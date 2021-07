Fabiola Campillai y prisión preventiva de Patricio Maturana: “Carabineros está protegiendo a estas personas”

La trabajadora además se refirió a su postulación al Senado de la República: "Queremos que los jóvenes no tengan miedo y que nos tomemos el poder. Seamos nosotros los que gobernemos este país y saquemos a esta élite chilena que ya no nos representa", recalcó.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la víctima de violencia policial en el contexto de la revuelta social, Fabiola Campillai, se refirió a la decisión del Juzgado de Garantía de San Bernardo de reponer la prisión preventiva en contra del carabinero imputado de haber disparado el arma que la dejó ciega, Patricio Maturana. En diálogo con el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, Campillai afirmó que “esto debió ser desde un principio y nunca debieron revocarle la medida, pero él apeló y le dieron arresto domiciliario” y añadió que “sabemos que no estará con toda la población penal, pero por lo menos está allí desde donde nunca debió salir”. Respecto del rol que ha jugado Carabineros en este caso, Fabiola Campillai enfatizó en que “ellos han tenido poca colaboración desde un principio” y puso de ejemplo los problemas que han tenido para acceder a las cámaras de los funcionarios policiales que participaron del operativo esa tarde en la comuna de San Bernardo. “Las cámaras no fueron entregadas al tiro, hubo mentiras, obstrucción a la justicia, declaraciones falsas. Maturana no ha hablado nada (…) Manipularon las imágenes de las cámaras y todo eso ha sido porque la institución está protegiendo a estas personas con sus abogados, peritos propios e incluso ayuda económica”, agregó Campillai. Fabiola además se refirió a la reunión que sostuvo con el General Director de la institución, Ricardo Yáñez, de quien dijo “no se puede conversar con una persona que tiene una venda en los ojos. Él defiende a sus pacos y dice que el 99% de ellos son buenos porque defienden a la gente. Yo le dije que eso no era cierto, que la mitad de sus pacos habían disparado, violado, mutilado y matado a personas y él no tuvo respuesta a eso”, señaló Campillai. En esa línea, la mujer sostuvo que “no estamos dispuestos a volver a hablar con él, solo fuimos para saber la situación de Maturana y de Fernández que ese día venía a cargo del piquete, saber si es que habían sido expulsados de la institución o si solo estaban apartados de sus labores y nos dimos cuenta que solo están apartados”. Fabiola Campillai aprovechó de reiterar el agradecimiento a todas las personas que la han ayudado y le han ofrecido su apoyo durante este tiempo “la verdad creo que esto es por ser del pueblo, de la gente. Soy una trabajadora, madre, esposa, todos en esta casa somos personas humildes y todos se sienten tocados por lo que pasa”. Finalmente, la trabajadora se refirió a su postulación como candidata independiente al Senado. En ese sentido afirmó que “quiero representar al pueblo, pelear por los Derechos Humanos, la justicia, no tan solo para mí, sino que para todas las personas que han sido dañadas desde el 18 de octubre en adelante”. “Queremos que los jóvenes no tengan miedo y nos tomemos el poder, que seamos nosotros los que gobiernen este país y podamos sacar a esta élite chilena que ya no nos representa. Queremos que todos tomen esa valentía, esa fuerza y esa decisión y ser un referente para todos los jóvenes para que vean que sí se puede y que una persona discapacitada como yo llegue al Senado”, concluyó Fabiola Campillai.

