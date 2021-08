Camila Zárate: “No está en los objetivos iniciales de la Lista del Pueblo la disputa del poder constituido”

La convencional dijo no estar de acuerdo con que el conglomerado entre a las disputas electorales en la medida que la determinación escapa del mandato popular inicial de redactar la nueva Constitución. Sin embargo, no duda de su capacidad de devenir más adelante en gobierno.

Camila Zárate, convencional constituyente del distrito 7 por la Lista del Pueblo, dijo estar feliz por los resultados que se tradujeron en la designación de Elisa Giustinianovich y Rodrigo Rojas Vade como dos de los siete vicepresidentes que integran la mesa directiva ampliada. Esto, pese a que la metodología del patrocinio no era el método que planteó la Vocería de los Pueblos, que prefería la vía de la elección papal. No obstante, afirmó que ambos son representantes de los espacios políticos que integra y que espera que su presencia le dé más diversidad a la conducción de la Convención.

En entrevista con nuestro medio, la dirigenta ambiental, animalista, ecofeminista e integrante del Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT), abordó la puesta en marcha de la Convención Constitucional, aseverando que han sido días caóticos, en referencia a las obstrucciones que en su opinión ha impuesto el Gobierno al funcionamiento óptimo de la instancia. A pesar de ello, se han podido generar estructuras de trabajo, tales como las vicepresidencias y el establecimiento de las ocho comisiones, lo que paulatinamente ha ido generando un clima de regularización.

La constituyente abordó el objeto de representación de la Lista del Pueblo, que se erige como plataforma para quienes fuera de los partidos desean ser sujetos políticos, con voluntades colectivas vinculantes para materializar transformaciones. Una colectividad que junto a otras, ha generado una disrupción de los y las independientes y ha llevado a los partidos políticos en segundo plano, afirmó.

Hoy con la Convención instalada y funcionando, la ciudadanía se ha diversificado en distintas colectividades ¿Cuál es el pueblo que dicen representar?

“Nos sentimos representantes del pueblo que despertó con la revuelta social y también de aquel pueblo que se venía movilizando en las calles hace muchísimo tiempo. Con eso quiero hablar también de la alianza que tenemos con los Movimientos Sociales Constituyentes, que son en el fondo, un espacio hermano, porque muchos venimos de los movimientos sociales que vienen reivindicando la nueva Constitución, incluso hace más de diez años. En ese sentido, nos sentimos participes y representantes de ese anhelo colectivo, de esos programas comunes que se han ido elaborando, pero al mismo tiempo de una sociedad que despertó y que probablemente antes no se movilizaba, no era parte del activo político y que, no obstante, se dio cuenta que este modelo de la precarización de la vida se hizo insostenible y que había que hacer una transformación profunda en nuestro país. Nos sentimos de ese pueblo común, de aquellas personas que no tienen los privilegios a su alcance o incluso de quienes, teniéndolos, están dispuestos a generar un país más justo y que también se han sumado a las filas.

Independientemente que el nombre es legítimo ¿Consideras que la Lista del Pueblo es representante de todas las manifestaciones que, por ejemplo, se desplegaron a partir del 18 de octubre?

No, no lo creo así, la Lista del Pueblo es una expresión de una disputa electoral, una plataforma que dio la posibilidad para que personas que veníamos del movimiento social fuéramos parte de esta Convención. Eso no significa que seamos únicamente los representantes del pueblo, hay otras listas representantes de esos anhelos como los que provienen de los Movimientos Sociales Constituyentes, incluso algunas personas de los Independientes No Neutrales. Al mismo tiempo es importante explicitar que dentro de la Convención Constitucional, quienes fuimos electos por la Lista del Pueblo estamos teniendo una cierta autonomía de las decisiones, algunos nos hemos sentido más llamados por autodenominarnos como convencionales del pueblo, que como miembros de la Lista del Pueblo.

¿Han tenido problemas para ponerse de acuerdo?

Creo que de a poco hemos tenido la habilidad de conocernos más, de entender nuestros anhelos, porque venimos de bases sociales diferentes. Hay personas que despertaron de la revuelta social, por ejemplo la tía Pikachu, el Dino Azulado, son personas que decidieron ponerse un traje e ir a movilizarse todos los días en Plaza Dignidad, así como otros que venimos de más tiempo con trayectorias de movilización social, como César Uribe, Dayana González y con quienes también tenemos una lucha común en la plataforma Feministas Constituyentes. Hasta ahora hemos votado muy parecido porque tenemos horizontes comunes sobre la soberanía de la Convención, la libertad de los presos y las presas de la revuelta social y hacernos parte de todas las reivindicaciones, aunque ha sido un esfuerzo importante el generar una orgánica entre nosotres mismos.

Sobre la renuncia de Elisa Giustinianovich y Rossana Vidal ¿Cuál es la lectura?

La Lista del Pueblo fue la posibilidad para que distintas personas independientes de distintos mundos pudieran ser parte de este anhelo común, entonces de alguna manera tenemos que hacernos cargo: al no ser partido político, esas personas no tienen por qué seguir los lineamientos de la Lista del Pueblo. Varias nos sentimos más parte de este espacio autónomo de los constituyentes del pueblo, que de La Lista del Pueblo propiamente tal. En ese sentido, hemos dicho que la decisión de Rossana nos parece legitimo, ella tiene que trabajar con aquellas personas con que se sienta más cómoda en sus definiciones políticas. Espero que le vaya muy bien porque de todas maneras vamos a seguir conversando dentro de la Convención. Lo de Elisa es bien diferente porque ella renuncia un poco después del congreso a la Lista del Pueblo, porque no está de acuerdo con la decisión de ir a las elecciones, posición que yo comparto. Elisa prefirió, en función de eso, articular con Movimientos Sociales Constituyentes, a diferencia de otros convencionales que hemos decidido seguir articulándonos entre los constituyentes del pueblo.

Hay casos equivalentes en otros grupos ¿Crees que la Convención Constitucional será una cápsula de maduración política en la que veremos a las orgánicas articularse y desarticularse permanentemente?

Lo interesante de esto es que se van desmontando, por decirlo así, algunas articulaciones que probablemente tenían funciones más electorales, como hemos visto en Apruebo Dignidad. Pero los constituyentes del pueblo por ejemplo, pese a que algunas personas no estamos de acuerdo con la disputa electoral que está dando la Lista del Pueblo, tenemos una orientación programática de hacernos parte de las demandas del pueblo y de aquellas de la revuelta social. Tenemos un horizonte común por el cual trabajar y creo que cualquier persona que se quiera sumar va a ser bienvenida. Creo también que la Vocería del Pueblo hace que algunos bloques podamos estar más articulados en la toma de decisiones, en la medida que tenemos mandatos populares muy comunes, como pasa con los escaños reservados de Pueblos Originarios y Movimientos Sociales Constituyentes. A mi lo que me importa, más allá de estas dinámicas que se pueden dar en la interna, es que al momento que se vengan las decisiones importantes respecto a las transformaciones profundas que queremos que queden plasmadas en la Constitución, ojalá todas estas diferencias queden a un lado, en matices menores y todas las fuerzas políticas transformadoras nos podamos plegar a los grandes cambios y eso incluye a Apruebo Dignidad, porque necesitamos mayorías amplias para lograr esas transformaciones.

¿Dónde se encuentra la Lista del Pueblo? ¿Cuáles son sus coordenadas? ¿Se consideran una fuerza política radical?

Creemos que somos la real oposición dentro de la Convención, así al menos nos hemos logrado posicionar. Creo nuestras votaciones han sido claras al respecto y también nuestras propuestas, en las distintas indicaciones e intervenciones que hemos tenido. Movimientos Sociales Constituyentes son parte de esa oposición también.

Rossana Vidal renunció a la Lista del Pueblo por razones que aluden a la intransigencia de sus integrantes respecto a tender el diálogo con convencionales de otros sectores. “El lenguaje y la forma son muy duras”, dijo. ¿No creen que podría ser un síntoma de estar incurriendo a prácticas de imposición?

Yo creo que hay que diferenciar entre las posiciones políticas y las posiciones más personales. Creo que en lo político, lamentablemente, alguien tiene que ser la oposición y eso puede sonar duro, pero de todas formas son apuestas políticas referentes a un país que requiere una transformación profunda, porque lo que queremos es que Chile se ponga a la cabeza de las transformaciones, pensando en un proceso constituyente, sobre todo en términos de superar el modelo extractivista, que es algo que también puede sonar muy duro, cuando hay personas que dependen de la Minería. Por lo mismo, todo se tiene que plantear en buenos términos, aunque la propuesta sea radical, pensando también en el corto, mediano y largo plazo. Nuestras propuestas son más radicales y eso por supuesto puede generar una animadversión.

Ahora lo importante, y donde creo que Rossana tiene un punto, tiene que ver con cómo vamos escuchando a la otredad, desde su racionalidad y su representación, y a su vez, cómo cambiamos las formas para dirigirnos a la otra persona de una manera más amigable. Ahora creo que ese emplazamiento que hace Rossana no solo es a la Lista del Pueblo, porque también sabemos que desde Chile Vamos las formas han sido una cuestión escandalosa, en términos de la reproducción de estereotipos, el negacionismo y la violencia. Son parte de todas estas formas que no queremos en la política y tenemos que ir cambiando, así es que yo sí me hago cargo en parte de ese desafío de cambiar para no reproducir verticalidades y modos patriarcales de hacer política. En ese sentido, creo que son varios sectores dentro de la Convención que tienen que hacerse esa autocrítica e ir formando desde una perspectiva ética, otra manera de relacionarnos al interior de la Convención.

¿Qué te pareció la metodología de patrocinio para definir las vicepresidencias? ¿Quedaste conforme con los nombres que integran la mesa ampliada?

Desde la Vocería de los Pueblos teníamos otra propuesta, en particular Movimientos Sociales Constituyentes, la Lista del Pueblo y Chile Digno, según la cual el mecanismo tendría que haber sido una elección papal, que sin bien hubiese sido más lenta, lo que logra es que queden las fuerzas mayoritarias de la Convención representadas, en estas distintas vicepresidencias. Cuestión que no se logra con el sistema de patrocinio donde las minorías quedaron representadas a través de la búsqueda de firmas, que vimos que tuvieron apoyos cruzados, que causaron harto revuelo mediático. Afortunadamente como Lista del Pueblo, teníamos las firmas para apoyar a Rodrigo Rojas Vade que era nuestra cuarta vicepresidencia desde que se instaló la Convención y pudimos actuar como bloque para estar representados por la persona que queríamos. Cuestión que no pasó en otros conglomerados y ya vimos que Rodrigo Álvarez, de la Derecha, logró quedar ahí representado, también lo que pasó con Lorena Céspedes con algunos apoyos de la derecha, que nos causó una confusión sobre a qué tendencia política responden estas fuerzas independientes que no son de la Vocería de los Pueblos. Por otro lado, creo positivo lo que pasó en escaños reservados de Pueblos Originarios y por supuesto que nos sentimos representadas por Elisa Giustinianovich que viene de la Patagonia Rebelde, de la Plataforma de Feministas Constituyentes y de los Movimientos Sociales Constituyentes.

¿Cuál es su opinión sobre la aspiración presidencial de la Lista del Pueblo?

Si bien la Lista del Pueblo es muy incipiente y por tanto, no tiene toda la experiencia política que tienen los partidos, mi critica no va por ahí, sino a que estamos en un proceso constituyente, que es único, no es el primero en el mundo, pero es paritario, es plurinacional y lo que buscamos es poder transformar totalmente el poder constituido. A mi juicio, lo que importa ahora es que podamos redactar una nueva Constitución en donde establezcamos una artículo transitorio mediante el cual podamos decir que todos los cargos del poder constituido, que van a cambiar y esperamos que cambie todo, el sistema presidencialista entre ellos, se tienen que poner a disposición una vez que la Constitución empiece a regir (…) En lo personal, creo que la Lista del Pueblo emergió por el proceso constituyente, por un mandato popular para hacernos cargo de este proceso, y por lo tanto, creo que no está en los objetivos iniciales de la Lista del Pueblo la disputa del poder constituido y en ese sentido, me hago a un lado respecto a esta decisión, pero no porque crea que no estén las capacidades para poder llevarla a cabo.

Daniel Jadue hizo una autocrítica ante su derrota en las primarias de Apruebo Dignidad, dijo que que el pueblo no tiene por qué perdonar que las faltas de unidad y claridad política- de su conglomerado- tenga esperando al pueblo los cambios que necesita. ¿No crees que la Lista del Pueblo puede caer en el mismo error, en la medida que no dialogue con Apruebo Dignidad, por ejemplo, para efectos de aunar fuerzas en las próximas elecciones?

“Personalmente, como decía, no creo que la Lista del Pueblo tenga que ser parte de esta disputa y las definiciones electorales que hagan sobre ese tema, creo que corresponden a la Lista del Pueblo, que espero que le vaya súper bien, pero en lo personal no hubiese tomado esa definición. Sobre Daniel Jadue, la verdad es que no entiendo muy bien por qué la gente olvida que el Partido Comunista fue parte de la Nueva Mayoría y que la Nueva Mayoría y la ex Concertación son parte del problema del modelo que tenemos hoy en día. Entonces la verdad es que personalmente no le doy mucha importancia a lo que dice, porque en el fondo creo que la gente está teniendo una memoria de corto plazo respecto a lo que realmente representa, el Partido Comunista en nuestro país.

Dos duplas: Loncón-Bassa y Marinovic-Cubillos ¿Qué opinión te merecen?

En mi opinión Jaime Bassa y Loncón, han tenido una habilidad tremenda para sortear los distintos obstáculos y dificultades, y llevar hacia adelante el funcionamiento de la Convención. No creo que sea un liderazgo libre de errores, pero el de ambos ha sido muy importante para poder llevar a cabo un proceso tan importante para el país, con la seriedad que se merece. Mi opinión respecto a Marinovic sobre todo, porque ella en particular ha sido bastante violenta en su actuar, en su forma de comunicarse con el resto, incluso en violar medidas mínimas de convivencia incluso con los protocolos sanitarios, es bastante negativa. La veo muy interesada en ir a dar declaraciones a los medios de prensa y dejar mal a la Convención Constitucional, probablemente por la apuesta que tiene del rechazo de salida. Yo esperaría que la actitud de ella cambie, pero por sobre todo que tenga una sanción por parte de la Comisión de Ética, de manera que se entienda que éste es un trabajo serio, importante para el país, del cual mucha gente guarda esperanza.