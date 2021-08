Frente Amplio propone implementar paridad de género en gobiernos regionales

Este martes un grupo de parlamentarios del Frente Amplio presentó una iniciativa legal que pretende garantizar que los Consejos Regionales sean integrados de manera paritaria con hombres y mujeres en igual número. La propuesta pretende reformar la ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional agregando un artículo que dispone el orden de la declaración de candidaturas al Consejo Regional para lograr la equidad de género. “En la declaración de candidaturas al Consejo Regional, deberá señalarse el orden de precedencia que tendrán los candidatos en la cédula para cada circunscripción provincial, comenzando por una mujer y alternándose, sucesivamente, éstas con hombres”, señala la iniciativa. “En cada circunscripción provincial, las listas integradas por un número par de candidaturas deberán tener el mismo número de mujeres y de hombres. Siempre encabezadas por una candidatura mujer. Si el total de postulantes fuere impar, un sexo no podrá superar al otro en más de uno”, se lee en la minuta de la iniciativa legal presentada este martes. El objetivo del Frente Amplio es que en las próximas elecciones de los consejos regionales, las listas deben presentarse cumpliendo el requisito de paridad. De acuerdo con los datos del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina, en la región se ha producido un incremento sostenido en la representación de mujeres en los cargos de elección popular a nivel nacional. Estos promedios se han triplicado durante los últimos años también en lugares como Bolivia, Nicaragua, Costa Rica o México. Sin embargo, en Chile, según los datos aportados por Inter Parliamentary Union (IPU), a nivel de territorios regionales los números no han aumentado en la misma medida. “Por ejemplo, considerando los consejos regionales y comunales, ese porcentaje corresponde apenas a 22,3 por ciento. Esto último se replica también revisando las candidaturas a gobiernos regionales, donde tan solo compitieron 11 mujeres, de un total de 90 candidaturas, correspondiendo a una participación femenina del 12,2 por ciento del proceso electoral. Lo cual muestra un avance más lento en la representación igualitaria de hombres y mujeres en los cargos de elección popular a nivel subnacional”, señalan los diputados en los antecedentes del proyecto. En ese sentido, la consejera regional por Valparaíso Nataly Campusano, hizo énfasis en cómo la falta de mujeres en los puestos encargados de toma de decisiones afecta la calidad de las políticas públicas por carecer de perspectiva de género. “Esta desventaja no solamente afecta a que las mujeres no participen y no sean parte de la totalidad de un consejo regional, sino que también a las políticas públicas al no tener la visión de género que se debe discutir dentro de espacios colegiados como es el Gobierno Regional en materia de ordenamiento territorial o presupuestaria y creemos que en cuanto a paridad hemos dado un gran avance en materia de la Convención Constitucional y también se está levantando la discusión para tener una Cámara de Diputados y Senado paritarias, pero creemos que en los espacios territoriales también es necesario dialogar con esa paridad”, señaló Campusano. En Valparaíso por ejemplo de 28 consejeros regionales, solo cinco son mujeres. En el Consejo Metropolitano hay más equidad pues de los 34 consejeros, quince son mujeres. Desde los parlamentarios firmantes del proyecto de ley, Gael Yeomans de Convergencia Social, afirmó que una mayor participación de mujeres en los cargos públicos asegura un Estado más democrático y es ahí donde radica la importancia de este proyecto. “Así como hicimos historia con la Convención Constitucional, que es la primera en el mundo en ser paritaria, queremos avanzar en el resto de las instituciones. Queremos que el Congreso sea paritario, que los Consejos Regionales sean paritarios y así los otros cargos del Estado. Nos parece que un Estado más democrático es aquel en que existe igual participación de hombres y mujeres, porque somos el 51 por ciento de la población y de esa misma manera tenemos que estar representadas en las distintas instituciones del Estado”, comentó la legisladora. La diputada de Revolución Democrática Maite Orsini, también se refirió a lo que significó para las mujeres el que el órgano encargado de la propuesta de una nueva Constitución para nuestro país fuera paritaria y afirmó que tal hecho no solo fue relevante a nivel nacional, sino mundial. “Me atrevo a decir que fue un paso importante para las mujeres del mundo, pero solo fue el primero para lograr el espacio que las mujeres merecen en política, ese espacio que se nos debe desde que la política existe (…) Vamos a seguir avanzando para entregar a las mujeres el lugar que les corresponde en nuestra sociedad, es por eso que también queremos avanzar en Consejos Regionales paritarios para que las niñas y adolescentes de Chile sepan que la política también es un espacio al que pueden acceder y no tengan más miedo de participar en la toma de decisiones”. El proyecto de ley que reforma la normativa de Gobierno y Administración Regional también fue suscrito por los diputados Gabriel Boric (CS), Gonzalo Winter (CS), Diego Ibáñez (CS) y Marcelo Díaz (UNIR).

