Devastador informe del IPCC concluye que el calentamiento global se debe a la humanidad

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC por su sigla en inglés) dio a conocer su más reciente informe de evaluación sobre el cambio climático y los resultados obtenidos establecen sin lugar a dudas que la humanidad “ha calentado la atmósfera, el océano y la tierra, lo que ha generado cambios generalizados y rápidos” en el planeta. Las conclusiones del estudio que se informaron este lunes corresponden al sexto informe de evaluación del IPCC en el que trabajaron 234 expertos de 66 países y que implicó la revisión de más de 14.000 artículos y referencias publicadas respecto de los efectos físicos que ha tenido el calentamiento y los probables escenarios en función de los gases de efecto invernadero que emita la humanidad en las próximas décadas, que provienen principalmente de la quema de combustibles fósiles. Las conclusiones fueron impactantes: desde la ocurrencia de la Revolución Industrial las emisiones han tenido una tasa de crecimiento al alza y actualmente llegan a los niveles más altos de los últimos 800.000 años. Además, los expertos advierten que el incremento de la temperatura se mantendrá hasta al menos la mitad del siglo XXI sin ningún cambio, independiente de cualquier cambio que se implemente. A partir de entonces, las cosas se prevén aun peor ya que no se logrará la meta de que el calentamiento quede entre los 1,5 y 2 grados “a menos que se produzcan reducciones profundas en las emisiones de CO₂ y otros gases de efecto invernadero en las próximas décadas”. Los científicos también señalaron que de no tomar medidas inmediatas, a fines de siglo la temperatura será de 4,4 grados más que en la actualidad y ello llevaría a que se multiplique la intensidad y frecuencia de los fenómenos extremos. “La última vez en la que se llegó a un nivel de calentamiento por encima de los 2,5 grados fue hace tres millones de años, cuando ni siquiera existía el ser humano”. De acuerdo con lo señalado por uno de los expertos que trabajó en el estudio, José Manuel Gutiérrez, director del Instituto de Física de Cantabria (IFCA) , el informe de la IPCC llevó a la conclusión inequívoca “que la influencia del ser humano en el clima ya no encaja en ninguno de esos umbrales de probabilidad y se considera que es un hecho probado que no tiene incertidumbre. La evidencia es ya tan abrumadora que no hay duda científica. En este informe se emplea tal rotundidad para no seguir con este debate; es un hecho y a partir de ahí vamos a ver cómo afecta y potenciales soluciones”. El texto indica que por cada medio grado de calentamiento global, se producen “aumentos claramente perceptibles en la intensidad y frecuencia de extremos cálidos, incluidas olas de calor (muy probable) y fuertes precipitaciones (nivel de confianza alto), así como sequías agrícolas y ecológicas en algunas regiones (nivel de confianza alto)”. Y añade que “habrá una ocurrencia creciente de algunos eventos extremos sin precedentes en el registro de observación con el calentamiento”, incluso si se logra cumplir la meta de los 1,5 grados fijada por el Acuerdo de Paris. Una vez conocido el resultado del trabajo de la IPCC, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, aseguró que hay “un código rojo para la humanidad”, y que la “la viabilidad de nuestras sociedades depende de la actuación de gobiernos, empresas y ciudadanos para limitar el aumento de la temperatura a 1,5 grados”. “Las alarmas son ensordecedoras y la evidencia es irrefutable: las emisiones de gases de efecto invernadero por la quema de combustibles fósiles y la deforestación están asfixiando nuestro planeta y poniendo a miles de millones de personas en riesgo inmediato. El calentamiento global está afectando a todas las regiones de la Tierra, y muchos de los cambios se vuelven irreversibles”, manifestó el representante de la organización internacional.

