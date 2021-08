Fuero paternal: un avance a la igualdad en la corresponsabilidad y las oportunidades laborales

Andrea Bustos C.

En la actualidad el fuero maternal en Chile considera un año de protección para las trabajadoras que se conviertan en madres, mecanismo que tiene como objetivo la entrega de seguridad y estabilidad laboral mientras viven el inicio del proceso de maternidad, altamente castigado por los empleadores en el país. La posibilidad de embarazarse o ser madre es un constante tema de discriminación a la hora de contratar personal en las empresas. Parte de aquella discriminación busca ser mitigada por un proyecto de ley que establece fuero paternal. La iniciativa fue presentada por las diputadas Gael Yeomans (CS) y Maite Orsini (RD), y comenzará su trámite legislativo en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados. El proyecto considera la creación de un fuero paternal que comience a regir desde la inscripción del hijo o hija en el Registro Civil hasta un año posterior. “Nos parece que la forma de fomentar la participación laboral en las mujeres primero tiene que ver con hacerse cargo de estas labores de trabajo doméstico y cuidado y, en ese sentido, creemos que es importante avanzar en legislación que permita fomentar la corresponsabilidad. Ese es un criterio que es fundamental, estamos avanzando en algo donde tenemos atribuciones como parlamentarias y parlamentarios”, explicó la diputada Gael Yeomans. La iniciativa, sin embargo, también en favor de que este beneficio tenga un uso adecuado, establece algunas excepciones, como el cese del derecho para aquellos padres que mantengan medidas cautelares, condenados por casos de violencia intrafamiliar, o incumplimiento de obligaciones como el pago de pensión de alimentos. “La idea con esto es fomentar la corresponsabilidad y obviamente no vamos a permitir que se utilice esta legislación solo en el lado de favorecer laboralmente a los trabajadores padres, sino que también de hacerlos partícipe de la crianza de los hijos”, señaló sobre estas excepciones la parlamentaria. Si bien la iniciativa todavía no cuenta con una fecha concreta de análisis legislativo, la diputada Yeomans confirmó que estarán atentas al desarrollo de las agendas legislativas, para que en caso de que dentro de la Comisión de Trabajo se proyecte un lento avance, la iniciativa pueda trasladarse a la Comisión de Mujeres. Igual derecho, igual oportunidad Ser mujer en edad fértil, o recién casada, o en pareja, o con planes de hijos son parte de los factores que en muchas ocasiones los empleadores utilizan como limitante a la hora de hacer contrataciones, dejando una vez más a las mujeres en desventaja y generando mayores oportunidades laborales para los hombres. No importa el currículo, no importa la formación, no importa la experiencia. Ser mujer y la posibilidad de ser madre – y con ello hacer uso de derechos como el postnatal o el fuero maternal – genera una constante desventaja. Junto con fomentar la corresponsabilidad, este proyecto de ley busca contribuir a eliminar esas discriminaciones que existen para las mujeres. “Con ello se quiere dar un marco de protección, de seguridad laboral pero también de equiparar la cancha respecto de las condiciones laborales de las mujeres y que tengan iguales condiciones que los hombres, muchos empleadores, empleadoras han utilizado el argumento de este fuero y de otras condiciones que están actualmente en la legislación relacionadas a la protección de la crianza de la maternidad como excusa para disminuir o más bien no contratar a mujeres durante ese periodo, por eso mismo estamos realizando esta equiparación”, explica al respecto la diputada Gael Yeomans, autora del proyecto de ley. Y es que las discriminaciones asociadas a la maternidad no se dan solo en la búsqueda de trabajo, sino también en el desarrollo del mismo. Un estudio reciente de Fundación Sol da cuenta de que las madres trabajadoras ganan en promedio un 20,8% menos que las mujeres sin hijos, y tienen una mayor penalización de tiempo en su carga global de trabajo. “Las mujeres son consideradas como riesgosas para el empleo, especialmente desde la perspectiva de los empleadores porque consideran que ellas priorizan mucho más las familias por sobre sus trabajos asalariados, y claramente la construcción de los roles de género tienen su correlato en no solo la integración al mundo del trabajo de las mujeres, sino que también su permanencia y calidad”, explicó la investigadora de Fundación Sol, Andrea Sato. Además explicó que el avance en el fuero paternal no solo es importante, sino también es urgente. “Es un piso mínimo para pensar en equiparar la cancha, en ese sentido un fuero paternal también va a colaborar en que hoy no solo las mujeres sean sujetas de riesgo, sino que también los hombres no solo se hagan parte de la corresponsabilidad y los cuidados, sino que también no solo las mujeres tengan que cargan con este estigma. A pesar de que comprendemos que las labores de cuidado tienen que avanzar también a la corresponsabilidad, hay un estigma principalmente que viene de los empleadores”. Respecto de si eventualmente la iniciativa podría generar algún tipo de perjuicio en el mundo laboral, Andrea Sato explicó que a nivel internacional hay muchísimos países que han avanzado en el fuero paternal obligatorio y no existen datos que demuestren que esto puede afectar el empleo. “Lo que sí hay son estudios que demuestran especialmente para países escandinavos, o en nuestro vecindario países como Uruguay, que esto disminuye la discriminación hacia las mujeres que están principalmente en edad fértil y que promueve tempranamente la corresponsabilidad entre padres y madres, que de hecho colabora en el bienestar de quienes deciden ser padres o madres, y lo que se ha observado es que disminuye la discriminación”, comentó. A ello la investigadora agregó que sí existe un punto de debate al respecto y es cuánto periodo fijar como fuero, así como también cuáles otros mecanismos deben ser creados en favor de la responsabilidad y derechos parentales para el cuidado de las infancias. Pasos iniciales para un cambio cultural La contribución que iniciativas de este tipo que avancen en igualdad tanto laboral como de corresponsabilidad, así como muchas leyes, requieren un cambio cultural para su efectivo funcionamiento. Según explicó la abogada de la Universidad de Chile, Claudia Donaire, todo lo que se haga por otorgar a los padres trabajadores similares herramientas para ejercer sus derechos y deberes de corresponsabilidad, es un avance para el cambio cultural que se requiere tanto en el mundo laboral como en la crianza. “Eso va a beneficiar un cambio cultural necesario para que esos padres trabajadores ejerzan efectivamente ese rol de corresponsabilidad. Si la política pública no ampara en igualdad de condiciones a hombres trabajadores y mujeres trabajadoras que tienen responsabilidades parentales, sean estas de cualquier tipo con descendientes o con ascendentes, finalmente lo que ocurre es que la señal que se da de pate del Estado es que somos las mujeres aquellas que tenemos que hacernos cargos exclusivamente de esas responsabilidad porque el Estado no les otorga los hombres trabajadores el mismo apoyo”, explicó. En esa línea, la coordinadora del proyecto de Fomento a la Igualdad de Género en el Trabajo de la Unión Europea señaló que con un fuero paternal no es suficiente para el cambio, sino que se requiere continuar generando iniciativas vinculadas los permisos parentales que permitan conciliar las obligaciones laborales con las responsabilidades parentales. Esto porque sin el cambio en la sociedad, Claudia Donaire manifestó que más que generarse igualdad, podría ampliarse el grupo discriminado. “Lo más importante es que en la sociedad la respuesta sea bien sistémica, integral, porque lo que podría ocurrir es que padres trabajadores, o padres con responsabilidades familiares también se sumen a la lista de personas que trabajan que son no aceptadas o no del gusto de las empresas que contratan. Finalmente alguien en la sociedad tienen que encargarse de realizar o concretar apoyos para las personas que necesitan cuidados, o para labores domésticas, eso lo tiene que entender el sistema no solo legal, sino también el mundo, las personas que contratan”, explicó la abogada. “Evidentemente si los padres trabajadores también van a contar con derechos como las madres eso podría tender a generar la percepción de las personas que trabajan son personas con responsabilidad parentales y al ser personas con responsabilidades parentales necesitan derechos parentales. Eso es importante para la sociedad, no es un daño para la sociedad, porque las personas que tienen responsabilidad parentales en el fondo lo que están haciendo es construyendo algo que es un bien público. Un bien público es finalmente hacer familia, la maternidad y la paternidad”, agregó la abogada. Por su parte, la investigadora y licenciada en Historia, Andrea Sato, también ratificó que este debe ser un inicio para continuar avanzando en otras legislaciones del mismo tipo y con objetivos similares: “El fuero paternal es un avance sin lugar a dudas, pero necesitamos combinarlo con otras estrategias que permitan la conciliación en el cuidado”. “No solo se debe conciliar con el cuidado a corto plazo, no solo el postnatal, sino que los cuidados se puedan mantener en el tiempo y, en ese sentido, estamos al debe, hay proyectos de sala cuna universal pero solo se enfoca en mujeres con trabajos formales (…) Desde Fundación Sol consideramos que un fuero paternal es un piso mínimo y por tanto un punto cero para avanzar en otros mecanismos que impliquen conciliación real y no solo en el papel”. Según manifestó la diputada Gael Yeomans la disposición para avanzar en este tipo de iniciativas ha estado presente en ocasiones previas, lo que hace vislumbrar que en esta ocasión también sucederá de esa manera, así como también existe voluntad para continuar llevando adelante otro tipo de proyectos que permitan avanzar tanto en corresponsabilidad como en igualdad laboral.

