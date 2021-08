Esteban Valenzuela por figura de delegado presidencial: “Es inoperante”

En conversación con Radio Universidad de Chile, el ex presidente de la Comisión Asesora sobre Descentralización señaló que el gobierno del Presidente Sebastián Piñera ha boicoteado el proceso de fortalecimiento regional. “Es ridículo, mala leche e hiper burocrático”, cuestionó.

Como un boicot calificó el ex presidente de la Comisión Asesora Presidencial sobre Descentralización, Esteban Valenzuela, la actitud asumida por el gobierno del Presidente Sebastián Piñera a través de los delegados presidenciales, autoridad a la que el gobernador regional de Valparaíso consideró este lunes como el “freno de mano” al proceso de regionalización que se inició con las elecciones de esta nueva figura. Para Valenzuela “Mundaca tiene razón”. Y agrega que la actitud del Ejecutivo va en contra de la norma: “esto es vomitivo porque va contra la ley”, sentencia. “La Bancada Regionalista ha estudiado una eventual acusación constitucional, está hablando Jaime Mulet con Rodrigo González, entre otros parlamentarios como Alejandra Sepúlveda, contra el ministerio del Interior y la Subdere por esto, porque el delegado presidencial quedó como el representante del Estado central”, advierte el ex parlamentario. En esa linea, el experto cuestionó que los planes de infraestructura y de transporte, de los fondos de innovación para la competitividad y fomento productivo, entre otros, tengan que pasar por un delegado para una reunión con vialidad urbana, vialidad rural, con la Seremi de Transporte, para los problemas ambientales y el grave problema de déficit hídrica en la que se encuentran”. Esto porque uno de los reclamos de Mundaca apuntaba precisamente en que para cualquier gestión con las autoridades regionales y jefes de servicios públicos se debe realizar a través del delegado presidencial, algo que dijo no corresponde. A eso, Valenzuela agregó que el Gobierno se ha encargado de obstaculizar el proceso de fortalecimiento regional al no traspasar competencias, no mandar la ley de rentas regionales ni los decretos para los comités intergubernamentales obligatorios. “Ahora además boicotean con esta obligación de que cada acción de los gobernadores regionales pase por el delegado presidencial, es ridículo, mala leche, hiper burocrático, inoperante e inmoral”. “Hay politiquería barata y cara para el país, de parte de Piñera. Aparte que se esperaba que estos delegados estuvieran en los edificios de las gobernaciones provinciales, los dejaron en los edificios del gobierno regional, para los edificios de los gobiernos provinciales crearon una figura de gestor territorial, puros operadores políticos que muestran un desprecio por los territorios y por la necesidad de que el Estado se concentre en gastos relevantes y de empoderamiento de los gobiernos regionales. Es politiquería de la peor realmente, es algo que debería avergonzar a los sectores de centro derecha que apoyaron esta ley, particularmente Renovación Nacional y Evópoli, que apoyaron este proceso”, criticó. El experto en descentralización señaló que este intervencionismo a la administración de las regiones ha alimentado la crisis ambiental que Chile está atravesando, en la medida que no ha existido la voluntad de un traspaso de competencias relevante en materia de recursos y servicios públicos, con la finalidad de que sean los gobernadores y el resto de las autoridades electas por votación, quienes administren la política según la realidad de cada territorio. “La oligarquía empresarial pero también de la élite política y de la tecnocracia más tradicional de la Concertación, han boicoteado tres empoderamientos regionales que son las Rentas Regionales Autónomas; somos el único país de Sudamérica que no los tienen, lo tienen los municipios, pero no las regiones. Luego el traspaso de competencia relevante de la Corfo, el Indap y el Serviu -para la gestión de ciudades, la agricultura, los temas medioambientales también – y tercero la planificación territorial vinculante que se llama Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT)”, explicó Valenzuela. Asimismo, el también ex diputado denunció que este gobierno ha arremetido contra lo que se determinó en una ley promulgada el 2017- que dispuso que las regiones tendrían a su cargo los planes ambientales y de descontaminación- dejando a cargo del Comité Ambiental Regional a los delegados presidenciales, en lugar de los gobernadores. “Y en los Comités de Riego Hídrico, una cosa ridícula, en el caso de la región de O’Higgins nos consta por una reunión que hubo la semana pasada acá, el propio representante de la Onemi pidió que estuviera el gobernador regional y la reunión la coordinó el delegado, entonces aquí no hay sentido patriótico, no hay sentido de respeto a los territorios, no hay sentido de urgencia, de colaboración ni de coordinación que es lo que obliga las crisis tan graves como el déficit hídrico en las zonas rurales del país”, señaló. Finalmente Valenzuela señaló que dentro de la discusión de la Convención Constituyente, en orden a caminar hacia la descentralización y también para sofocar la crisis medio ambiental, se deben garantizar mínimos emancipatorios tales como la planificación territorial macro para efectos de proteger humedales, suelo urbano, limitar el monocultivo y así generar un desarrollo sustentable y positivo para el país. “Aquí tienen que establecerse niveles de autonomía y de recursos en municipios, regiones y autoridades indígenas, con los fondos de convergencia para que tengan los mismo per cápita para afrontar competencia y que las regiones tengan, como un proyecto de ley que acaba de presentar un grupo de parlamentarios regionalistas encabezados por Esteban Velázquez, la diputada Sepúlveda y Jaime Mulet, la autoridad regional de aguas y cuencas quede en la Constitución, como pasa en todos los países desarrollados, no se hace el privatismo y tampoco en una oficina estatal, como la DGA que no ha cumplido su rol histórico, entonces la iniciativa va en empoderar los territorios y por cierto la planificación territorial macro para proteger humedales”, afirmó.

