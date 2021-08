Extensión del IFE pondría en duda un cuarto retiro del diez por ciento

Este martes, el Presidente Sebastián Piñera extendió el IFE Universal hasta noviembre y anunció la creación del IFE laboral. El anuncio se dio en medio de presiones tanto de la oposición como de Chile Vamos para que el Jefe de Estado accediera mantener las ayudas estatales por lo que resta del año en el contexto de la pandemia. Ante esto, las reacciones políticas no se hicieron esperar. El diputado RN, Gonzalo Fuenzalida, agradeció al anuncio del mandatario afirmando que será de gran ayuda. “Es una muy buena noticia la que hemos sabido (…) es un alivio para todas las familias de Chile para un año difícil pero que, con esto, se podrá enfrentar de mejor manera”, declaró el legislador. Sin embargo, es sabido que los anuncios también estuvieron motivados para frenar el eventual cuarto retiro de fondos previsionales que se encuentra en el Congreso. El diputado Jorge Durán, autor de uno de los proyectos para retirar el diez por ciento, aseguró que con la extensión del IFE la opción de un nuevo retiro se diluía. Por su parte, el senador y presidente de Renovación Nacional, Francisco Chahuán, además de manifestar su satisfacción con el anuncio, sostuvo que la extensión del IFE ayudará a rechazar un cuarto retiro del diez por ciento. “No me cabe la menor duda de que esto va a ser un impulso a la empleabilidad, sobre todo en los sectores de la construcción, en el sector de servicio, agrícola, del comercio, donde faltan hoy personas disponibles para trabajar. Este es un Gobierno que está haciendo un trabajo importante, queremos agradecerle Presidente por haber escuchado a su coalición y no me cabe la menor duda de que esto será una herramienta importante para poder rechazar los nuevos retiros de los fondos previsionales”, indicó Chahuán. Desde la oposición, la diputada de la Federación Regionalista Verde Social, Alejandra Sepúlveda, si bien dijo sentirse contenta con los anuncios, sostuvo que estos no son suficientes. “Nos alegran los anuncios pero, sin duda, son insuficientes, y esto no es una frase cliché por ser de oposición: efectivamente son insuficientes. Además quiero revisar la letra chica a la que nos tiene acostumbrados el Presidente de La República, porque la complicación que siempre tenemos con los subsidios que se entregan a los trabajadores y trabajadoras es que nosotros esperamos que se focalice en la pequeña y mediana empresa”, indicó la legisladora. Además la parlamentaria afirmó que la extensión del IFE no debe afectar a un posible cuarto retiro, ya que debe ser visto como una medida complementaria. “Yo creo que el Presidente tiene que entender que se necesita el cuarto retiro en términos de complementariedad. Todo ha ido subiendo, tenemos una percepción de casi el 87 por ciento de la población donde se dice ‘sube la bencina, sube la canasta familiar, sube el gas, sube la vida cotidiana y, es por eso, que los 177 mil pesos del IFE es solo la línea de la pobreza y se necesita, sin duda, una extensión, pero además la complementariedad del cuarto retiro”, estimó Sepúlveda.

