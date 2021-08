Camila Vallejo y proyecto de indulto: “Es algo que no está dimensionado con la importancia y relevancia suficiente por parte de los senadores”

En entrevista con el periodista Claudio Medrano en la primera edición de Radioanálisis, la diputada del Partido Comunista, Camila Vallejo, abordó el proyecto de ley de indulto general a los presos de la revuelta, iniciativa que hoy se encuentra en la Comisión de Constitución del Senado, donde se proyecta sea votado a mediados de agosto. Al respecto, la parlamentaria manifestó que hoy la situación de los jóvenes detenidos es muy compleja, tanto desde un punto de vista humanitario, ante sus condiciones de reclusión, y también legal, ante el abuso de las prisiones preventivas. “Hay una suerte de animadversión desde el Gobierno y desde las instituciones de seguridad y de orden contra estos jóvenes y, particularmente, todos cumplen con cierto perfil y es que son de sectores vulnerables, así que la gran mayoría salió a demostrar su indignación producto de las injusticias y producto también de la represión policial. Además esto en un contexto donde aquellos que han cometido violaciones a los derechos humanos tienen un tratamiento totalmente distinto por parte de la justicia”, indicó. En tanto, sobre el proceso legislativo del indulto general, iniciado en el Senado donde hoy se encuentra en la Comisión de Constitución, la parlamentaria señaló que “ha sido muy lento a pesar de todas las audiencias, de todos los antecedentes se ha tratado de ralentizar y postergar un tema que es urgente, y que hay familias que están desesperadas, madres desesperadas por la situación que viven sus hijos al interior de las cárceles en esta situación que es totalmente injusta porque se aplica de forma diferenciada la ley en estos casos”. Junto a ello Vallejo manifestó estar consciente de que se trata de un debate complejo, pero que esperaría que los senadores y senadoras de oposición expresarán mayor compromiso: “Sabemos que es difícil porque el Gobierno no quiere la ley de indulto general, los senadores oficialistas se han opuesto a la ley de indulto pero yo esperaría que al menos los senadores y senadoras de oposición hicieran más gestiones, tuvieran más voluntad de hacerlo avanzar, y no solo decir mira es difícil y vamos a ver”. “Yo pediría mayor conexión con la realidad, con los familiares. A las madres se les comunicó por parte del senador Araya que ayer se iba votar y luego por la prensa se enteraron de que no iba ser así, entonces yo creo que es momento ya de definir y decir ‘bueno, votamos’ y que ojalá puedan hacer las gestiones correspondientes”. La ex dirigenta estudiantil destacó la actitud que ha tenido el senador Juan Ignacio Latorre (RD) respecto de este proyecto y sus impulsos para avanzar. Sin embargo, lamentó la forma en que el resto de la oposición se manifiesta frente a esta idea. “Eso me preocupa, que la oposición no actúe como tal, que no se ponga la mano en el corazón, que no logre entender la dimensión de este problema político que tenemos en Chile, más allá de que si uno quiera definir o no si son presos políticos. Yo creo que son presos políticos de la revuelta, pero bueno si no creen todos lo mismo aquí la situación es humanitaria”, agregó. “Es algo que no está dimensionado con la importancia y relevancia suficiente por parte de los senadores. Y si eso se sigue dilatando la situación va a ir generando más malestar, más desesperación por parte de los familiares y me preocupa el malestar que se puede seguir levantando, creciendo”. Finalmente, la diputada tuvo palabras para las diferentes justicias que existen en Chile, con procesos rápidos, claros e incluso sin penas efectivas para algunos, y prisiones preventivas abusivas, sin presunción de inocencia y procesos irregulares para otros. “Tenemos un problema también cultural, tenemos un problema con la justicia, con la constitución, con la desigualdad que hace que tengamos diferencias de clase en el tratamiento de todo, pero aquí cuando se trata de personas que vienen de sectores populares, más vulnerables no rige la presunción de inocencia como rige para la elite política o económica, y es porque antes de la presumir la inocencia se presume la culpabilidad por pobreza, se asocia la pobreza a actos de delincuencia”, aseguró Camila Vallejo.

