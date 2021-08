41a3a4301e

Economía Nacional Política Diputados RN emplazan al Gobierno a terminar con incertidumbre y anunciar extensión del IFE antes del lunes Los parlamentarios Tomás Fuentes, Francisco Eguiguren y Frank Sauerbaum aseguraron que, de no haber un anuncio oficial por parte del Ejecutivo, la aprobación del cuarto retiro de los fondos previsionales será inevitable. Diputada Alejandra Sepúlveda reiteró necesidad de aumentar en un 30% el monto del beneficio. Diario Universidad de Chile Viernes 6 de agosto 2021 12:32 hrs.

Luego de que se anunciara que el proyecto del cuarto retiro de los fondos previsionales será discutido en la Comisión de Constitución la próxima semana, los diputados de Renovación Nacional, Tomás Fuentes, Francisco Eguiguren y Frank Sauerbaum, emplazaron al Gobierno a terminar con la incertidumbre y hacer oficial la extensión del IFE hasta diciembre antes del lunes. Así lo manifestó el diputado Fuentes, quien sostuvo que “el Ejecutivo debe anunciar la extensión del IFE a más tardar el próximo lunes, de lo contrario la aprobación del cuarto retiro de los fondos previsionales será inevitable. La solución está en manos del Gobierno y, por primera vez, tiene la oportunidad de adelantarse y evitar un nuevo retiro”. En tanto, el diputado Eguiguren aseguró que “el Gobierno se equivoca una vez más al jugar con la incertidumbre. Pareciera que aún no logra entender la profundidad de los problemas que enfrentan los chilenos. Sin embargo, prefiere que se ponga en tabla la discusión de un nuevo retiro para recién comenzar a evaluar la extensión del IFE, lo que resulta completamente incomprensible”. Finalmente, el diputado Sauerbaum explicó que “el Ejecutivo debe tomar una decisión ahora y no después, no puede seguir cometiendo el mismo error. Los anteriores retiros se han dado porque no ha sido capaz de llegar a tiempo con las ayudas, dejando que los chilenos sean quienes financien la crisis social y económica con sus ahorros previsionales”. Ya a comienzos de esta semana el diputado presidente de la comisión de Constitución, Marcos Ilabaca, anunció que había convocado para el próximo miércoles 11 de agosto a la instancia parlamentaria para comenzar con el análisis de las propuestas que buscan un cuarto retiro de fondos previsionales, que van desde un 10 por ciento a la totalidad de los ahorros que administran las AFP. Mientras, la diputada Alejandra Sepúlveda reiteró su emplazamiento al Gobierno para que aumente en un 30 por ciento el monto del IFE además de extenderlo hasta diciembre. La parlamentaria regionalista explicó que ampliarlo extenderlo sin un reajuste mayor que la línea de la pobreza ya es insuficiente, dado el alto costo que han experimentado los alimentos, medicamentos, combustibles, entre otros. “La línea de la pobreza es lo mínimo que uno puede tener para sobrevivir, en términos prácticos estamos hablando que son dos mil calorías diarias y es por eso que cuando dijimos IFE en línea de la pobreza, entendíamos que éste debía ir actualizándose de acuerdo a las necesidades coherentes de las familias en los tiempos de pandemia, y por eso también hicimos hincapié en cómo ha ido aumentando, cómo se ha ido acelerando el costo de la vida y, fundamentalmente, cómo ha aumentado el valor, los precios en la canasta familiar, en los insumos básicos de la vida cotidiana de las personas y de las familias”, precisó la parlamentaria de la Federación Regionalista Verde Social. “Es por eso que estamos pidiéndole al gobierno que entienda este concepto, que entienda lo que está pasando, la realidad de la familia chilena y aumente este 30% sobre lo que hoy día está entregando del IFE. Para nosotros es fundamental entender que hoy día con lo que se está entregando versus lo que está saliendo de las familias no es directamente proporcional, vale decir, el ingreso que está a través del IFE versus el egreso que se necesita todos los días para sustentar la familia no alcanza y es absolutamente insuficiente. Por eso estamos pidiendo un 30% más en el IFE para las familias chilenas y con la extensión que corresponda para el mes de diciembre”, concluyó.

