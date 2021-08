Cristóbal Andrade, convencional LDP: “La Lista del Pueblo no está preparada para una candidatura presidencial”

Durante los últimos días La Lista del Pueblo comenzó sus procesos internos para las futuras elecciones. Para los parlamentarios ya se encuentran con algunas precandidaturas en busca de patrocinios, mientras que se espera que esta semana anuncien a su candidata presidencial, que según lo que se ha adelantado será una mujer representante de un pueblo indígena. En entrevista con Radio Universidad de Chile el convencional de La Lista del Pueblo por el distrito 6, Cristóbal Andrade, se refirió al proceso que están llevando adelante, y manifestó que habla muy bien del grupo buscar una referente mujer e indígena para llevar como carta presidencial. Además, señaló que las personas que se integren a este movimiento político deben llevar adelante “las demandas del pueblo”. “Queremos un Estado garante de derechos, ya no queremos más privatización del agua, del cobre, una mejor salud, sin lucro, educación sin lucro, de calidad y accesible para todas las personas, esas son las demandas del pueblo. También está la demanda plurinacional de los otros pueblos que también merecen ser reconocidos”, explicó a los periodistas Juanita Rojas y Claudio Medrano. Junto a ello Andrade señaló que los representantes que irán en búsqueda de un cupo en el Congreso se elegirán por medio de los patrocinios, sumado a cumplir requisitos internos para ser parte de la lista. “La Lista del Pueblo ha tomado requisitos para postular en lo que es las parlamentarias para la lista, es un trabajo de un comité ver bien esos candidatos, el historial, que no tengan funas, demandas por pensión alimenticia, por violencia intrafamiliar o violencia de género. Es muy importante que se tomen esas medidas y no es un casting, es proteger la imagen que ha tenido la Lista del Pueblo hasta el día de hoy”, aseveró. Además, explicó que dentro de La Lista del Pueblo se llevan adelante asambleas semanales para masificar las informaciones, entre ellas los perfiles de los candidatos, con el fin de que las decisiones sean democráticas. Sin embargo, aclaró que están conscientes de que al no ser un partido político van en desventaja a la competencia. “Sabemos que lamentablemente los independientes no podemos ir en listas para las parlamentarias, por eso hemos exigido que emparejen la cancha para que los independientes también vayan en listas. Lamentablemente se votó en contra, no salió a favor la ley pero vamos a seguir luchando por ese emparejamiento de cancha”, dijo el convencional. Respecto del proceso para una candidata presidencial, Cristóbal Andrade comentó que para él los procesos de crecimiento de La Lista del Pueblo hacia cargos políticos deberían ser más paulatinos. “La Lista del Pueblo no está preparada para una candidatura presidencial, se hizo el objetivo de llevar convencionales a la Convención Constitucional, ahora se está avanzando para las elecciones parlamentarias y está bien, pero yo creo que es mejor ir de a poco. Se logró el objetivo con convencionales, ahora con parlamentarios no se sabe si se logrará el objetivo porque no vamos a ir en listas y ya la próxima elección presidencial estaríamos más preparados para eso. Para mí personalmente es mejor ir escalando de a poco pero seguro”, afirmó. En tanto, el convencional remarcó que La Lista del Pueblo, si bien está en un campo que es dominado por los partidos políticos, no son uno de ellos. “No somos como un partido político, hacemos política. La Lista del Pueblo tiene varias organizaciones como movimientos sociales que al integrarse nos componen, la lista es un movimiento social. Como pasó con Rossana Vidal hay gente que entra y gente que sale, en los partidos para salirse tienen que firmar cartas, hacer varias declaraciones, en la Lista del Pueblo eso no se hace. Rossana Vidal lo hizo para transparentarlo más pero la lista funciona como un movimiento social donde la gente se organiza, donde la gente se une para hacer un evento, se elige un representante, no tenemos personalidad jurídica tampoco”, explicó. Finalmente, Andrade informó que La Lista del Pueblo ya tendría claro el nombre para competir en las presidenciales, el que debería ser anunciado en las próximas horas.

