tenemos dentro, por ello hay que cuestionarse por qué molesta o no el cambio de nombre y cuánto poder de opinión tenemos realmente sobre esto”. En materia de migración, Cordero señaló que las políticas públicas chilenas en esa área siempre han evidenciado una tendencia de segregación racista. “Aunque en América Latina hubo un proceso de independencia, eso no significa necesariamente que el Estado deja de ser colonial, por lo tanto, existe un proceso muy selectivo respecto de las categorías y eso obviamente hace que los procesos migratorios sean más fáciles para algunas personas y difíciles e incluso imposibles, para otras. Ello parte desde el acceso mismo a la información, con la barrera del idioma”. “El sistema te categoriza y limita cómo se va a vivir: si una mujer es negra, migrante y a eso le sumas que es madre y soltera, todos esos conceptos agudizan las opresiones. Por ello es que las mujeres nos organizamos en todos los territorios para lograr que esto se viva de manera distinta mientras llega el momento del cambio en la estructura”, concluyó la profesional de nacionalidad mexicana y residente en Chile desde hace más de diez años. Este lunes 26 de julio, frente a la Municipalidad de Santiago, se llevará a cabo un evento de conmemoración por el día de la mujer afrodescendiente en el que se entregará orientación para postular a beneficios estatales, información sobre el proceso de regularización migratoria y además durante toda la semana pasada realizaron diversas actividades online que incluyeron conversatorios y charlas que pueden encontrarse en el canal de youtube Semana 25J. Foto principal @Helena Cordero