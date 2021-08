Dra. Jeannette Dabanch: “Soy bastante crítica de considerar que me vacuno para moverme, yo me vacuno para no morir y no enfermar”

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la infectóloga y presidenta del Comité Asesor de Vacunas e Inmunizaciones (CAVEI) Jeannette Dabanch, se refirió al estado actual de la pandemia de Covid-19 en nuestro país, el relajo de algunas de las medidas de contención y la posibilidad de administrar una tercera dosis de vacuna a la población ya inmunizada. Consultada por el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, de una mayor percepción de seguridad y relajo en la población, la infectóloga afirmó que “estamos en una pandemia que ha sido muy impredecible. Hay un ambiente bien triunfalista y ojalá sigamos en este escenario de sensación de que lo peor quedó en el pasado. Sin embargo, debemos ser muy cautos porque la situación y la epidemiología que hemos visto en los países europeos es que con las aperturas y la actividad de la vida diaria se han visto aumentos considerables, aunque, la vacunación ha disminuido considerablemente la mortalidad”. Respecto de la efectividad de las vacunas ante la aparición de nuevas variables del virus, la doctora Dabanch señaló que “especialmente este virus tiene una capacidad enorme de adaptarse muy bien al ser humano, solo tiene ventajas evolutivas y desventajas para el ser humano, es decir, nos enferma más fácilmente, más severamente y se transmite de forma más eficiente entre las personas y tiene una característica increíble que es evadir el sistema de defensa”. En esa línea agregó que “las vacunas están diseñadas con el virus ancestral, pero estamos en el siglo XXI, entonces los investigadores pudieron desarrollar rápidamente vacunas y hoy tenemos un desarrollo increíble de vacunas. Sin embargo, con toda esta tecnología seguimos utilizando las mascarillas porque siguen siendo la mejor protección hoy en día. Entonces, el movimiento de las personas puede generar un cambio en el virus y generar variantes y de ahí la importancia de adaptarnos y permitir que se desarrolle la actividad social pero resguardando la salud de las personas”. “Yo soy bastante crítica de considerar que me vacuno para moverme. Yo me vacuno para no morir y no enfermar y voy a tratar de estar vacunada y moverme por lo estrictamente razonable e imprescindible“, agregó Jeannette Dabanch. La presidenta del CAVEI se refirió a la flexibilización de desplazamientos largos, en ese sentido afirmó que “no soy de la idea de flexibilizar la movilidad, sin embargo, creo que en este tema debemos tener responsabilidades compartidas, por un lado, la autoridad sanitaria debe ser extraordinariamente clara de que esto no ha terminado, la pandemia continúa y la responsabilidad individual y comunitaria es la de evitar desplazarse”. Respecto de la posibilidad de una nueva ola de contagios producto de una mayor libertad de desplazamiento, la infectóloga afirmó que “es muy posible que con el desplazamiento de las personas y retomar las actividades donde existe aglomeración tengamos un aumento de casos, no sé con cuánta intensidad (…) Tenemos este fantasma de la variante Delta y que en Europa demoró unas siete a ocho semanas en ser la variante dominante“. La especialista destacó además que “Chile tiene una ventaja de cultura sanitaria muy importante respecto de los países de la región y en particular de la cultura de la vacunación. Tenemos una población muy educada y muy adherente a este tipo de estrategias. Chile fue el primer país que comenzó con una estrategia de vacunación, sin embargo, somos una isla en un mundo donde el virus está provocando estragos, que se modifica y salta las barreras que colocamos muy bien. Por eso es tan importante mantener las medidas de autocuidado”. La doctora Dabanch profundizó también en la posibilidad de administrar una tercera dosis de vacuna a la población ya inmunizada. Al respecto afirmó que “es un escenario de muchas incertezas porque no tenemos historia con el Covid, entonces no podemos decir que hay datos publicados para esperar la duración de los anticuerpos y cómo nos protegen, pero está el desafío de mantener una estabilidad en el control de la epidemia y mantener la vida social y el sistema sanitario funcionando”. “En este escenario donde tenemos un virus nuevo, sabemos que eventualmente las defensas producidas por las vacunas van a disminuir y eso es lo que nos dan los datos epidemiológicos, de acuerdo a eso, los datos de la efectividad de las vacunas medidas por el ministerio de Salud en un grupo de investigación, ha mostrado una disminución porcentual discreta en la protección de las personas a través de la vacuna. Entonces, en este escenario de incertezas se planteó la posibilidad de introducir una dosis de refuerzo”, explicó la doctora Dabanch. De todas formas, aclaró que “esto no significa que a los seis meses quedemos desprotegidos, sino que es la incertidumbre de saber si esa disminución del anticuerpo se traducirá en una mayor contagiosidad, entonces, tenemos que tomar la decisión de recomendar una dosis de refuerzo a nivel poblacional, partiendo por aquella población vacunada con Coronavac y después seguir con pacientes inmunodeprimidos y residentes en centros de larga estadía”, recalcó.

