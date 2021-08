Constituyente Arancibia se niega a abandonar Comisión de DD.HH: “Mi presencia en la Convención obedece al mandato de miles de personas”

Los coordinadores de la Comisión de Derechos Humanos, Manuela Royo y Roberto Celedón, dijeron que será la Comisión de Ética la encargada de analizar el caso dl ex edecán de Pinochet.

Este miércoles, el constituyente y ex comandante en jefe de La Armada, Jorge Arancibia, afirmó que no abandonará la Comisión de Derechos Humanos de la Convención Constituyente pese a las críticas provenientes desde diversas organizaciones afines y desde los propios miembros de la instancia. En una declaración pública, el también ex edecán de Augusto Pinochet sostuvo que “frente a la petición de constituyentes de que renuncie a la Comisión de Derechos Humanos sobre la base de algunas peticiones de organizaciones asociadas al tema, me veo en la obligación de representar que mi presencia en la Convención, obedece al mandato de miles de personas que en un proceso democrático, me asignaron la responsabilidad de interpretarlos y representarlos”. “Cualquier actitud en contra de este mandato popular rompe los principios y costumbres de un comportamiento democrático representativo para caer en un lamentable intento de silenciar a quienes piensen distinto a una mayoría circunstancial”, agregó el ex uniformado. Las críticas a Arancibia no han cesado desde que integra la Comisión de Derechos Humanos. Para la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, la presencia del ex militante UDI “revictimiza a las víctimas de ayer y de hoy y tiene un fin político de sumarse a esta comisión de Derechos Humanos. No tiene la moral ni la ética. Con el negacionismo, él mantiene el pacto de silencio de las Fuerzas Armadas en los crímenes de la dictadura. Él es cómplice de los crímenes que se cometieron ayer y hoy día”. Por su parte, la constituyente Francisca Linconao, quien también integra la Comisión de Derechos Humanos, le pidió a Arancibia que abandone la instancia. “Tal como machi, me duele el alma que usted esté aquí, que en esta nueva Constitución que vamos a escribir, y con los derechos humanos, usted esté sentado acá, que haya sido del partido de Pinochet y con Pinochet hemos pasado mucha pena, sufrimos mucho, hubo mucho muerto mapuche y no mapuche. Con buenas palabras se lo voy a decir, más vale que se retire”, dijo. Por su parte, los coordinadores de la Comisión de Derechos Humanos, Manuela Royo y Roberto Celedón, dijeron que será la Comisión de Ética la encargada de analizar el caso de Jorge Arancibia.

