Claudio Nash: “Los sectores que no querían este proceso se están jugando una última carta: la del rechazo a la Constitución propuesta”

Este lunes, el académico de la Universidad de Chile, Claudio Nash, analizó lo que ha ocurrido en las semanas de funcionamiento de la Convención Constitucional y proyectó el trabajo para esta semana. En conversación con Juanita Rojas y Claudio Medrano, Nash aclaró que el órgano encargado de redactar una propuesta de nueva Carta Fundamental para nuestro país sí ha llevado adelante una importante labor durante jornadas en que ha funcionado, pese a que se ha intentado dar una idea en otro sentido. Además, el doctor en Derecho y Coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de nuestra casa de estudios señaló que lo que estamos observando es el desarrollo de una nueva forma de expresión de la política en nuestro país. “Cuando trasladamos los cánones tradicionales a los que nos acostumbramos en los últimos 30 años hacia la Convención Constitucional y no calzan, eso provoca cortocircuitos. Vemos nuevos actores, nuevas fuerzas, nuevas formas de interacción, e incluso lenguas que no habíamos escuchado antes en los espacios oficiales y públicos y eso no ha hecho más dificultoso entender lo que pasa en la Convención Constituyente”. En materia de comisiones al interior de la Convención Constitucional, Nash señaló que ellas son las que generarán el marco de actuación en los siguientes once meses, particularmente la de reglamento, de ética y de administración y finanzas. Además también se han creado comisiones temáticas relevantes para el trabajo de la Convención y, a la vez, se formó una comisión que es sustantiva: la de DD.HH. “La semana pasada sacaron un documento que contiene toda la reglamentación de las comisiones y, por lo tanto, este lunes 26 tendremos la integración de esas comisiones y el martes comenzarán a trabajar. Pongo la atención sobre la comisión de DD.HH. porque es sustantiva y anticipa temas importantes. En Derechos Humanos tenemos déficits tremendos y un complejo cuadro de violaciones a ellos luego del 18 de octubre, por lo que existe una ansiedad sobre cómo hacerse cargo de todo y eso de alguna manera fue la primera discusión que hubo que resolver y a mi parecer se hizo de buena manera, pues se dejó claro que el ente está encargado de redactar una nueva Constitución, pero teniendo claro el contexto. La clave está en los objetivos que se fijó la Comisión de DD.HH. ya que buscará generar un plan de trabajo para que los derechos humanos sean un tema transversal en la discusión constituyente y ese trabajo se llevará a cabo luego de haber reunido la información necesaria sobre el contexto de violaciones de DD.HH en Chile”. En ese sentido, el docente expresó que siempre existe la tentación de llevar el debate de derechos humanos a la arena política, por lo que la forma en que la Convención decidió tratar este asunto es un anticipo de lo que puede ser el trabajo futuro: uno que tiene fuerte arraigo en la realidad y con capacidad de proyectar trabajo y llegar a acuerdos. “Eso es una buena señal para lo que tienen que hacer las comisiones ahora, por ejemplo la de reglamento en relación a los quórums, o ética en cuanto a los conflictos de interés de los convencionales, de administración y finanzas para ver el tema de los recursos y contratos. En el caso de la comisión de participación ciudadana tiene un debate relevante en materia de cómo se conectará la deliberación de las y los convencionales con la participación de organizaciones”. Consultado sobre la cobertura de los grandes medios a los conflictos que se han dado entre los mismos integrantes de la Convención Constitucional, Nash expresó que ha sido difícil para el órgano contar lo que está haciendo y eso debe ser mejorado. Sin embargo, el académico señaló que la cobertura de prensa no tiene que ver exclusivamente con lo anterior, sino que hay una agenda clara de los sectores que estaban en contra de llevar adelante este proceso constituyente. “Hay cuestiones anecdóticas pero importantes, por ejemplo lo que pasó con Fuad Chahin que en vez de estar votando en la Convención, estaba en un matinal. Eso generó un rechazo muy potente y a la vez, un cuestionamiento sobre la institucionalidad pues se criticó la actitud aludiendo a que la Convención no es la Cámara de Diputados. Por otro lado, el debate sobre las abstenciones es otro asunto muy relevante en cuanto a lo que significa abstenerse con altos quórums. También hay temas de fondo como lo que sucede con Teresa Marinovic y esa búsqueda de espacios de figuración y de visiones extremas que son su apuesta política. Los sectores que no querían este proceso se están jugando una última carta: la del rechazo a la Constitución propuesta. Si esa propuesta es rechaza, queda vigente la Constitución del ’80 y en estas tres semanas queda clara esta estrategia de desprestigio del trabajo, ese discurso es constante y bastante estudiado”. “Además no les interesa aportar ni llegar a acuerdos, no han hecho propuestas que busquen transformarse en mayorías sino que se han atrincherado en propuestas muy escasas y prácticamente rechazando todo lo demás”, señaló. “Por último, aliados con los medios tradicionales, han instalado la idea que este proceso no está haciéndose con seriedad, por lo que se busca imponer una visión de la tiranía de las mayorías que no deja espacios a los demás”, añadió. Finalmente, Claudio Nash adelantó que esta semana se elegirán las otras ocho vicepresidencias que acompañarán a Jaime Bassa y eso podría realizarse de la misma forma que se logró la presidencia y vicepresidencia el 4 de julio, o que se use una forma distinta a través de patrocinios de modo que todos los sectores tengan representantes proporcionalmente en la mesa. “El mensaje de Loncón y Bassa es a repensar las formas de representación política en Chile y que eso inicie en las vicepresidencias de la Convención. Veremos si se impone la vieja política o nuevas formas de pensar la distribución de poder”, concluyó Nash.

