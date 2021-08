Coronavirus: Uruguay comienza a ver el final del túnel

El pequeño país sudamericano, que está llevando a cabo una enérgica campaña de vacunación, no registró ninguna nueva muerte relacionada con la Covid-19 el fin de semana pasado.

Hace apenas dos meses, Uruguay era el país con mayor número de muertes diarias por Covid-19 en relación con su población. El pasado fin de semana, por primera vez en más de ocho meses, el país no tuvo ninguna muerte durante dos días consecutivos. Este cambio fue posible gracias a una campaña de vacunación especialmente eficaz: las tres cuartas partes de los uruguayos ya han recibido al menos una dosis de la vacuna, y el 66 por ciento de la población está totalmente vacunada, lo que sitúa a Uruguay entre los países con mejor cobertura de vacunación del mundo, por delante de Israel y Chile. Mientras que la variante Delta comienza a extenderse por el país, Uruguay ya ha comenzado a administrar una tercera dosis de refuerzo con Pfizer a quienes recibieron el suero chino de Sinopharm. Reapertura progresiva de las fronteras Uruguay abrirá sus fronteras a extranjeros con propiedades en el país a partir del 1 de septiembre, y dos meses después al resto, anunció este 9 de agosto el presidente Luis Lacalle Pou en conferencia de prensa, aclarando que en ambos casos deberán estar completamente inmunizados. Los propietarios podrán entrar con cónyuges e hijos. En el caso de hijos menores no se exigirá la inmunización, dado que muchos países aún no están vacunando a adolescentes. Lacalle Pou dijo que “puede existir la posibilidad” de que se vacune a esos menores de forma gratuita, pero aclaró que “es una decisión que aún no se ha tomado”. El mandatario estimó que, para noviembre, cuando se abran las fronteras a todos los extranjeros vacunados, la inmunización en el país estará “por encima del 75 por ciento largamente”. Fútbol con público Lacalle Pou también anunció, debido a los buenos números de la pandemia en el país, la habilitación de público en el choque de la semana próxima entre Peñarol y el peruano Sporting Cristal, por la revancha de cuartos de final de la Copa Sudamericana. “Vamos a autorizar (…) un aforo de 5.000 personas para este partido”, dijo el presidente, aclarando que todos los asistentes deberán estar completamente inmunizados. Se tratará del primer partido que se juega en Uruguay con público desde que se prohibió el acceso de los hinchas a las canchas el 13 de marzo de 2020, cuando se decretó la emergencia sanitaria.

