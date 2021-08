“No somos un papel”: en el marco del Dia del Niño organizaciones lanzan campaña en favor de la niñez migrante en Chile

Andrea Bustos C.

En una nueva celebración del niño y la niña este domingo, más de 400 personas y organizaciones de la sociedad civil iniciaron la campaña “No somos un papel, somos niños y niñas”, en la que rechazan las expulsiones colectivas a población migrante sucedidas durante este año y buscan visibilizar las graves vulneraciones que han vivido niños, niñas y adolescentes en este contexto. La abogada Josefina Palma, parte de esta campaña, explicó que la iniciativa nace de la colaboración de varias organizaciones que han visto el daño que están sufriendo niñas, niños y adolescentes ante la criminalización de la migración en Chile. “Hemos constatando los efectos que tienen estas expulsiones en los niños, niñas y adolescentes. De alguna manera empezamos a visibilizar cómo las expulsiones afectan a los niños y niñas cuando sus familiares, padres, madres, tíos son expulsados del país con toda esta parafernalia que se levanta, con este show mediático”, señaló. “Busca sensibilizar y abrirnos los ojos tanto a los colectivos de personas migrantes, pero también a las personas que no migramos. Hoy que todos están celebrando el día del niño, muy pocas personas están pensando en cómo lo están pasando los niños migrantes, y es super importante visibilizar”, agregó. La campaña levanta 6 puntos referentes a la forma en que se están viendo afectados niños, niñas y adolescentes. Estos son que menores de edad migrantes han sido testigos y víctimas del amedrentamiento de las autoridades migratorias, junto a que se ha obstaculizado el ejercicio del derecho a la reunificación familiar. Se suma la falta de protocolos ante la llegada de niños, niñas y adolescentes no acompañados, que ha desencadenado tratos inhumanos, crueles y degradantes. Por otra parte se expone el llamado a autodenunciarse para niños, niñas y adolescentes que han ingresado por pasos no habilitados, lo que “es una práctica contraria al marco legal vigente, en tanto ellos y ellas no han cometido ningún delito”. Otros punto es que la información publicada “desde el sitio web del Departamento de Extranjería y Migración menciona que los NNA con ingreso irregular no podrán regularizarse en Chile a través de la Visa para Niños, Niñas y Adolescentes, exigiendo el ingreso regular con tarjeta de turismo, lo que va en contra de la circular N°16 del año 2017 que crea dicho visado, el cual surge precisamente de estudiar los riesgos del tránsito y los desafíos de integración en las comunidades de acogida para NNA en situación irregular”. Como último elemento en la campaña se manifiesta la preocupación por la sobreinstitucionalización de niños, niñas y adolescentes migrantes en el Sename y en especial los criterios que se están utilizando para llevarlo a cabo. “Partimos de esta situación de las expulsiones y quisimos poner el ojo, hacer un zoom en seis puntos críticos que hoy están afectando los derechos de los niños. Decidimos hacer esta campaña y lanzarla en el día comercial del niño y niña para sensibilizar a la población en general sobre lo que está ocurriendo y también convocar a distintos actores a que puedan sumarse a exigirle al Estado a terminar con estas situaciones abusivas y también buscar proponernos para trabajar en las soluciones”, explicó Palma. Respecto de las vulneraciones y daños que se están ejerciendo sobre niños, niñas y adolescentes con las expulsiones colectivas de migrantes, la abogada señaló que la forma en que estas se están realizando, alejadas del debido proceso, son totalmente contraproducentes con el desarrollo de niños, niñas y adolescentes. “Pasa, por ejemplo, que está una familia tomando once en su casa, el papá de la familia va a firmar, porque se cumple con firmas periódicas en la PDI, sale un día cualquiera a firmar y resulta que no vuelve más. Esa persona va a firmar y en la PDI le notifican su orden de expulsión y la dejan detenida en un calabozo. La familia nunca más sabe de esa persona hasta que la ve subirse a un avión”, comentó. Y agregó: “Los niños presencian toda esta situación, se genera en las comunidades migrantes todo un pánico muy grande porque las familias que están acá lo están porque tratan de sobrevivir y ya han pasado por otros países, han tenido que remigrar hasta llegar a Chile y estas expulsiones los pillan de un día para otro sin siquiera poder despedirse los niños de sus padres. Además son testigos de todo este show mediático viendo a sus familiares, a su papá subiendo a un avión vestido de blanco como si fuera un peligro para la sociedad, como si fuera un ente de contagio. Los niños y niñas son testigos de estas muestras de falta de humanidad”. Josefina Palma explicó que los niños y niñas no solo presencian todo esto, sino que ven separadas a sus familias, tema esencial en su proceso de migración, ya que la reunificación familiar es una de las partes más complejas del proceso. “Para que los niños llegaran a reencontrarse con sus familias en Chile han pasado al menos 5 años, según las investigaciones, y resulta que una vez que ya están en Chile les expulsan a uno de sus familiares. Tenemos que entender también que la familia para las personas que migran es una familia extendida, las redes que tienen las familias son muy escasas y de alguna manera las redes de apoyo son fundamentales, entonces aunque no sea el papá o la mamá a quien le expulsan, si es el tío, si es a la vecina que los cuida, por ejemplo, mientras las mamás trabajan también se genera una separación importante”. “La separación puede generar un montón de situaciones complejas para los niños, afectarlos en su autoestima, su seguridad, la manera en cómo enfrentan el mundo aquí. Sentir que ellos por ser migrantes, su colectivo, están siendo criminalizados no es fácil”, aseveró. Además de exponer la vulneración que hoy se ejerce por parte del Estado de Chile, la campaña también valora y destaca la mesa interinstitucional que llevará adelante el Poder Judicial para abordar la situación de niñas, niños y adolescentes no acompañados que llegan a Chile. Desde las organizaciones convocantes de esta campaña buscan no solo relevar el rol de esta mesa que incluirá a las policías, el Poder Judicial y diversas instituciones del Estado, sino también llamar a que esta instancia incluya a la sociedad civil en su desarrollo. “Esa mesa interinstitucional tiene pensado un espacio de participación para la sociedad civil y nosotros queremos hacernos parte de ese espacio, nosotros queremos tratar de colaborar con la solución (…) Ese es el llamado que le estamos haciendo, a que escuchen a las organizaciones de la sociedad civil”, explicó Josefina Palma. La campaña “No somos un papel, somo niños y niñas”, puede seguirse a través de redes sociales con los hashtags #Nosomosunpapel #Somosniñosyniñas.

