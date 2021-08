Como si no muriera nadie…

En medio de la pandemia del coronavirus que no deja de avanzar -pese a los esfuerzos internacionales de vacunación-, constatando cómo se incendia hasta Siberia y bajo los efectos del demoledor informe sobre el cambio climático emitido este lunes 9 de agosto por los expertos reunidos por Naciones Unidas, pareciera que el periodismo no tiene cabida para más dramas. Pero sí, debe tenerlo. Porque no es posible no consignarlo, no es posible no continuar asombrándonos de la capacidad humana para generar odio y violencia irracional.