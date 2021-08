Enrique Paris y nuevo enfoque para la pandemia: “No importa que tengamos muchos casos, siempre que sean leves”

En conversación con el diario La Tercera, el ministro de Salud Enrique Paris se refirió a su primer año como ministro de Salud y al estado actual de la pandemia de Covid-19 en el país. El secretario de Estado se refirió al momento más complejo de su gestión cuando comenzaron a aumentar los casos de coronavirus, en ese sentido afirmó que “me comencé a sentir más atacado, más cuestionado, más agotado. Llegó una época en que los casos aumentaron al máximo, pedían mi renuncia y dijeron que yo iba a renunciar”. Si bien descartó que pensara en la idea de abandonar el ministerio, Paris afirmó que fue un momento angustioso “nosotros recibimos el informe el día antes y no me acostaba sin verlas. Pero yo en general mantengo la calma y sabía, también me los decían, que con la vacuna, el plan Paso a Paso y la trazabilidad, que reforzamos, íbamos a salir adelante. Solo que no de la noche a la mañana”. Respecto de las críticas en su contra, el secretario de Estado afirmó que “me molesta que en general, la información que otros entregan no tenga la misma estrictez o no se contraste. Nos atacan mucho. Y me duele que entrevisten a una persona de cualquier especialidad y diga cosas falsas o sin sustento científico, cuando a nosotros como ministerio sí nos exigen evidencia”. Consultado respecto de si el Colegio Médico ha sido un aliado, el ministro Enrique Paris afirmó que no y agregó que “tuvieron muchas discusiones con el exministro Mañalich y comenzaron con lo mismo en contra mía: que yo no pesaba nada, que Mañalich era mejor y, al final, que era un infeliz. Eso ya fue la gota que rebasó el vaso“, recalcó. En ese sentido el ministro Paris agregó que “usaban una técnica que es pedir una reunión con nosotros y el día antes lanzaban un video con las penas del infierno, entonces yo les decía que no los podría recibir o lo hacía el subsecretario. Eso fue quebrando las relaciones”. Respecto de la amenaza de la variante Delta, el ministro de Salud sostuvo que “debemos tener mucha precaución porque es muy contagiosa, pero tenemos una ventaja que no tienen otros países: una altísima vacunación. Entonces vemos que podrían aumentar los casos cuando entren más delta, pero queremos cambiar el enfoque y dar a la población la idea de que lo importante es que no caiga hospitalizado, que no caiga a la UCI y que no muera. Y para eso es la vacuna. No importa que tengamos muchos casos, siempre que sean leves“, recalcó. Enrique Paris se refirió además a la dosis de refuerzo y explicó que “en ciertos grupos de edad, sobre todo adultos mayores y pacientes que tienen enfermedades del sistema inmunológico, nos hemos dado cuenta, y lo dicen los estudios, de que la inmunidad cae y requiere un estímulo”. Por lo mismo agrega que “los estudios han demostrado que la vacunación heteróloga da mejor resultado, es decir, cuando te vacunas con las dos primeras dosis de una marca, el refuerzo lo haces con otra. Así la respuesta inmunitaria es superior. En el estudio que está en curso en la Posta Central, que es muy preliminar, hubo un aumento de tres y cuatro veces en los anticuerpos“. El secretario de Estado anunció además el plan para la vacunación de los menores de 11 años de edad “para los niños de entre tres y 11 años, que son casi 1,4 millones, no tenemos una vacuna aprobada. Queremos vacunarlos, sin lugar a dudas, así que en cuanto las aprobaciones estén, es decir, si se demuestra que la vacuna es segura y eficaz, y obtiene buenos resultados, vamos a proceder, yo pienso que antes de octubre”. Finalmente, respecto del escenario post-pandemia, el ministro de Salud Enrique Paris afirmó que “l desafío que viene es la pospandemia, que ya está aquí, y lo vemos en la salud mental, los mismos deportistas son prueba irrefutable de ello, y las listas de espera. Tenemos más de 300 mil pacientes aguardando una cirugía, 750 mil prestaciones odontológicas y más de dos millones necesitan una consulta de especialidad. Para esto se destinó un fondo de US$ 2 mil millones y Redes Asistenciales está ejecutando un plan para ir resolviéndolas, con una red integrada que establece un orden de prelación desde los hospitales públicos hasta los privados”.

En conversación con el diario La Tercera, el ministro de Salud Enrique Paris se refirió a su primer año como ministro de Salud y al estado actual de la pandemia de Covid-19 en el país. El secretario de Estado se refirió al momento más complejo de su gestión cuando comenzaron a aumentar los casos de coronavirus, en ese sentido afirmó que “me comencé a sentir más atacado, más cuestionado, más agotado. Llegó una época en que los casos aumentaron al máximo, pedían mi renuncia y dijeron que yo iba a renunciar”. Si bien descartó que pensara en la idea de abandonar el ministerio, Paris afirmó que fue un momento angustioso “nosotros recibimos el informe el día antes y no me acostaba sin verlas. Pero yo en general mantengo la calma y sabía, también me los decían, que con la vacuna, el plan Paso a Paso y la trazabilidad, que reforzamos, íbamos a salir adelante. Solo que no de la noche a la mañana”. Respecto de las críticas en su contra, el secretario de Estado afirmó que “me molesta que en general, la información que otros entregan no tenga la misma estrictez o no se contraste. Nos atacan mucho. Y me duele que entrevisten a una persona de cualquier especialidad y diga cosas falsas o sin sustento científico, cuando a nosotros como ministerio sí nos exigen evidencia”. Consultado respecto de si el Colegio Médico ha sido un aliado, el ministro Enrique Paris afirmó que no y agregó que “tuvieron muchas discusiones con el exministro Mañalich y comenzaron con lo mismo en contra mía: que yo no pesaba nada, que Mañalich era mejor y, al final, que era un infeliz. Eso ya fue la gota que rebasó el vaso“, recalcó. En ese sentido el ministro Paris agregó que “usaban una técnica que es pedir una reunión con nosotros y el día antes lanzaban un video con las penas del infierno, entonces yo les decía que no los podría recibir o lo hacía el subsecretario. Eso fue quebrando las relaciones”. Respecto de la amenaza de la variante Delta, el ministro de Salud sostuvo que “debemos tener mucha precaución porque es muy contagiosa, pero tenemos una ventaja que no tienen otros países: una altísima vacunación. Entonces vemos que podrían aumentar los casos cuando entren más delta, pero queremos cambiar el enfoque y dar a la población la idea de que lo importante es que no caiga hospitalizado, que no caiga a la UCI y que no muera. Y para eso es la vacuna. No importa que tengamos muchos casos, siempre que sean leves“, recalcó. Enrique Paris se refirió además a la dosis de refuerzo y explicó que “en ciertos grupos de edad, sobre todo adultos mayores y pacientes que tienen enfermedades del sistema inmunológico, nos hemos dado cuenta, y lo dicen los estudios, de que la inmunidad cae y requiere un estímulo”. Por lo mismo agrega que “los estudios han demostrado que la vacunación heteróloga da mejor resultado, es decir, cuando te vacunas con las dos primeras dosis de una marca, el refuerzo lo haces con otra. Así la respuesta inmunitaria es superior. En el estudio que está en curso en la Posta Central, que es muy preliminar, hubo un aumento de tres y cuatro veces en los anticuerpos“. El secretario de Estado anunció además el plan para la vacunación de los menores de 11 años de edad “para los niños de entre tres y 11 años, que son casi 1,4 millones, no tenemos una vacuna aprobada. Queremos vacunarlos, sin lugar a dudas, así que en cuanto las aprobaciones estén, es decir, si se demuestra que la vacuna es segura y eficaz, y obtiene buenos resultados, vamos a proceder, yo pienso que antes de octubre”. Finalmente, respecto del escenario post-pandemia, el ministro de Salud Enrique Paris afirmó que “l desafío que viene es la pospandemia, que ya está aquí, y lo vemos en la salud mental, los mismos deportistas son prueba irrefutable de ello, y las listas de espera. Tenemos más de 300 mil pacientes aguardando una cirugía, 750 mil prestaciones odontológicas y más de dos millones necesitan una consulta de especialidad. Para esto se destinó un fondo de US$ 2 mil millones y Redes Asistenciales está ejecutando un plan para ir resolviéndolas, con una red integrada que establece un orden de prelación desde los hospitales públicos hasta los privados”.