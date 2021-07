cf964b7adc

2da503d619

Nacional Política Tensiones entre el Partido Comunista y el Frente Amplio en la Convención abren nuevo conflicto en Apruebo Dignidad El Partido Comunista esperaba que la agrupación les “devolviera la mano” respaldando a Bárbara Sepúlveda, constituyente por el Distrito 9, para que asumiera una de las vicepresidencias. Desde el Frente Amplio explicaron que las firmas para patrocinar las candidaturas fueron repartidas entre varios sectores. Diario UChile Jueves 29 de julio 2021 10:05 hrs. Me Gusta Compartir

“Es una señal que debilita el pacto”, comentó la convencional del Distrito 9 Bárbara Sepúlveda cuando anunció que los patrocinios de Chile Digno iban a respaldar la candidatura de la independiente Elisa Giustinianovich. La abogada comunista esperaba contar con 11 patrocinios del Frente Amplio que finalmente no llegaron, dejándola sin opción para encabezar una de las siete vicepresidencias que estaban en discusión la tarde de este miércoles en la Convención Constituyente. “Cuando nosotros vamos a apoyar una candidatura presidencial, vamos juntos y juntas, supuestamente en una candidatura al Congreso, en ese caso me parece que un gesto habría sido, ya que ellos llegaron a un espacio de poder y representación gracias a nuestros votos que en este momento ellos hubiesen dado también sus votos para llegar a este espacio de representación”, comentó Sepúlveda. La representante se refería de esta manera a los votos que el PC y Chile Digno entregó a Jaime Bassa, convencional del Frente Amplio, para que asumiera en la vicepresidencia acompañando a Elisa Loncon en la testera de la entidad. En el PC consideran que la decisión del FA genera fisuras serias en el pacto y que las acciones deben ser coherentes con los compromisos. En esa línea, el ex abanderado presidencial del PC, Daniel Jadue, usó sus redes sociales para manifestar su rechazo a la actitud del FA, sosteniendo que “uno es lo que hace, no lo que dice…”. Es impresentable, uno es lo que hace no lo que dice… https://t.co/VUs1qT9Yna — Daniel Jadue (@danieljadue) July 28, 2021 La molestia de los comunistas apunta además a las confianzas que se deben dar hacia las bases e incluso hablan de dudas respecto del actuar del FA una vez instalados en espacios de poder con el apoyo del PC. “Es algo que debe ser evaluado”, plantean al interior de la tienda. La explicación del FA Desde el Frente Amplio, la constituyente Beatriz Sánchez fue la encargada de referirse a la decisión del bloque y aprovechó de calificar las afirmaciones del PC y en particular de Bárbara Sepúlveda como “agresiones”. “Cada vez que sentimos agresiones de ese tipo, no hemos salido a tirar agresiones de vuelta”, precisó la periodista, quien subrayó que el conglomerado no se va a quedar “pegado en la pelea chica”. Sánchez agregó que siempre han estado por mantener el pacto Apruebo Dignidad. “Para nosotros esta convención es demasiado importante”, precisó. Sobre la decisión del FA de entregar sólo seis de los 11 patrocinios que requería Bárbara Sepúlveda para la vicepresidencia, la ex candidata presidencial indicó que “no seguimos las lógicas clásicas de los partidos, tú me das tanto, yo te doy tanto. Dimos los patrocinios de Apruebo Dignidad porque es nuestro pacto. Pero tenemos que mirar lo que estamos haciendo. Esto es una convención para hacer la nueva Constitución y esto ojalá no contamine las otras luchas políticas”. Las vicepresidencias quedaron integradas finalmente por Elisa Giustinianovich (Independiente); Pedro Muñoz (PS); Isabel Godoy (Pueblo Coya); Rodrigo Rojas (Lista del Pueblo); Lorena Céspedes (Independientes No Neutrales); Rodrigo Álvarez (UDI); y Tiare Aguilera (Pueblo Rapa Nui).

“Es una señal que debilita el pacto”, comentó la convencional del Distrito 9 Bárbara Sepúlveda cuando anunció que los patrocinios de Chile Digno iban a respaldar la candidatura de la independiente Elisa Giustinianovich. La abogada comunista esperaba contar con 11 patrocinios del Frente Amplio que finalmente no llegaron, dejándola sin opción para encabezar una de las siete vicepresidencias que estaban en discusión la tarde de este miércoles en la Convención Constituyente. “Cuando nosotros vamos a apoyar una candidatura presidencial, vamos juntos y juntas, supuestamente en una candidatura al Congreso, en ese caso me parece que un gesto habría sido, ya que ellos llegaron a un espacio de poder y representación gracias a nuestros votos que en este momento ellos hubiesen dado también sus votos para llegar a este espacio de representación”, comentó Sepúlveda. La representante se refería de esta manera a los votos que el PC y Chile Digno entregó a Jaime Bassa, convencional del Frente Amplio, para que asumiera en la vicepresidencia acompañando a Elisa Loncon en la testera de la entidad. En el PC consideran que la decisión del FA genera fisuras serias en el pacto y que las acciones deben ser coherentes con los compromisos. En esa línea, el ex abanderado presidencial del PC, Daniel Jadue, usó sus redes sociales para manifestar su rechazo a la actitud del FA, sosteniendo que “uno es lo que hace, no lo que dice…”. Es impresentable, uno es lo que hace no lo que dice… https://t.co/VUs1qT9Yna — Daniel Jadue (@danieljadue) July 28, 2021 La molestia de los comunistas apunta además a las confianzas que se deben dar hacia las bases e incluso hablan de dudas respecto del actuar del FA una vez instalados en espacios de poder con el apoyo del PC. “Es algo que debe ser evaluado”, plantean al interior de la tienda. La explicación del FA Desde el Frente Amplio, la constituyente Beatriz Sánchez fue la encargada de referirse a la decisión del bloque y aprovechó de calificar las afirmaciones del PC y en particular de Bárbara Sepúlveda como “agresiones”. “Cada vez que sentimos agresiones de ese tipo, no hemos salido a tirar agresiones de vuelta”, precisó la periodista, quien subrayó que el conglomerado no se va a quedar “pegado en la pelea chica”. Sánchez agregó que siempre han estado por mantener el pacto Apruebo Dignidad. “Para nosotros esta convención es demasiado importante”, precisó. Sobre la decisión del FA de entregar sólo seis de los 11 patrocinios que requería Bárbara Sepúlveda para la vicepresidencia, la ex candidata presidencial indicó que “no seguimos las lógicas clásicas de los partidos, tú me das tanto, yo te doy tanto. Dimos los patrocinios de Apruebo Dignidad porque es nuestro pacto. Pero tenemos que mirar lo que estamos haciendo. Esto es una convención para hacer la nueva Constitución y esto ojalá no contamine las otras luchas políticas”. Las vicepresidencias quedaron integradas finalmente por Elisa Giustinianovich (Independiente); Pedro Muñoz (PS); Isabel Godoy (Pueblo Coya); Rodrigo Rojas (Lista del Pueblo); Lorena Céspedes (Independientes No Neutrales); Rodrigo Álvarez (UDI); y Tiare Aguilera (Pueblo Rapa Nui).