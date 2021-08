Festival de Música Contemporánea 2021 debuta en formato digital

“Dijimos ¡hay que hacerlo!”, enfatiza la compositora y académica del Departamento de Música de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, Eleonora Coloma, al referirse a las dificultades que el Comité Seleccionador de Obras del Festival Internacional de Música Contemporánea tuvo que enfrentar buscando realizar la edición 2021. La pandemia del COVID- 19 y las restricciones sanitarias que impedían el desarrollo de actividades presenciales masivas- como es el caso de los espectáculos artísticos- obligaron a explorar con distintos espacios y formatos, para terminar, decidiéndose por una edición totalmente digital que arranca el próximo martes 10 de agosto. “Buscando tener mejores condiciones técnicas y sanitarias la fecha se aplazaba y, pese a nuestras gestiones para realizar el Festival en otros espacios, nada resultó. Así que en un momento decidimos hacerlo para no perder la continuidad del encuentro, aunque fuera de un modo más modesto”, explica la profesora Coloma. Si bien se trata de una versión austera, se puso especial atención en que la programación fuese atractiva, diversa y con piezas de alta calidad. “Buscamos armar una programación diversa, pensando en las formas de usar los instrumentos y sus posibilidades. También que cada jornada fuera una invitación a una escucha que va pasando de un lenguaje a otro, contrastando“, añade Coloma. Entre los invitados internacionales se encuentra el compositor e intérprete español Luis Tabuenca, quien estrenará en Chile su obra Tántalo (2014), y el guitarrista brasilero Gabriel Ángelo, que presentará Refraction (2010) de su compatriota Ricardo Tacuchian. A ello se suman obras de destacados compositores locales como René Silva, Juan Manuel Quinteros, Mario Oyanedel, Carlos Silva y Jorge Pepi, entre otros. Este año, además, el comité organizador se preocupó de saldar una deuda con las compositoras y es por eso que la edición 2021 del festival contempla obras de cinco autoras. Se trata de Granizos, para guitarra (2021) de Eleonora Coloma, Complexión (2019) de Valeria Valle, Suy-muy-key (2005) de Gabriela Ortiz (México), And time lets fall its drop… (2018) de Daniela Terranova y Caos de Katherine Bachmann. “En igualdad de condiciones, nuestro objetivo era tener la mayor cantidad de obras de mujeres”, expresa Eleonora Coloma. Además, afianzando la alianza con la Orquesta Clásica de la Universidad de Santiago, la jornada final contempla un repertorio de obras interpretadas por la agrupación que dirige Nicolás Rauss. El XXI Festival Internacional de Música Contemporánea se realizará entre el 10 y el 12 de agosto a las 19:00 horas a través del canal de Youtube del Departamento de Música. Programación Martes 10 de agosto/ 19:00 horas Tres piezas para piano (2020), Carlos Silva

Intérprete: Julio Torres, piano

Estreno absoluto Granizos, para guitarra (2021), Eleonora Coloma

Intérprete: Luis Orlandini Canto segundo (2007), Felipe Rodríguez

Intérpretes: Sebastián Carrasco, tiorba; Felipe Rodríguez, electrónica. Lumiere para dos violines (2020), Rodrigo Ávalos

Intérpretes: Manuel Simpson y Antonia Payacán Complexión (2019), Valeria Valle

Intérpretes: Quarto Ensamble Miércoles 11 de agosto/ 19:00 horas Tántalo (2014), Luis Tabuenca

Intérprete: Luis Tabuenca, percusión (España)

Estreno en Chile Refraction (2010), Ricardo Tacuchian (Brasil)

Gabriel Ángelo, guitarra (Brasil) Suy-muy-key (2005), Gabriela Ortiz (México)

Intérprete: Marcela Lillo, piano

Estreno en Chile And time lets fall its drop… (2018), Daniela Terranova

Intérprete: Sebastián Carrasco, guitarra

Estreno en Chile Señales de San Miguel Arcángel (2011), René Silva

Intérpretes: Javiera Portales, Enrique Vasconcelos, Ana Carolina Morales, flautas Miércoles 12 de agosto/ 19:00 horas Being in the sounds (2018), Guillermo Eisner

Carmen Troncoso, flauta Papillon inconstant, Jean-Philippe Rameau con intervenciones de Jorge Pepi

Intérpretes: Orquesta Clásica Usach Caos, Katherine Bachmann

Intérpretes: Orquesta Clásica Usach Three lights and shadow, Mario Oyanedel

Intérpretes: Orquesta Clásica Usach Percusión manifiesto, Juan Manuel Quinteros

Intérpretes: Orquesta Clásica Usach Créditos imagen principal: Valentina Miranda.

