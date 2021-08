a68279fe40

15f160de9b

Economía Pensiones FEN U. Chile reúne a expertos a debatir sobre el sistema de pensiones El evento, a realizarse el martes 10 de agosto a las 11:00 hrs, contará con la participación de destacados panelistas de la talla de Alejandra Cox, Presidenta de la Asociación de AFP; Rodrigo Valdés, ex Ministro de Hacienda y profesor de la Escuela de Gobierno de la PUC; Andras Uthoff, Consultor Internacional; José Luis Ruiz, Académico FEN U de Chile y ex miembro de la comisión Bravo, moderado por El Director del Departamento de Administración y Empresas FEN de la Universidad de Chile, Pedro Hidalgo. Diario Universidad de Chile Lunes 9 de agosto 2021 10:16 hrs. Me Gusta Compartir

Un posible cuarto retiro de los fondos previsionales y, la promoción de un retiro total ha provocado una serie de discusiones en el parlamento. A lo anterior, se le suman las diversas opiniones de los expertos, la posición de los presidenciables y el sentir de los cotizantes. Están quienes coinciden en los impactos que generará esta decisión, como, por ejemplo, una mayor inflación, créditos de consumo más caros y un efecto negativo en los fondos más conservadores, como quienes están aboslutamente de acuerdo con que los apoyos del gobierno no han sido lo suficiente y exigen nuevas alternativas de ayuda. ¿Es realmente viable un cuarto retiro? ¿Valdrá la pena retirar nuestros ahorros previsionales para apalear la crisis? ¿Qué otros efectos tendrá esta decisión? Para responder a estas y otras preguntas, la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, en alianza con la Asociación de Directivos Superiores de las Facultades de Administración de Negocios o Empresariales (ASFAE), convocan al encuentro vía streaming “Sistema de pensiones en Chile y su futuro”, que se desarrollará el próximo 10 de agosto a las 11.00 hrs. Una actividad para entender de la mano de expertos cuáles son las opciones e implicancias sobre los diferentes sistemas de pensiones en Chile y cómo bajar la incertidumbre que está viviendo nuestro actual sistema de pensiones Para quienes se interesen en asistir al evento, pueden inscribirse en el siguiente link: https://unegocios.uchile.cl/ formulario/charlas_unegocios/ index.php?cod_charla= seminario-sistema-de- pensiones-en-chile-y-su-futuro En el evento, participarán Alejandra Cox, Presidenta de la Asociación de AFP, PhD en Economía de la Universidad de Chicago e Ingeniera Comercial y Licenciada en Economía de la Universidad Católica de Chile, Rodrigo Valdés, Ex Ministro de Hacienda, Ingeniero Comercial de la Universidad de Chile y Doctor en Economía del MIT, Andras Uthoff, Doctor en Economía de la Universidad de California, Berkeley y consultor internacional en Brasil y El Salvador en temas previsionales y José Luis Ruiz, PhD. In Managerial Science and Applied Economics, University of Pennsylvania, Magíster en Finanzas y Académico del Departamento de Administración de la FEN Universidad de Chile. Por último, se encuentra Pedro Hidalgo, Director del Departamento de Administración de Empresas de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Director Académico del MBA for the América y Miembro del Consejo de Facultad FEN – UChile quien estará a cargo de moderar la jornada

Un posible cuarto retiro de los fondos previsionales y, la promoción de un retiro total ha provocado una serie de discusiones en el parlamento. A lo anterior, se le suman las diversas opiniones de los expertos, la posición de los presidenciables y el sentir de los cotizantes. Están quienes coinciden en los impactos que generará esta decisión, como, por ejemplo, una mayor inflación, créditos de consumo más caros y un efecto negativo en los fondos más conservadores, como quienes están aboslutamente de acuerdo con que los apoyos del gobierno no han sido lo suficiente y exigen nuevas alternativas de ayuda. ¿Es realmente viable un cuarto retiro? ¿Valdrá la pena retirar nuestros ahorros previsionales para apalear la crisis? ¿Qué otros efectos tendrá esta decisión? Para responder a estas y otras preguntas, la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, en alianza con la Asociación de Directivos Superiores de las Facultades de Administración de Negocios o Empresariales (ASFAE), convocan al encuentro vía streaming “Sistema de pensiones en Chile y su futuro”, que se desarrollará el próximo 10 de agosto a las 11.00 hrs. Una actividad para entender de la mano de expertos cuáles son las opciones e implicancias sobre los diferentes sistemas de pensiones en Chile y cómo bajar la incertidumbre que está viviendo nuestro actual sistema de pensiones Para quienes se interesen en asistir al evento, pueden inscribirse en el siguiente link: https://unegocios.uchile.cl/ formulario/charlas_unegocios/ index.php?cod_charla= seminario-sistema-de- pensiones-en-chile-y-su-futuro En el evento, participarán Alejandra Cox, Presidenta de la Asociación de AFP, PhD en Economía de la Universidad de Chicago e Ingeniera Comercial y Licenciada en Economía de la Universidad Católica de Chile, Rodrigo Valdés, Ex Ministro de Hacienda, Ingeniero Comercial de la Universidad de Chile y Doctor en Economía del MIT, Andras Uthoff, Doctor en Economía de la Universidad de California, Berkeley y consultor internacional en Brasil y El Salvador en temas previsionales y José Luis Ruiz, PhD. In Managerial Science and Applied Economics, University of Pennsylvania, Magíster en Finanzas y Académico del Departamento de Administración de la FEN Universidad de Chile. Por último, se encuentra Pedro Hidalgo, Director del Departamento de Administración de Empresas de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Director Académico del MBA for the América y Miembro del Consejo de Facultad FEN – UChile quien estará a cargo de moderar la jornada