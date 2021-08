54d4b0da37

Análisis Educación Entrevista Ignacio Maldonado de Elige Educar: Nuestras escuelas tienen que ser lugares donde uno quiera ir a trabajar El Director de Impulso de Políticas Públicas de Elige Educar, abordó las complejidades y oportunidades de mejora para el ejercicio pedagógico de cara al próximo gobierno. Un área que apremia intervenciones en cuanto se proyecta un déficit de más de 26 mil docentes en las salas de clases para el 2025. Maria Luisa Cisternas Lunes 2 de agosto 2021 10:37 hrs.

En conversación con los periodistas Juanita Rojas y Claudio Medrano, en la primera edición de Radioanálisis, el Director de Impulso de Políticas Públicas de Elige Educar, Ignacio Maldonado, abordó la disminución en las matrículas en la carrera de pedagogía, cifra que ha bajado en un 19% en el número de inscritos en relación al 2020. Dada esta cifra es que Elige Educar presentó el informe “Proyecto Maestro 2026”, un plan nacional que releva ocho propuestas de política pública educativa de cara al próximo gobierno, con la finalidad de impulsar un cambio de paradigma educativo dentro de la sala de clases, mejorar las condiciones de ejercicio de los profesores y fortalecer el atractivo de la profesión docente en el país. De no implementar medidas de amortiguación, esta baja en las matrículas representa una grave alerta para el sistema educativo, afirmó Maldonado, en la medida que con estos indicadores se proyecta un déficit de más de 26 mil docentes idóneos y siete mil educadores de párvulos en la sala de clases para el 2025. “Cifras que calculábamos si se mantenía la tendencia, pero vemos que hoy esta tendencia está empeorando”, advirtió. “Esto no es un problema nuevo, efectivamente la pandemia ha tenido un efecto y el panorama de la educación a distancia no es el más atractivo para partir un pregrado. Pero desde el 2010 que las matrículas en pedagogía han venido a la baja y eso tiene que ver con el cierre de programa. Por ejemplo, los distintos profesionales ya no pueden impartir pedagogía, cosa que nos parece bueno, que las instituciones que pueden formar docentes sean las más exigentes. Pero por otro lado, ocurrió la disminución de cupos. Esto no se vio compensado por un aumento de cupos en las universidades más selectivas, de mayor prestigio”, explicó preliminarmente el sociólogo. A eso agregó que las mejores condiciones que requiere la carrera docente, también necesita de más profesores, por ejemplo para el aumento de las horas no electivas para que los profesores cuenten con más tiempo de preparar sus clases lo que se traduce en un aumento en la dotación de profesionales para efectos de impartir la misma cantidad de horas de clases. Respecto a los motivos por los cuales las universidades no han generado incentivos, en este caso, de aumentar los cupos para pedagogía, Maldonado lo atribuyó a un aumento en el costo de la carrera, que si bien antes podía considerarse barato educar a estos profesionales en la medida que se consideraba una “carrera de pizarrón”, con la exigencia de los estándares del sistema de acreditación, el costo ha aumentado bastante. “Se empezaron a exigir prácticas profesionales de los establecimientos, lo más temprano posible y coordinar las prácticas es algo muy costoso para las universidades, requiere mucha gestión y se caen mucho. Eso junto con el aumento de los requisitos para estudiar pedagogía, generaron un doble contexto: en un minuto era muy difícil atraer a los candidatos que cumplían con las condiciones y también era muy costoso sostener la carrera. Entonces carreras que tenían baja matrícula, sobre todo en regiones, han cerrado programas, que necesitamos que sigan abiertos y hay otros programas que tienen muy baja matricula y tememos que se cierren”, señaló. La propuesta que Elige Educar realiza a los candidatos y candidatas presidenciales, frente a los próximos comicios de noviembre, plantea relanzar la beca “Vocación de Profesor”, y generar las condiciones de reinserción para los profesores que abandonan el ejercicio pedagógico, afirmó el director de Impulso de Políticas Públicas. “La beca Vocación de Profesor perdió su valor relativo con la gratuidad y ahora solo se considera como un par de beneficios más para el 60%. Tenemos que preocuparnos de la reinserción de profesores, porque se nos van más de 8 mil profesionales todos los años, entonces si podemos devolver, con las mejores condiciones de política nacional docente, a un porcentaje de eso, nos va a ayudar mucho a superar el déficit”. En ese sentido, relevó el fortaleciendo el sistema directivo de los establecimientos educacionales para mejorar el clima laboral y revertir la deserción de profesores, dado que el 20% de ellos, abandona su trabajo en los primeros cinco años de ejercicio. “Nuestras escuelas tienen que ser lugares donde uno quiera ir a trabajar”, aseveró. “Al mismo tiempo, es importante hacerle sentir a los profesores que los valoramos. Somos buenos para declarar que valoramos a los profesores, pero no tan buenos para demostrárselos. Ahí nosotros proponemos un acceso gratuito a la oferta cultural del Estado, y dar más autonomía a los profesores. La pandemia nos dio un tremendo aprendizaje que fue el currículum priorizado y la autonomía con la que contaron los establecimientos para definir su quehacer, fue muy valorado por los profesores y eso hace de esta una carrera más profesional, más desafiante y más atractiva”, afirmó. En la línea de la emergencia sanitaria, Maldonado aseveró que el Covid-19 ha hecho de un contexto en el que tanto profesores, como alumnos y apoderados, se han percatado de las complejidades de la pedagogía, lo que puede incurrir en la reticencia a cursar la carrera. No obstante, aseguró que las condiciones para garantizar condiciones laborales óptimas están a disposición, solo hace falta mejorarlas. “Una de las cosas muy importantes que tenía la Carrera Docente, eran las mentorías, que es un proceso por el cual los profesores recién egresados son acompañados por profesores más antiguos, y eso es clave para seguir reduciendo el porcentaje de profesores que se nos van en los primeros cinco años. Sin embargo ese proceso está todavía en implementación, todavía no son suficientes las parejas de mentores y mentoriados que tenemos. Entonces hay muchas cosas en las que ir trabajando”, señaló. La propuesta de Elige Educar, presenta medidas diferenciadas por cada región, en cuanto son los territorios ubicados a los extremos del país, los que presentan mayores complejidades, por ejemplo, de acceder a los centros de prácticas, en cuanto cuentan con pocos centros de estudios en la zona. “No es que hayan regiones donde no haya pedagogía, es que hay regiones donde no hay ciertas carreras de pedagogía, por ejemplo párvulos, música. Entonces no solo tenemos que preocuparnos de los sectores rurales, sino de las escuelas rurales, donde a un profesor le van a pagar lo mismo, o muy parecido, en un contexto más fácil, por así decirlo, con menos estudiantes por sala, versus uno más desafínate, entonces el profesor legítimamente puede optar por uno u otro y nosotros necesitamos que los niños que tienen más necesidades de profesores, no sean los que menos profesores tengan“, afirmó. El programa “Proyecto Maestro 2026” aborda cuatro líneas de acción: atracción, retención, valoración y formación docente, a modo de fortalecer la atracción de nuevos talentos a programas de educación, impulsar un cambio de paradigma educativo y mejorar las condiciones del ejercicio profesional docente durante el próximo gobierno.

