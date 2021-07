Yasna Provoste: “El progreso material del país no sólo no fue compartido sino que abrió un abismo”

El clasismo y la desigualdad son dos de los temas a los que apunta la precandidata presidencial de la Democracia Cristiana y presienta del Senado, Yasna Provoste. Para la representante por Atacama hay que “desaparecer la desigualdad” y asegurar, por ejemplo, que ningún adulto mayor pase a la pobreza al momento de jubilar después de 40 años de trabajo. En conversación con el periodista Claudio Medrano durante la primera edición de Radioanálisis, Provoste fijó algunos de sus planteamientos y al sector que se debe convocar para ganar la primera magistratura y hacer los cambios que el país necesita. “En esa convocatoria no hay estructuras ni de centro ni de izquierda”, subraya. “No nos dividamos entre progresistas y no progresistas, sino que seamos capaces de convocarnos y anhelemos una sociedad distinta en que tengamos la capacidad de ponernos de acuerdo para (evitar) que gobiernos aumenten la inequidad como el que ahora está terminando”, comenta de paso Provoste, crítica de la gestión del Presidente Sebastián Piñera, la cual, dice, “ha abandonado la educación, ha abandonado a las familias, que ha abandonado también la recuperación del empleo cuando tenemos más de un millón de empleos que se han perdido en este periodo con los impactos que esto tiene en las familias de este país”. Provoste analiza que “el modelo de desarrollo de las pasadas décadas en nuestra opinión cumplió su ciclo y después de una dictadura que fue muy sangrienta, el progreso material del país no sólo no fue compartido sino que abrió un abismo que se ensancha entre quienes tienen y quienes no tienen, entre quienes toman decisiones y entre quienes tienen que padecerlas. Entonces una forma de entender y reconocer que este abismo es el que ha generado una violencia sostenida en un sistema entero contra las personas, es lo que hoy día nos motiva en este camino”. Para cambiar este escenario, la senadora advierte que se deben convocar todas las propuestas que apunten a mejorar las condiciones de vida de las personas, independiente del lugar del país donde vivan, permitiendo que las expectativas de desarrollo de la gente sean mejores a las que lo recibieron al nacer. A eso agrega que uno de los aspectos fundamentales es la reactivación de la economía, “pero avanzando en una matriz nueva, una matriz limpia, que incorpore valor, que sea respetuosa del medio ambiente, de las comunidades, que nos permita ir dejando atrás el extractivismo fácil en que se ha acomodado gran parte de nuestra clase empresarial”. Equilibrio ante un mal gobierno Uno de los temas que surgieron el mismo día en que Provoste anunció que asumía como precandidata presidencial fue el emplazamiento para que renunciara a la presidencia del Senado y en el que han insistido los parlamentarios de Chile Vamos. Sin embargo, la legisladora recuerda que ese sector es minoría en el Congreso y que el cargo lo ganó con los votos de la oposición que ayer emitió una declaración de apoyo que aprovechó de agradecer en la conversación con Diario y Radio Universidad de Chile. “Que yo sea presidenta del Senado no es una decisión que haya tomado la derecha en este país que son quienes estaban pidiendo la salida. Es una decisión de la oposición en el Senado y para nosotros es muy importante que a partir de la unidad de la oposición seamos capaces de generar un equilibrio ante un mal gobierno y por lo tanto nosotros vamos a seguir ejerciendo esa responsabilidad tal como nos pidieron ayer unánimemente todos los comités de la oposición”, subraya. Respecto del trabajo legislativo, Provoste destaca la aprobación del matrimonio igualitario que dijo esperar una rápida tramitación en la Cámara de Diputados, así como la aprobación este martes de la reforma al Código de Aguas. Sobre el tema comenta que los cambios al articulado vienen a revertir la realidad que viven miles de chilenos que deben recurrir a camiones aljibes e incluso el acarreo de agua para el consumo junto a sus familias. “Eso es algo que se transforma en este Código de Aguas porque por primera vez establece prioridades de uso y donde por primera vez se establece la prioridad el agua para consumo humano y también para el riego para subsistencia”, precisó. Víctima de “El desalojo” Los últimos días en redes sociales se ha insistido en la salida de Provoste del Ministerio de Educación luego de una acusación constitucional impulsada por Chile Vamos acusándola de la pérdida de US$ 600 millones de dólares. Sobre el punto, la senadora estima que “la derecha ha encontrado en la acusación constitucional un tema que le permite afectar en principio nuestra candidatura porque sabe que nosotros somos una alternativa real y competitiva y que eso pone en riesgo las aspiraciones que tiene la derecha de volver a gobernar en este país para mantener los cambios y este modelo. La derecha pareciera no haber aprendido nada de todas las derrotas electorales que ha ido acumulando”. Provoste dice que “fui víctima de una sucia operación llamada “El desalojo’ del gobierno de la Presidenta Bachelet como lo terminaron reconociendo posteriormente los propios autores en su libro, Marcela Cubillos y Andrés Allamand. Incluso en la defensa del ministro Andrés Chadwick en el Parlamento, lo dijeron ahí públicamente, ‘la injusta acusación constitucional contra Yasna Provoste’. Lo dijo hace pocos días el alcalde de La Florida -que no es un partidario de Unidad Constituyente necesariamente-, él señala, dice ‘todos sabían que eso era injusto y que no hubo ningún fundamento en donde ella fue víctima de la mala política’. Y él agrega algo más, que tiene que ver con el clasismo de este país”. Por eso reitera que “en este espacio en el que nosotros estamos es para definir ideas, es para mostrar un camino de este nuevo Chile”.

