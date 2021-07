Ayudas sociales: el tema que tensiona a Chile Vamos en medio de la carrera presidencial

Durante este martes el diputado socialista y presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara, Marcos Ilabaca puso en tabla los proyectos referentes a un cuarto retiro de los fondos de pensiones a discutirse a partir de este 11 de agosto. Una medida que si bien, en algún momento alcanzó un relativo consenso en el Parlamento, su cuarta versión incómoda a las bancadas, particularmente a las de Chile Vamos. La coalición no logra cuadrarse en una posición, en la medida que, el presidente de Renovación Nacional, Francisco Chahuán, anunció tajantemente que se rechazaría cualquier retiro adicional a los fondos de pensiones, pese a que existen individualidades dentro del mismo partido que buscan analizar la iniciativa en su mérito, y otras, como el diputado Jorge Durán, que son autoras de uno de los siete proyectos que entrarán en discusión. A eso se suma que este miércoles, el candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Sichel alborotó los ánimos del conglomerado, en cuanto advirtió que estaría observando a quienes respaldarán el cuarto retiro, para considerarlo cuando pidiesen apoyos de vuelta a las campañas. Fuera de estas declaraciones y antes que el cuarto retiro de las pensiones se pusiera en tabla, los timoneles de Chile Vamos apostaron sus cartas a una extensión del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que solicitaron al Ejecutivo luego de una reunión del comité político ampliado de La Moneda. El beneficio que termina en septiembre, busca prolongarse hasta diciembre con la finalidad de seguir contribuyendo a la superación de la crisis económica del país, que si bien ha comenzado a presentar síntomas de recuperación, aún quedan elementos que mejorar durante este período de transición, junto a lo que pueda hacer el Bono Alivio Pyme en términos de contratación. Es el diagnóstico que realizó el diputado RN, Frank Sauerbaum. “Hemos logrado recuperar casi un millón de empleos en estos últimos meses, de los dos millones que se perdieron y por lo tanto todavía nos queda un millón de personas sin empleo. Además la situación no se ha normalizado, porque si no vuelven los colegios, no pueden volver muchos trabajadores a sus actividades normales y eso hace que tengan una dependencia económica evidente, y además hay que vivir un proceso de transición entre el bono y la recuperación del empleo. Por lo tanto, este bono se tiene que transformar paulatinamente en una ayuda para la contratación para las pequeñas empresas, que ellos se vuelvan a levantar con los recursos, que sea una bonificación, no por nada, sino por la entrega de los puestos de trabajo, entonces estábamos conversando que de un porcentaje del sueldo del trabajador de una pyme, por ejemplo en un 40%, sea subsidiado por el Estado por un tiempo, hasta que la situación de los trabajadores este normalizada económicamente”, explicó. Para el diputado de la UDI, Cristian Labbé, la importancia del IFE y su extensión, también pasa por el hecho de que, es una medida que políticamente costó arribar a un acuerdo, para efectos de aliviar a los sectores más golpeados por la emergencia sanitaria. “El IFE tiene fecha de caducidad y además en septiembre se pagaría la mitad de ese IFE, y una de las cosas que la pandemia nos ha enseñado, es que no tiene fecha límite. Sabemos que hoy estamos teniendo buenos números y el tema sanitario ha ido mejorando un tanto, pero no sabemos qué va a pasar de aquí a diciembre y además los meses de octubre, noviembre y diciembre son meses bastantes complejos para la clase media y la clase trabajadora que ha perdido su trabajo. Entonces la idea es encenderlo para poder entregarle mayor garantía en tiempo a esas familias que se han visto afectadas por el Covid”, señaló. Para el diputado de RN, propiciar la contratación es fundamental para ir en ayuda de las miles de mujeres y menores de 24 años, que son los segmentos que más han perdido empleos, y a los que más les cuesta recuperarlos. En ese sentido instó al Gobierno a ser puntual con el IFE, considerando además las consecuencias que la gestión pueda provocar en las próximas elecciones parlamentarias y en los comicios presidenciales de noviembre. “Es evidentemente que todas las medidas que se tomen de aquí en adelante van a tener una repercusión en la elección de noviembre, por lo tanto hay que ser especialmente cuidadoso en las que se toman, y también decir con toda franqueza, si nosotros hubiésemos tenido un IFE extendido, como el que tenemos hoy día, es muy probable que no hubiéramos llegado a los niveles de desaprobación que el Gobierno llegó a tener en su momento y por lo tanto, hay que aprender de las lecciones, y hay que tomar las medidas a tiempo. Yo creo que hay buena disposición del Gobierno a hacerlo, por lo tanto; si hay disposición de hacerlo, hagámoslo ya; no sigamos dilatando ni estirando el Chile hasta que se corta”, arguyó Sauerbaum. Cuarto retiro Existe una divergencia evidente entre algunos personeros del conglomerado respecto a la iniciativa. El diputado de RN, ha votado a favor del primer, segundo y tercer retiro de fondos y en esta oportunidad afirmó que no existe una postura contraria al cuarto retiro y que éste debe analizarse en su mérito. La reticencia sobre legislar en la materia, se la atribuyó a la ex Nueva Mayoría. “Es un proyecto que ex la Nueva Mayoría no ha querido tramitar en la comisión de Constitución porque ellos se dan cuenta de que pueden recuperar el gobierno y el problema de pensiones les va a caer a ellos, eso es una cosa que todo el mundo sabe. Ahora ante la presión el presidente de la comisión ha decidido ponerlo en tabla los próximos días después de la semana distrital, pero han pasado meses en que no se ha tramitado porque la Nueva Mayoría no ha querido y nosotros esperamos que se tramite en su mérito y se vea cómo se van a fusionar, porque hay siete proyectos que son similares”, aseveró. A eso agregó que ante la pretensión de algunos candidatos como Yasna Provoste sobre “nacionalizar o expropiar” los recursos, considera preferente retirar la totalidad de las pensiones a modo que no ocurra lo que sucedió en Argentina, donde “los trabajadores le entregaron los recursos al Estado y hasta el día de hoy no tienen pensión”, afirmó. Por su parte, parlamentario de la UDI, no está en disposición a aprobar un cuarto retiro, en cuanto prefiere que sea el Estado quien responda ante las inclemencias de la crisis. En esa línea considera más lógico la propuesta que se hace de su sector, sobre retirar el 100% para incentivar el ahorro y a modo resguardar esos recursos, en caso que las disposiciones de la nueva Constitución, contemple la expropiación del Estado para sus fines. “Discutir un cuarto retiro suena, a lo mejor, esperanzador para muchas personas, pero también es una medida a corto plazo, y finalmente los parlamentarios de cualquier sector son un tramo en la votación y claramente nuestro sector, gran parte, no ha estado a favor del cuarto retiro del 10% porque estamos a favor de que el Estado vaya en ayuda de esas personas. Veremos como avanza el proyecto y veremos si el Gobierno es capaz de ir en ayuda, para que no sea necesario el cuarto retiro”, señaló. Sebastián Sichel Las declaraciones que emitió la carta presidencial de Chile Vamos, Sebastián Sichel, luego que el proyecto de ley fuera puesto en tabla en la Comisión de Constitución generó reacciones en todos los sectores. Dentro de las reacciones más vehementes, el diputado Marcos Ilabaca, acusó al candidato de atentar contra la autonomía del Parlamento. “Esta no es solo una amenaza a los parlamentarios oficialistas, es una amenaza a los chilenos y chilenas que hoy están pasando necesidades. Es una amenaza al proceso democrático y una intervención abierta de un candidato presidencial al rol que le corresponde jugar a este Parlamento. Si esto es capaz de hacer hoy siendo candidato, como sería si llegara a ser Presidente“, criticó. Respecto al tema, el diputado Sauerbaum desdramatizó el tono de los comentarios de Sichel, e instó al establecimiento de una mesa de trabajo para incorporar propuestas, de los parlamentarios y del programa del ex candidato, Mario Desbordes. “Yo no soy muy sensible ni tengo la dermis muy delicada, por lo tanto el tono de algunas sugerencias no me parece inadecuado. Yo conozco a Sebastián Sichel, tengo una buena impresión de él, lo vamos a apoyar como candidato plenamente y será en su momento la discusión que tendremos que tener con él como candidato del conglomerado, respecto a este tema y otros más que esperamos plantear en torno a ideas, propuestas y diferencias, con todo el respeto del mundo. Así como nosotros lo vamos a respetar como candidato, nosotros esperamos el mismo respeto como parlamentarios”, señaló. Por su parte, el diputado Labbé afirmó que Sichel se ganó el derecho a liderar Chile Vamos en la medida que se llevó la victoria de las primarias del pacto. Sin embargo reparó que en política debe cuidarse la forma, en cuanto puede perjudicar el fondo, sobre las declaraciones que se emiten. “Cuando el dice, voy a estar mirando el Parlamento, me parece súper bien porque un futuro Presidente o una persona que tenga intenciones de llegar a la presidencia, no se puede alejar su vista del parlamento que forma parte de su equipo. Ahora, hay parlamentarios que se puedan sentir más o menos, yo creo al contrario, creo que los liderazgos fuertes son los que necesitamos, que sepan llegar el caudal político hacia lo que queremos para Chile. Me parece que Sebastián Sichel está tomando un liderazgo, y nosotros tenemos que dejar que se apropie de eso para poder trabajar todos en conjunto bajo una sola línea, y bajo un solo candidato”, afirmó.

