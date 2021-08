Camila Rojas: “El ministro Figueroa nunca ha dado confianzas a las comunidades educativas”

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la diputada de Comunes e integrante de la comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Camila Rojas, se refirió a la acusación constitucional presentada en contra del ministro del ramo Raúl Figueroa y que es revisada en el Congreso. En diálogo con el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, la parlamentaria señaló que “parte importante de la acusación se basa en que muchos establecimientos hoy no cuentan con las condiciones materiales para volver y cuando se anuncia un nuevo fondo es de alguna manera una respuesta a lo que hemos estado denunciando” y agregó que “esta no es una denuncia solo de los parlamentarios, es una denuncia también de los profesores, de las comunidades escolares porque ha habido un abandono y un déficit en muchas escuelas en este sentido”. La diputada agregó que “desde muy temprano la acusación comienza a tener respuesta en cuestiones como ésta, que, en ningún caso, se pueden considerar como suficientes pero que veo sí o sí vinculadas”. La representante de Comunes señaló además que “la crisis de la educación pública no es nueva, no se atribuye al ministro Raúl Figueroa, sin embargo esa crisis se ha agudizado en este periodo”. En ese sentido la diputada Rojas añadió que “llevamos un año y medio de pandemia y durante ese periodo pudo haber una preocupación, por ejemplo, por las condiciones de los establecimientos, esa preocupación no ha existido”. “En la acusación citamos que dentro de los países de la OCDE Chile es de los que invirtió menos dinero en educación, pese a que estamos en una situación crítica, lo único que se hace es redistribuir y, por lo tanto, utilizar recursos que ya estaban asignados“, recalcó Camila Rojas. La parlamentaria recalcó que “desde un comienzo se ha señalado la importancia de la presencialidad en el desarrollo de los estudiantes, no ha habido discrepancia al respecto, pero sí se ha caricaturizado”, en esa línea la diputada recordó que “si durante un año y medio el ministro hubiese dicho menos que hay que volver y hubiese dedicado más tiempo a la preparación de los establecimientos eso habría sido más útil”. “El ministro no solo tiene la responsabilidad de decir ‘hay que volver’ o de entregar un fondo que él sabe no va a alcanzar, ahí hay una diferencia con el ministro y comparto que quien ha radicalizado esta discusión es el ministro Figueroa, entonces en este contexto donde se necesita dar confianza, ese elemento nunca ha estado disponible para las comunidades educativas“, agregó la diputada Rojas. Finalmente, la representante de Comunes afirmó que “cuando hablamos de educación pública hay muchas aspiraciones y una necesidad de revitalizarla y ponerla al centro de los procesos educativos y si una va a la reforma ve que se traspasa los colegios de los municipios a los Servicios Locales, pero lo que hemos visto es que en este gobierno han existido muchas dificultades en el traspaso y eso va desde las condiciones en las que se recibieron los colegios hasta temas administrativos como el pago de sueldo u otros. Por lo tanto uno de los desafíos relevantes del próximo gobierno tiene que ver con esto, con la implementación de la reforma y la decisión que se debe tomar con las comunidades que han sido afectas de estos traspasos”.

