Comisión de Mujeres y Equidad de Género rechaza idea de legislar la despenalización del aborto

Por seis votos a favor y siete sufragios en contra, la Comisión de Mujeres y Equidad rechazó la idea de legislar sobre la despenalización del aborto. Quienes votaron a favor de la iniciativa fueron Maya Fernández (PS), Marcela Hernando (PR), Camila Rojas (Comunes), Patricia Rubio (PPD), Marisela Santibáñez (PC) y Maite Orsini (RD). En contra lo hicieron Joanna Pérez (DC), María José Hoffmann (UDI), Ximena Ossandón (RN), Nora Cuevas (UDI), Karin Luck (RN), Francesca Muñoz (RN) y Virginia Troncoso (UDI). La diputada RD y presidenta de la Comisión, Maite Orsini, justificó la iniciativa argumentando que cada mujer tiene una causal para interrumpir el embarazo si así lo desea o necesite, por lo que los juicios de valores no vendrían al caso. “Lo único que podemos cambiar con este proyecto de ley es que las mujeres que aborten no tengan que temer porque el Estado va a intentar meterlas en la cárcel, nada más ni nada menos, por eso quiero insistir en este punto: en esta ocasión no es importante nuestra opinión sobre el aborto (…) porque no podemos decirle a otras mujeres cómo se tienen que sentir con lo que hacen con su propio cuerpo, cada mujer tiene un proceso distinto y, por eso, para cada mujer tiene que haber una causal, esto es, justamente, lo que hace este proyecto”. El Gobierno celebró la votación a través del subsecretario de la Segpres, Máximo Pavez, quien sostuvo que “el aborto sin causales” no es el camino para el bien común de Chile. “Estoy en esta Comisión representando al Gobierno de Chile, al Presidente de la República, quien tiene una convicción al respecto: estamos a favor de la vida desde la concepción hasta el fin de la misma, estamos a favor de defender la vida de las personas que, producto de la concepción, tienen el derecho a la vida, a la libertad, al desarrollo espiritual y material, y no creemos bajo ningún respecto que el aborto sin causales, disfrazado de algunos eufemismos, sea un camino para el bien común de Chile”. “Las personas tienen derecho sobre su propio cuerpo, no así sobre el de otras personas”, agregó el representante del Ejecutivo. Ante las palabras de Pavez, la diputada Maya Fernandez señaló que “es lamentable ese discurso tan patético”. Mesa de Acción por el Aborto lamenta la votación “Queda en evidencia una vez más la desconexión entre el Congreso Nacional y las necesidades de la ciudanía, que busca terminar con la penalización y sanción del aborto, lo que constituye un mínimo democrático, político económico, social, cultural y de derechos humanos”, se lee en un comunicado emitido desde la Mesa de Acción por el Aborto en Chile. Ana Piquer, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional e integrante de la Mesa de Acción por el aborto, sostuvo ante la iniciativa rechazada hoy en la Comisión que “la posibilidad de decidir si continuar o no un embarazo es parte de la protección de los derechos de las mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar. Mantener el aborto como delito no hace que haya menos abortos. Habrán igual, pero en un marco de ilegalidad y secreto, situación que golpea con más fuerza a las personas de menores recursos. Las diputadas acaban de decidir mantener así las cosas”. Ante la votación en el Congreso, la organización afirmó que seguirán “insistiendo en la urgencia de dar este paso, ahora en el marco del debate constituyente que enfrenta nuestro país y que brinda una oportunidad para la construcción de un nuevo Chile, un Chile con mayores niveles de justicia y equidad, y que, por lo tanto, respete las decisiones y la autonomía de mujeres y personas con capacidad de gestar”.

