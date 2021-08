a68279fe40

Nacional Maite Orsini emplaza a la precandidata presidencial Yasna Provoste por votación del aborto La diputada de RD y presidenta de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara presionó desde su cuenta de twitter en la antesala de la votación del proyecto que despenaliza el aborto en la Comisión. Diario Universidad de Chile Lunes 9 de agosto 2021 12:40 hrs.

La diputada Maite Orsini publicó un tweet para volver a instalar el debate sobre la despenalización del proyecto presentado por ella que despenaliza el aborto hasta las 14 semanas. A pesar de que hace unos días Provoste señaló que ella está de acuerdo con la despenalización del aborto, la diputada Johana Pérez (DC) se ha manifestado contraria a la aprobación del proyecto. La diputada sostuvo “Mañana en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género votaremos el proyecto de despenalización del aborto. Su aprobación depende de la única mujer diputada de la DC, @ProvosteYasna su partido estará con las mujeres o con la Iglesia?”, generando muchas interacción en la red social. Mañana en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género votaremos el proyecto de despenalización del aborto. Su aprobación depende de la única mujer diputada de la DC, @ProvosteYasna su partido estará con las mujeres o con la Iglesia? — Maite Orsini Pascal (@MaiteOrsini) August 9, 2021 Al respecto, la senadora de la DC respondió este lunes, señalando que a su juicio no se trata de temas valóricos sino de derechos humanos. “Yo he marcado públicamente mi posición. Creo que estos temas no son temas valóricos, son temas de derechos humanos. Lo señalé públicamente y me parece que también cuando uno tiene respeto por los liderazgos femeninos, no puede estar esperando en que va a bajar una línea a una persona que ha sido electa ciudadanamente”, indicó Provoste.

