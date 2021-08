Machi Francisca Linconao: “Los partidos de la derecha nos atacan todos los días”

La permanencia del ex edecán de Pinochet, Jorge Arancibia, en la Comisión de Derechos Humanos de la Convención Constituyente sigue tensionando la instancia. Este jueves, el conflicto fue más allá y las críticas de la derecha apuntaron a la machi Francisca Linconao. Recordemos que, este miércoles, la constituyente mapuche le enrostró a Arancibia su papel en la dictadura militar y le exigió que abandone la Comisión de Derechos Humanos, algo que el ex uniformado se ha negado rotundamente. Sin embargo, esta exigencia de la autoridad ancestral a Arancibia no pasó desapercibida en la derecha, pues la convencional por La Araucanía por cupo RN, Ruth Hurtado, le enrostró a Linconao su pasado en la cárcel y aludió a una sentencia que sostiene que los asesinos del matrimonio Luchsinger Mackay se reunieron en la casa de la machi. “En la Macrozona Sur también hay molestia por la participación de la convencional Royo y Linconao (…) En la sentencia se acreditó que el grupo que concertó para ir a asesinar al matrimonio Luchsinger Mackay se reunió previamente en la dirección de la convencional Linconao”, afirmó Hurtado. Ante esta intervención, la coordinadora de la Comisión de DD.HH. Manuela Royo, interrumpió las palabras de Hurtado recordando que no se pueden dar discursos de odio. Sin embargo, lo esencial ya estaba dicho. Ante esto, la propia machi Linconao, acompañada de la presidente de la Convención, Elisa Loncón, declaró a la prensa que está siendo víctima de los ataques de la derecha y que ella da y dará la cara porque es inocente. “Estoy trabajando aquí, cumplimos un mes, pero con mucho problema. Los partidos de la derecha nos atacan todos los días. Primero empezó la señora Teresa (Marinovic) y hoy día la señora Ruth Hurtado, que está en Temuco, ella me está atacando. Yo estoy trabajando por los DD.HH. y ella me ataca, me dice que yo estuve en la cárcel, que estuve presa. ¿Eso qué tiene que ver? Yo soy una persona inocente y por eso estoy acá dando la cara. Vine con la frente en alto para poder trabajar aquí y apoyar a mi gente y mi pueblo mapuche”. “Al pueblo mapuche le dicen terrorista, nosotros no somos terroristas, yo soy machi no soy terrorista (…) no le hago mal a nadie. Entonces lo que está diciendo aquí el partido de derecha, bueno, que se atenga a las consecuencias. Yo no le voy a hacer nada, pero Dios es muy grande”, sentenció Linconao. Por su parte, Ruth Hurtado también terminó molesta porque, según ella, fue censurada por parte de la coordinadora de la Comisión de DD.HH. Manuela Royo. “Creo que nadie merece una censura, todos llegamos de manera legítima. Creo en la democracia y la libertad, por eso estoy aquí. No se me dejó terminar mi intervención la cuál apuntaba en esa misma línea. Cité una sentencia, no estaba diciendo ninguna falacia, ninguna mentira”, sostuvo. Estas declaraciones de Hurtado fueron respaldadas por la derecha en la Convención que, al igual que Hurtado, acusó censura contra la constituyente.

