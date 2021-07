9cf01a4162

Educación Nacional Insisten en suspender implementación de nuevos servicios locales de educación pública Senadores de oposición y el Colegio de Profesores coinciden en que mientras se discuta la nueva Constitución Política en la Convención Constituyente, no se puede continuar con el calendario previsto con la aprobación de la Ley de Nueva Educación Pública de 2017. Raúl Martínez Miércoles 28 de julio 2021 11:48 hrs.

Senadores de oposición emplazaron al Gobierno y al Mineduc para que suspenda el proceso de implementación de los servicios locales mientras dure el debate en la Convención Constituyente y se analice el sistema de educación pública que tendrá el país una vez que se apruebe la nueva Carta Fundamental. El senador Carlos Bianchi (Ind.), sostuvo que “se va a debatir la nueva educación pública en la nueva Constitución. Mientras no tengamos en la Constitución esta educación pública como Estado chileno, mal podemos seguir traspasando a este nuevo ente, a este nuevo empleador con todos los efectos negativos que ello conlleva”. La postura de los legisladores fue respaldada por el presidente del Colegio de Profesores Carlos Díaz, quien en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile desde la Región de Magallanes, indicó que mientras no se despeje la discusión de la futura Carta Fundamental no se puede continuar con la instalación de los servicios dispuestos en la Ley de Nueva Educación Pública. “Se deben suspender la puesta en práctica de estos servicios locales en todo el país ya que hoy día hay una Convención Constituyente que va a debatir, va a generar propuestas nuevas respecto de ello y no tiene sentido que tengamos estos servicios locales funcionando cuando claramente no cuentan con el respaldo de las comunidades escolares”, comentó el dirigente. Precariedad histórica La Ley de Nueva Educación Pública alcanzó unanimidad en el Parlamento cuando fue debatida en 2017 durante el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet. Esto porque en el diagnóstico todos estaban de acuerdo en la precariedad del sistema municipal de enseñanza, en donde las escuelas públicas enfrentaban una amplia brecha con los colegios privados e incluso entre los de comunas con mayores ingresos con las más pobres del país. A eso se suman problemas de infraestructura e incluso el desvío de recursos presupuestados para subvenciones escolares para otros fines en el caso de muchos municipios que luego no tienen fondos para restituirlos. “Esa realidad está presente en muchos lugares. Hubo alcaldes en la Región Metropolitana que llevaron a la prensa para revisar y ver la situación y se demostraron las condiciones paupérrimas de infraestructura en la cual están nuestros establecimientos educacionales. Y eso ocurre también en los servicios locales”, indicó Carlos Díaz al referirse al problema de los establecimientos escolares en casi todo el país. Por eso, el dirigente de los docentes subrayó que “mientras el ministro no escuche a las comunidades, no escuche a quienes están a diario en terreno sufriendo esta situación de estas condiciones en las que están los establecimientos educacionales, el emplazamiento tiene que estar dirigido en función de ello: se debe escuchar a las comunidades, a los profesores, a los asistentes de la educación y por supuesto a los padres y apoderados. Y eso es lo que lamentablemente no ha hecho el ministro de Educación”.

