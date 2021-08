Ministro Delgado no descarta ir al TC por proyecto de indulto: “Vamos a llegar a todas las instancias que sean necesarias”

El proyecto de indulto general a los presos de la revuelta ha marcado parte del debate político de las últimas semanas. Mientras que para un sector de la izquierda la iniciativa cumple incluso un carácter humanitario y requiere urgencia, para Chile Vamos es intolerable y se convierte en una validación de la violencia. El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, se refirió a esta discusión, reiterando la posición que ya se ha manifestado desde el Ejecutivo, respecto de que el proyecto no debe avanzar pues en Chile no existirían presos políticos. “Un proyecto así violenta nuevamente a las víctimas de la violencia, los que están privados de libertad son personas que cometieron delitos, en un contexto de estallido social, pero delitos”, manifestó el secretario de Estado en entrevista con El Mercurio. Además, indicó que “el preso político en Chile no existe, porque nadie está privado de libertad por como piensa. Es un proyecto que no corresponde y más que un indulto es una amnistía. Por lo tanto, el concepto no aplica. Habrá que esperar cuál es el trámite legislativo”. Consultado sobre si el Ejecutivo podría acudir al Tribunal Constitucional de ser aprobado el proyecto, el ministro aseveró: “Vamos a llegar a todas las instancias que sean necesarias, porque parte de una premisa falsa, de que hay presos políticos”. El proyecto de indulto general se encuentra hoy en el Senado, específicamente en la Comisión de Constitución, donde se espera sea votado a mediados de este mes.

