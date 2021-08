Presidenta de RD y futuro de Apruebo Dignidad: “Nosotros apuntamos a que las diferencias no van a poner en peligro el pacto”

En conversación con nuestro medio, la presidenta de Revolución Democrática(RD), Margarita Portuguez, abordó el trabajo que ha desarrollado Apruebo Dignidad de cara a los comicios de noviembre, que se encuentra llevando adelante un proceso de reformulación programática para incorporar algunos elementos presentes en la agenda de Chile Digno, que se manifestaron en la apuesta de la campaña de Daniel Jadue. Asimismo, la licenciada en Ciencias Jurídicas y ex dirigenta sindical, se refirió a algunos temas que marcaron la agenda política la última semana, tal como el nuevo capítulo del caso SQM y la elección de Cristian Cuevas como carta presidencial de la Lista del Pueblo. En relación a esto último, la noche del jueves se dio a conocer la determinación de un grupo de dirigentes de la Lista del Pueblo de proclamar al ex líder de la Confederación de Trabajadores del Cobre como candidato presidencial del bloque. Una representación que Portuguez evaluó positivamente. “Cristian Cuevas es un excelente representante, es un sindicalista con una gran trayectoria que ha luchado por años junto a las y los trabajadores y eso hay que reconocerlo. Además, es un precandidato a la Presidencia de la República que reconoce abiertamente su pertenencia a la comunidad LGBTIQ+. Por estas razones creemos que su candidatura le hace bien a la democracia, lo conocemos pues militó también en el Frente Amplio, y justamente porque sabemos que es un gran luchador social, le deseamos mucha suerte en su recolección de firmas”, declaró. Pese a eso, la timotel de RD agregó que la decisión manifiesta una contradicción de parte de La Lista del Pueblo, que rechaza los partidos políticos, y ahora apuesta por un candidato que ha militado en el Partido Socialista, en el partido Comunista y en el Frente Amplio, siendo parte de Convergencia Social. “Nos parece inconsistente de parte de La Lista del Pueblo que se dice tan lejana a los partidos políticos, presentar un candidato que viene justamente de este mundo y que pasó por varios de ellos. Ojalá esto signifique que van a dejar de atacar a otras formas de organización como los partidos y que se enfocarán en darle al país otra alternativa al modelo y a la política de los últimos 30 años”, criticó. A eso añadió que siempre es bueno que se levante una candidatura de izquierda y que la disposición al diálogo se mantiene, sobre todo con los proyectos que tributen al servicio de la ciudadanía. Realizando un parangón entre la Lista del Pueblo y Apruebo Dignidad, la presidenta de RD señaló que ambas fuerzas tienen en común una relación estrecha con la sociedad civil y los movimientos sociales, pero que nacen en contextos muy distintos. Las representaciones fuertes del Frente Amplio, por ejemplo, vienen del movimiento estudiantil del 2011 y una década de incidencia en la política institucional ha generado una vasta experiencia acumulada, explicó. “Nuestro liderazgo nace de los movimientos estudiantiles, como Gabriel, como la Camila, como Giorgio, que están en una posición bien estratégica. Se ha conformado una renovación de liderazgos en la política y el FA representa eso, una renovación de la cual se ha cumplido diez años desde el movimiento estudiantil y que claramente ese tiempo les ha dado experiencia a los compañeros y compañeras, por eso estamos en la situación en la que estamos, de pasar al movimiento estudiantil a estar disputando a este nivel, es un tremendo avance”, afirmó. Apruebo Dignidad En lo relativo al trabajo que se continúa desarrollando dentro del conglomerado para lograr mantener el nivel de votación que obtuvo Gabriel Boric en las primarias, Portuguez declaró que se está llevando a cabo una coordinación entre los distintos equipos de Apruebo Dignidad para efectos de reformular el programa de gobierno. Esto en medio de algunos roces que se han suscitado en la interna, como el ocurrido con la falta de apoyo de parte de los y las convencionales del Frente Amplio para patrocinar a Bárbara Sepúlveda (PC) en la elección de las vicepresidencias para la mesa directiva. “No hay que desconocer que si bien hubo tensiones en los constituyentes, creemos que es necesario avanzar porque estos conflictos tampoco colaboran mucho al proyecto en el que muchas personas confiaron. Hay que entender también que estamos en un proceso de ajustes, de trabajo, vamos a comenzar con el equipo programático y tenemos un acercamiento de nuestros constituyentes de Apruebo Dignidad. En todo pacto siempre hay procesos de ajustes, de trabajo y también pueden haber diferencias, nosotros apuntamos que estas diferencias no van a poner en peligro el pacto”, afirmó. En ese sentido explicó que la atención está puesta en el área programática para ir viendo puntos de acuerdo entre los equipo del FA y entre los que componen Chile Digno, como el PC, pero también la Federación Regionalista Verde Social y Acción Humanista. Esto sin perder el rastro de las actividades del resto de las y los candidatos a la presidencia, como Unidad Constituyente que durante esta semana tuvieron la oportunidad para mover sus fichas, de difundir sus programas de gobierno- en el caso de Narváez y Maldonado- y de socializar sus perspectivas de país por medio de los debates. Respecto a los potenciales puentes con la centro izquierda, la presidenta de RD reconoció que si bien las puertas al diálogo están abiertas, la prioridad hoy día apunta a la ciudadanía díscola frente a la institucionalidad, a los que no participaron en la primaria, a los sectores marginados y a la ciudadanía organizada en los territorios. “La candidatura de Gabriel se basa en este proyecto transformador, de hablarle a un electorado que está desencantado con los 30 años de política que hubo, que justamente nos recuerda este fallo del Ministerio Público (SQM) y por lo tanto el énfasis será apuntar a trabajar con los independientes organizados, con el mundo sindical, con las feministas (…) Ahora lo que pasa con Unidad Constituyente, ellos tienen su primaria ahora y vamos a ver cuánta gente participa, cómo va a ser eso y si hay gente que le parezca atractivo nuestro programa, bueno bienvenidos serán para que podamos dialogar”, señaló. Boric y Santiago 1 Respecto al episodio de agresión que vivió el candidato presidencial de Apruebo Dignidad hace una semana, la presidenta de RD afirmó que el revuelo mediático que tuvo este acontecimiento es parte de una contra campaña. “Entendemos la rabia que tienen las y los presos y las familias de la revuelta, en ese sentido nosotros no vamos a dejar de luchar en ello y vamos a seguir impulsando el proyecto de indulto y tomando todas las acciones posibles para la liberación de las personas que ya llevan casi dos años en la cárcel, ahí no nos perdemos. Ahora, entendemos lo que se ha tratado de instalar y esta noticia que a veces se agranda un poquito respecto a la visita de Gabriel, sin duda es un tema que nos va a estar tocando, pero no era la primera vez que Gabriel iba a la cárcel, el senador Latorre también lo ha visitado, la diputada Maite Orsini también, pero cuando ellos van, no lo notician. Se agrandó el hecho y vamos a tener que estar atentos a eso”, observó. En ese sentido atribuyó este hecho a una preocupación de algunos sectores respecto a la candidatura de Boric y al proyecto de Apruebo Dignidad en general. “Efectivamente va a ser duro y vamos a tener que estar bastante alerta y unidos, porque muchos grupos fácticos se sienten amenazados por este proyecto“. SQM En lo relativo a la determinación del Ministerio Público de no perseverar en la investigación a 34 involucrados en la emisión de boletas de honorarios con apariencia de legalidad a la empresa de Julio Ponce Lerou, por la no querella de Servicio de Impuestos Internos (SII), Portuguez consideró el caso como una de las tramas de corrupción e impunidad más grotescas que se han revisado en la historia judicial chilena y una manifestación de la política tradicional que el FA pretende erradicar. “Claramente se debe trabajar en función del interés público del país y la verdad es que todos estos temas no se deben seguir permitiendo que alguien que esté relacionado con delitos de corrupción pueda acceder a un cargo público y que no quede eso supeditado solamente al SII, que en este caso finalmente no se querelló. Esa fue una modificación que entiendo se hizo en el gobierno de Ricardo Lagos, por lo tanto hay que empujar modificaciones reglamentarias para que se inicien acciones penales contra ellos, por estos delitos tributarios y que no puedan acceder a cargos públicos”, aseveró. En esa línea instó a la discusión parlamentaria del proyecto ingresado por la diputada RD Catalina Pérez el 2019, con la finalidad de ejercer una acción penal de orden tributario sin depender del SII. “Creemos que hay que darle mayor celeridad a esta tramitación“, añadió. Asimismo señaló que al Frente Amplio siempre se le ha criticado por una suerte de superioridad moral frente al resto de los sectores, pero que en este caso, se apunta a graves delitos que merman la confianza de la ciudadanía respecto a los representantes políticos. “Como Frente Amplio, como una nueva forma de hacer política, creemos que ese estilo de política no debiera replicarse, creemos que es posible formar liderazgos donde la probidad y la transparencia sean el eje central del servicio público y del ejercicio en la política, cosa que no hemos visto en otros políticos, dado que hay mucho conflicto de interés”, criticó.

